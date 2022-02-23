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Кресло-терминатор: странный девайс из Китая

Кресло-терминатор: странный девайс из Китая (5 фото)

Автор:
23 февраля 2022 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   кресло   неудобно   стул   устройство   
1374
5

Сиденье об удобстве которого можно спорить часами.

Надоело, что в метро все места заняты? Друзья собрались на праздник, но не хватает стульев? Мы нашли как вам исправить положение и выйти из ситуации победителем. Одно из самых уродливых устройств с просторов Aliexpress, переносное кресло-экзоскелет.

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Конструкция, созданная в китайском городе Дунгуань выглядит странно и представляет собой несколько стальных палок, соединённых подвижными элементами и ремней, при помощи которых конструкция крепится к ногам.

По замыслу создателей – это удобный стул, который поможет расположиться своему хозяину в любом месте, будь это общественный транспорт или берег реки, где вы рыбачите.

От себя добавим, что обычный складной стул будет намного удобнее и займет меньше места, в отличие от данного стула терминатора, рожденного китайской фантазией.

Тем более что кресло-экзоскелет на сайте стоит 7 тысяч рублей (да, у нас тоже ценник вызвал удивление) когда обычный тряпичный стул можно купить за 1 тысячу рублей, а если затронуть вторичный рынок, то даже дешевле.

Также вызывает вопросы удобство конструкции во время ходьбы. Учитывая, что часть конструкции с подвижными сегментами находится под коленками, нижняя же часть опускается в ваши ботинки.

Товар из категории «как и, главное, зачем?».

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Метки: Китай   кресло   неудобно   стул   устройство   
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Stik 2 часа назад
Отверстия не хватает, чтобы по делам ходить, а так ?
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Фobosgrunt Полминуты назад
Еще можно штаны сверху натянуть и удивлять пассажиров метро. Думаю, скоро придут ролики на эту тему.
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48k
Albert GER 20 минут назад
ждал в конце: но если вас это заинтересовало, ви можете приобрести по адресу .... )))
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61
Димон Час назад
А чтобы равновесие не держать во время сидения подпорка будет?
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