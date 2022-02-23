Кресло-терминатор: странный девайс из Китая

Сиденье об удобстве которого можно спорить часами.
Надоело, что в метро все места заняты? Друзья собрались на праздник, но не хватает стульев? Мы нашли как вам исправить положение и выйти из ситуации победителем. Одно из самых уродливых устройств с просторов Aliexpress, переносное кресло-экзоскелет.
Конструкция, созданная в китайском городе Дунгуань выглядит странно и представляет собой несколько стальных палок, соединённых подвижными элементами и ремней, при помощи которых конструкция крепится к ногам.
По замыслу создателей – это удобный стул, который поможет расположиться своему хозяину в любом месте, будь это общественный транспорт или берег реки, где вы рыбачите.
От себя добавим, что обычный складной стул будет намного удобнее и займет меньше места, в отличие от данного стула терминатора, рожденного китайской фантазией.
Тем более что кресло-экзоскелет на сайте стоит 7 тысяч рублей (да, у нас тоже ценник вызвал удивление) когда обычный тряпичный стул можно купить за 1 тысячу рублей, а если затронуть вторичный рынок, то даже дешевле.
Также вызывает вопросы удобство конструкции во время ходьбы. Учитывая, что часть конструкции с подвижными сегментами находится под коленками, нижняя же часть опускается в ваши ботинки.
Товар из категории «как и, главное, зачем?».
Источник:
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