Кресло-терминатор: странный девайс из Китая

По замыслу создателей – это удобный стул, который поможет расположиться своему хозяину в любом месте, будь это общественный транспорт или берег реки, где вы рыбачите.

От себя добавим, что обычный складной стул будет намного удобнее и займет меньше места, в отличие от данного стула терминатора, рожденного китайской фантазией.

Тем более что кресло-экзоскелет на сайте стоит 7 тысяч рублей (да, у нас тоже ценник вызвал удивление) когда обычный тряпичный стул можно купить за 1 тысячу рублей, а если затронуть вторичный рынок, то даже дешевле.