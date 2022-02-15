Вечерние неадекват картинки и другое

62.

Поздравляю любимую Алису с 50-летним Юбилеем!!! :)

За Наташу Гусеву и Алису Селезневу - зелень во все карманы! :)



Будь хоть старушкой преклонных лет

Мы любим тебя за то, что в детстве

влюбились в твой киношный портрет,

и в мечту о будущем тоже!



Наше будущее - это Алиса Селезнева, а не Терминатор с пауками!