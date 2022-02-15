Вечерние неадекват картинки и другое

4308
63
4
Картинки с разным чувством меры.
30.
...к верхней картинке
61.
Сегодня круглая дата у Наталии Гусевой — скромного биохимика, матери двоих дочек и просто красавицы.
Родилась: 15 февраля 1972 г. (50 лет), Звенигород, Московская область, РСФСР, СССР
Рост: 159 см
В браке с: Денис Мурашкевич (1993-2001 гг.)
Родители: Евгений Александрович Гусев, Галина Гусева
Дети: Алеся Мурашкевич
Рост: 159 см
В браке с: Денис Мурашкевич (1993-2001 гг.)
Родители: Евгений Александрович Гусев, Галина Гусева
Дети: Алеся Мурашкевич
62.
Поздравляю любимую Алису с 50-летним Юбилеем!!! :)
За Наташу Гусеву и Алису Селезневу - зелень во все карманы! :)
Будь хоть старушкой преклонных лет
Мы любим тебя за то, что в детстве
влюбились в твой киношный портрет,
и в мечту о будущем тоже!
Наше будущее - это Алиса Селезнева, а не Терминатор с пауками!
За Наташу Гусеву и Алису Селезневу - зелень во все карманы! :)
Будь хоть старушкой преклонных лет
Мы любим тебя за то, что в детстве
влюбились в твой киношный портрет,
и в мечту о будущем тоже!
Наше будущее - это Алиса Селезнева, а не Терминатор с пауками!
65.
66.
AUDREY HORNE - Devil's Bell (Official Video)
67.
«Снежные монстры» на вершине вулкана в Японии
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Коллекция автоприколов в картинках
- Демотиваторы для отличного настроения
- Демотиваторы: котики, девушки и работа
- Демотиваторы: с улыбкой и юмором
- Первые демотиваторы 2022 года
86
Понравилось86
Новости партнёров
Сугубо
Личное
Мнение
Основано на реальных событиях, долгом наблюдении за пациентом, и чтением кляуз в ТП.
С наружи закрито, значит внутри закрито насяйнике