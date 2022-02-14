В похоронной конторе Ивановской области обнаружили надгробия с портретами Обамы, Меркель и Трампа

В самом что ни на есть сердце российской глубинки - в Ивановской области, нашлись очередные политически активные предприниматели с черным юмором.
Вроде бы еще относительно недавно, осенью 2019-го года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян явила миру креативную рекламу надгробий в Адлере, а именно фотографию гранитной плиты с портретом мужчины, очень похожего на Дональда Трампа. И вот опять: в похоронной конторе Ивановской области обнаружили образцы надгробий с портретами Обамы, Меркель и Трампа.
Хорошо хоть имена под портретами сделали рандомные.
Впрочем, тезис "все уже придумано до нас", лишь еще раз подтвердился . Предшественник Трампа на посту президента США, Барак Обама, уже становился героем “антирекламы” в России. В 2014 году, когда после возвращения Крыма в состав России Обама ввел санкции, владельцы московских магазинов и баров запретили Бараку посещать их заведения. Директор магазина “Мед” Владимир Кулаков разрешил вход с медведями, но без президента США.
В Амурской области сотрудники буфета одного из административных зданий тоже выразили свою гражданскую позицию. В буфете висело объявление: “Санкция! Президенту США Б. Обаме и представителям Евросоюза пирожки не продаем!”
В Сибири и на Дальнем Востоке сеть автосервисов позволила Обаме посещать свои мастерские, но строго ограничила некоторые возможности при посещении. В частности, президента лишили возможности пользоваться бесплатным Интернетом, чаем и сладостями, массажным креслом и игровой приставкой в зале ожидания. Ему также запретили брать консультацию у специалистов сервиса и участвовать в рекламных кампаниях.
Как же давно это было! В нынешних политических реалиях кандидатов на выставочные образцы среди западных политиков уже столько, что можно списки составлять...
Источник:
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А вот этому уродцу, уже скоро гранит и оградка понадобятся.... Поскорее-бы уж!
Знать она сильна....