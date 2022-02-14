В похоронной конторе Ивановской области обнаружили надгробия с портретами Обамы, Меркель и Трампа

Вроде бы еще относительно недавно, осенью 2019-го года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян явила миру креативную рекламу надгробий в Адлере, а именно фотографию гранитной плиты с портретом мужчины, очень похожего на Дональда Трампа. И вот опять: в похоронной конторе Ивановской области обнаружили образцы надгробий с портретами Обамы, Меркель и Трампа.

Хорошо хоть имена под портретами сделали рандомные.