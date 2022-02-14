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В похоронной конторе Ивановской области обнаружили надгробия с портретами Обамы, Меркель и Трампа

В похоронной конторе Ивановской области обнаружили надгробия с портретами Обамы, Меркель и Трампа (3 фото)

Автор:
14 февраля 2022 23:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Меркель   Трамп   ивановская область   надгробия   обама   портреты   предприниматели   
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В самом что ни на есть сердце российской глубинки - в Ивановской области, нашлись очередные политически активные предприниматели с черным юмором.

Вроде бы еще относительно недавно, осенью 2019-го года главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян явила миру креативную рекламу надгробий в Адлере, а именно фотографию гранитной плиты с портретом мужчины, очень похожего на Дональда Трампа. И вот опять: в похоронной конторе Ивановской области обнаружили образцы надгробий с портретами Обамы, Меркель и Трампа.

Хорошо хоть имена под портретами сделали рандомные.

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Впрочем, тезис "все уже придумано до нас", лишь еще раз подтвердился . Предшественник Трампа на посту президента США, Барак Обама, уже становился героем “антирекламы” в России. В 2014 году, когда после возвращения Крыма в состав России Обама ввел санкции, владельцы московских магазинов и баров запретили Бараку посещать их заведения. Директор магазина “Мед” Владимир Кулаков разрешил вход с медведями, но без президента США.

В Амурской области сотрудники буфета одного из административных зданий тоже выразили свою гражданскую позицию. В буфете висело объявление: “Санкция! Президенту США Б. Обаме и представителям Евросоюза пирожки не продаем!”

В Сибири и на Дальнем Востоке сеть автосервисов позволила Обаме посещать свои мастерские, но строго ограничила некоторые возможности при посещении. В частности, президента лишили возможности пользоваться бесплатным Интернетом, чаем и сладостями, массажным креслом и игровой приставкой в зале ожидания. Ему также запретили брать консультацию у специалистов сервиса и участвовать в рекламных кампаниях.

Как же давно это было! В нынешних политических реалиях кандидатов на выставочные образцы среди западных политиков уже столько, что можно списки составлять...

Источник:

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Метки: Меркель   Трамп   ивановская область   надгробия   обама   портреты   предприниматели   
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13  комментариев
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Что курили дизайнеры...
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11k
поручик Ржевский 59 минут назад
ИМХО: Трамп нормально получился, а Обама и Меркель - гавно портреты. Не похожи... (если Обама, "где-то как-то", то Меркель вообще "мимо кассы"). На переполировку!
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4k
Кистень Час назад
А почему бы и нет?
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11k
K7OO Час назад
Комментарий к фото
Шамрин Анатолий Валентинович хорошо пожил - аж 121 год, Ленина видел.
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3k
Шура ОсЕчкин Час назад
Пропагандоны, хорошая попытка....но, нет... Они все втроем живы и здоровы.
А вот этому уродцу, уже скоро гранит и оградка понадобятся.... Поскорее-бы уж!

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120k
arek14 2 часа назад
Ах,Моська,
Знать она сильна....
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2k
DNK 2 часа назад
С путиным уже давно все раскупили?

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1k
анатолий горленко 2 часа назад
Может перевернуть нужно?
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22k
pssst 2 часа назад
то же самое в фото на документы
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7k
Погулять вышел 2 часа назад
Образцы для клиентов, обычное дело.
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5k
Димыч 2 часа назад
В похоронном бюро либо что-то знают, либо там работают Петров и Баширов.)))
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1k
Старичок 3 часа назад
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