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Дочку - прабабушке, а сами – в колонию: Cуд вынес приговор убийцам кота Кузи в Северодвинске

Дочку - прабабушке, а сами – в колонию: Cуд вынес приговор убийцам кота Кузи в Северодвинске (3 фото)

Автор:
14 февраля 2022 20:07
Метки: Северодвинск   коты. котики   негатив   
920
3
Почти полгода по всей России следили за историей кота Кузи из Северодвинска. В августе 2021 года его украли сожители Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев. 14-летний Кузя был любимцем матери Артема Елены Юрьевны, и пара решила отомстить женщине, замучив ее питомца.

Источник:

Метки: Северодвинск   коты. котики   негатив   
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13  комментариев
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62k
Опиум для народа 3 часа назад
Вот и х"ли толку от такой "ячейки общества"? Поэтесса синяя ,бл"дь...
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6k
Думай о хорошем! 45 минут назад
за сраного кота? чёт у народа крыша едет на почве зоошизы, скоро начнутся суды над рыбаками и охотниками? а может Медведева судить? (хозяин Мираторга), сколько коровок под нож пустили!
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13k
Вася Час назад
живодёров на живодёрню. Или на опыты
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7k
Погулять вышел Час назад
За это убивать надо!
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62k
Опиум для народа Час назад
Ради любопытства зашел глянуть творчество данной "поэтэссы". ИМХО- говнище полное, порядка "любовь-морковь","ботинки-полуботинки"...Там пропивать нечего было, мозги так себе.
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1k
vijilante 2 часа назад
Тут в тексте или обзац пропущен или я не понял : при чём тут Запашный и какая-то тёлка ? Это знаменитости которые узнали об этом ужасе ? А чего про них в тексте не написано?
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Таким УБЛЮДКАМ надо не менее 10 лет "строгача" давать
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2k
AmberFox 2 часа назад
Сделать с ними тоже самое, что они с Кузьмой сделали.
Таких особей нельзя к людям и животным пускать.
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