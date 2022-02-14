Дочку - прабабушке, а сами – в колонию: Cуд вынес приговор убийцам кота Кузи в Северодвинске

Потом женщину все-таки заключили под стражу. А все потому, что вместе с Артемом она писала Елене Юрьевне СМС с угрозами, звонила и обещала, что пожилая женщина живой из здания суда не выйдет. Также за парочку стали заступаться их знакомые, которые щедро поливали матом зооволонтеров и угрожали им. Но надо отдать должное волонтерам - они не стали прятать голову в песок и рассказали историю Кузи всей стране, создали две петиции, которые набрали небывалое количество голосов – более 300 тысяч! Подписи собирали в разных городах, и о жестоком убийстве в Северодвинске узнали знаменитости.



Экспертиза, которая проводилась уже когда начался суд, показала, что Лаврентьев и его дама сердца вменяемы и понимали, что делают. Только вот Анна-Виктория злоупотребляет алкоголем, и на этом фоне у нее начались изменения личности. В это легко поверить, если посмотреть ее страницы в социальных сетях: еще несколько лет назад это была поэтесса, которая ухаживала за собой. А в последнее время – женщина без зубов, с фингалами под глазами, в старых халатах, в которой было невозможно узнать прежнюю Громович. «Я ужас!» - писала она сама про себя.