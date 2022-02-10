Не бита, не крашена: как бабушка машину продавала

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Во время покупки авто не верьте продавцу на слово. Даже если это благообразная пожилая дама.
Хорошо, если при покупке авто, его оценит специалист. В этом случае от опытного взгляда не укроется ни замена деталей, ни повторное окрашивание, даже если продавец будет утверждать, что машина ни разу не попадала в ДТП.
Забавное видео с пожилой дамой, утверждающей, что ее "ласточка" не бита, не крашена, должно предостеречь тех, кто уверен, что бабушки врать не станут.
Может, конечно, не врет, а искренне заблуждается, но это не точно.
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ведь факт мошенничества - налицо.
Это далеко не первая история, когда пенсионеров "отпраляют" продавать авто, они типа больше доверия вызывают и врать не будут.
У Макса Шелкова есть такая же история с дедом-перекупом. Советую посмотреть целиком и не вестись ни на дедов, ни на бабок.
Попробуй смотать пробег в Германии перед продажей- мало не покажется.
У нас же полный беспредел на авторынке, при том что 3\4 страны покупают б.у. авто.
На новые авто цены охренеть уже какие. Купить б.у с рук самому- быть в 95% случаев обманутым перекупами, в салоне подержанную тачку выбрать- то же что и перекупы, воспользоваться подборщиком- те же шарлатаны. И всем законотворцам глубоко похеру - может они б.у. машины не покупают?)))))
Особенно пригорает от впаривания дров официалами....
Есть же добросовестное заблуждение?
2. Отлично,предположим что я честно обрисовал всю ситуациюсо своим авто.
Вы действительно как покупатель поверите мне на слово?
3. Так что самое простое это сказать покупателю, не надо мне верить,проверяй все сам.
Потом он поменял тактику - покупал машину, загонял в знакомый гараж, где ему давали выписку о состоянии и что рекомендовано поменять. Он вообще ничего не делал и показывал покупателям этот лист, мол все тут. Цена, соответственно, была ниже, так как он ничего не вкладывал. Продаваться стало намного лучше...
так что - да, если ситуация честно обрисована и есть подтверждение третьей стороны, как показывает практика, народ верит