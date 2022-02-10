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Не бита, не крашена: как бабушка машину продавала

Не бита, не крашена: как бабушка машину продавала (1 фото)

Автор:
10 февраля 2022 08:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   видео   машина   не бита не крашена   обман   оценщик авто   продажа   
3393
1

Во время покупки авто не верьте продавцу на слово. Даже если это благообразная пожилая дама.

Хорошо, если при покупке авто, его оценит специалист. В этом случае от опытного взгляда не укроется ни замена деталей, ни повторное окрашивание, даже если продавец будет утверждать, что машина ни разу не попадала в ДТП.


Забавное видео с пожилой дамой, утверждающей, что ее "ласточка" не бита, не крашена, должно предостеречь тех, кто уверен, что бабушки врать не станут.


Может, конечно, не врет, а искренне заблуждается, но это не точно.

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Метки: авто   видео   машина   не бита не крашена   обман   оценщик авто   продажа   
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24  комментария
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9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
хорошо еще про вторую сторону не спросили, там паровоз прошёлся)))
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41k
Олег 7 минут назад
Не понимаю я таких покупателей, которым нужна 20-летняя машина чтоб не бита, не крашена. Удар удару рознь. Царапаные крылья и бампера гораздо естественнее, чем сверкающая краска на распиленном и сваренным заново кузове
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6k
Акакий 12 минут назад
странно что по таким людям уголовки не заводятся.
ведь факт мошенничества - налицо.
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6k
mr.Poher 17 минут назад
Если человек бесчестен, он такой в любом возрасте. Это нужно всегда помнить и понимать, возраст добавляет опыта, но не делает из скота, человека. ))
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892
Сергей Викторович 22 минуты назад
Надо было как-то купить недорогой автомобиль, ну бу, естественно, так как бюджет небольшой был. Нашелся неплохой вариант, приехали смотреть, смотрим, вроде все нормально. Продавцы - пожилые муж и жена, очень милого вида. Ну надо на ходу посмотреть - как едет, где что шумит или брякает. Надо сказать, что я не любитель ездить на чужих машинах без страховки. Продавец активно предлагает мне сесть за руль и прокатиться. Я отказываюсь и говорю, что буду сидеть на пассажирском месте. А машина на механике. Мужчина садится за руль - и тут начинается: трогается он плохо, видно что ему неудобно, что он не умеет ездить на этой машине, начинает нервничает, и в конце концов выдает: Да тесть, зараза, ушатал свою машину, а нас теперь просит что бы мы ее продавали..... Вот так, хорошо что еще что его совесть замучила и он это выдал... А в этом видео и совести нет, гнет свою линию до последнего - поцарапали...
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16k
Toxictofa Полчаса назад
Да все эта бабка знала.
Это далеко не первая история, когда пенсионеров "отпраляют" продавать авто, они типа больше доверия вызывают и врать не будут.
У Макса Шелкова есть такая же история с дедом-перекупом. Советую посмотреть целиком и не вестись ни на дедов, ни на бабок.
Ссылка www.youtube.com
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8k
djinn 50 минут назад
когда введут реальную ответственность продавцам авто за заведомый обман покупателя?????
Попробуй смотать пробег в Германии перед продажей- мало не покажется.
У нас же полный беспредел на авторынке, при том что 3\4 страны покупают б.у. авто.
На новые авто цены охренеть уже какие. Купить б.у с рук самому- быть в 95% случаев обманутым перекупами, в салоне подержанную тачку выбрать- то же что и перекупы, воспользоваться подборщиком- те же шарлатаны. И всем законотворцам глубоко похеру - может они б.у. машины не покупают?)))))
Особенно пригорает от впаривания дров официалами....
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101
GoodWin djinn 22 минуты назад
Тоже подгарает, на хрен мне эти дрова - приходится брать
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−68
Племянник Путина Час назад
какая не приятна тварь...
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6k
Bartello Час назад
КАМАЗ чутка потоптал, но не бил
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8k
DumDum Час назад
Граммар-наци, "не бита" - разве не это?
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26k
Vazari Час назад
Напомнило
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9
Alex 2 часа назад
Ну битая, что теперь, машину не продавать что ли?
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
1. Все мы хотим чтобы с нами были честными. Не всегда возможно.
Есть же добросовестное заблуждение?
2. Отлично,предположим что я честно обрисовал всю ситуациюсо своим авто.
Вы действительно как покупатель поверите мне на слово?
3. Так что самое простое это сказать покупателю, не надо мне верить,проверяй все сам.
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