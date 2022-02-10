Не бита, не крашена: как бабушка машину продавала

Хорошо, если при покупке авто, его оценит специалист. В этом случае от опытного взгляда не укроется ни замена деталей, ни повторное окрашивание, даже если продавец будет утверждать, что машина ни разу не попадала в ДТП.

Забавное видео с пожилой дамой, утверждающей, что ее "ласточка" не бита, не крашена, должно предостеречь тех, кто уверен, что бабушки врать не станут.