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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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Авторский пост
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Зелёный означает "У меня есть пара, но сегодня я ищу секс в одиночестве".
Причём тут гусеница, если на нижней фотке, чётко написано "ПАСКУДА"?