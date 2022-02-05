Леди Гага - гриб?

373
21
С подачи пользователя bernoid в Твиттере вспыхнула интересное обсуждение, в ходе которого певицу Леди Гагу сравнивают с грибами. И результаты могут вас поразить.
Посмотрим правде в глаза: Леди Гага — икона, которая уже много лет диктует тенденции в музыке и моде. Несмотря на то, что в последнее время певица и актриса перестала носить платья из мяса и перешла на более скромные одеяния, ее эксцентричный стиль многие помнят до сих пор.
И среди этих людей — иллюстратор и увлеченный грибник Джо Браун, которая решила сравнить некоторые запоминающиеся образы Леди Гаги с разными видами грибов. Ее ветка в Твиттере собрала более 5 тысяч лайков, поскольку люди находят эти сравнения забавными. Потому что если в природе и есть что-то, что может соперничать со стилем Гаги, то это, вероятно, грибы.
И в самом деле, удивительное сходство!
И среди этих людей — иллюстратор и увлеченный грибник Джо Браун, которая решила сравнить некоторые запоминающиеся образы Леди Гаги с разными видами грибов. Ее ветка в Твиттере собрала более 5 тысяч лайков, поскольку люди находят эти сравнения забавными. Потому что если в природе и есть что-то, что может соперничать со стилем Гаги, то это, вероятно, грибы.
И в самом деле, удивительное сходство!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 8 дублеров, которые выглядят круче, чем актеры (и восемь, кому лучше оставаться за кадром)
- Методы проверки грибов на ядовитость
- В Великобритании нашли точную копию Эммы Уотсон
- Во что приходится наряжаться мировым лидерам
- Как не спутать съедобные грибы с ядовитыми?
17
Понравилось17
Новости партнёров