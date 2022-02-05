Леди Гага - гриб?

Посмотрим правде в глаза: Леди Гага — икона, которая уже много лет диктует тенденции в музыке и моде. Несмотря на то, что в последнее время певица и актриса перестала носить платья из мяса и перешла на более скромные одеяния, ее эксцентричный стиль многие помнят до сих пор.



И среди этих людей — иллюстратор и увлеченный грибник Джо Браун, которая решила сравнить некоторые запоминающиеся образы Леди Гаги с разными видами грибов. Ее ветка в Твиттере собрала более 5 тысяч лайков, поскольку люди находят эти сравнения забавными. Потому что если в природе и есть что-то, что может соперничать со стилем Гаги, то это, вероятно, грибы.



И в самом деле, удивительное сходство!