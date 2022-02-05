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Леди Гага - гриб?

Леди Гага - гриб? (21 фото)

Автор:
05 февраля 2022 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: Вот это ДА   Похоже   грибы   красивые грибы   леди гага   наряды   сходство   эксцентричность   
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С подачи пользователя bernoid в Твиттере вспыхнула интересное обсуждение, в ходе которого певицу Леди Гагу сравнивают с грибами. И результаты могут вас поразить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   Похоже   грибы   красивые грибы   леди гага   наряды   сходство   эксцентричность   
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12  комментариев
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60k
Андрей Час назад
У каждой страны должна быть своя "Жанна Агузарова".
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6k
Alex 17 минут назад
Леди Гага - гриб, это общеизвестно. А что, кто-то еще не знал? Надо же...
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3k
ArkBase 20 минут назад
Началось все в 1991 году .... "Телевизионный сюжет-мистификация, подготовленный музыкантом Сергеем Курёхиным и журналистом Сергеем Шолоховым и впервые показанный в январе 1991 года в телевизионной передаче «Пятое колесо» по Ленинградскому телевидению. Сюжет строится в виде интервью, которое Сергей Шолохов брал у Сергея Курёхина, представляя собой с одной стороны попытку высмеять «сакральный образ» Ленина, а с другой - сатиру на псевдонаучные телепередачи и репортажи." - Википедия
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13k
* Полчаса назад
Ну под чем выступает, на то и похожа
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9k
MakDag 41 минуту назад
Удивили,мля. У нас болгарин с Басковым оденутся, что грибов таких даже Амазонке не найдешь.
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1k
Стебан Шутник 53 минуты назад
Она не гриб. Она плесень!
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3k
RomaXz Час назад
Был Ленин Гриб, теперь леди Гага - гриб?
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3k
Mowgley Час назад
Гагазарова
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
Она их их в себя закидывает походу периодически))
Она их их в себя закидывает походу периодически))Посмотреть
Она их их в себя закидывает походу периодически))
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Леблядь Гоги.
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162k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Она не пивица - просто лидерша "гаганутых".
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