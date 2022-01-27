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20 пар знаменитостей, похожих друг на друга как две капли воды

20 пар знаменитостей, похожих друг на друга как две капли воды (20 фото)

Автор:
27 января 2022 15:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские двойники   звездные двойники   звезды   знаменитости   как две капли   как две капли воды   сходство   шоу бизнес   
1669
20
На нашей планете живет почти 8 миллиардов человек - неудивительно, что среди них могут встречаться очень похожие друг на друга люди, практически двойники. Даже среди знаменитостей такие случаи не редкость, и вот несколько наглядных примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливудские двойники   звездные двойники   звезды   знаменитости   как две капли   как две капли воды   сходство   шоу бизнес   
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13  комментариев
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4k
Том Сойер 2 часа назад
Пара-тройка знакомых лиц, а остальные.... (см. картинку)
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Murych 36 минут назад
Аарон Пол и Аарон Пул. Как так совпало?
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199
Andrey 48 минут назад
Парочку похожих ещё можно набрать ! У остальных схожесть только по наличию рук и ног !
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4k
avix 51 минуту назад
Дженнифер Лоуренс и Хейли Бенетт (Девушка в поезде, Хардкор).
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443
Nevad Black 56 минут назад
а с уже умершими людьми наверное особенно часто путают
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9k
Андрей А Час назад
Некоторые похожи с определенной мимикой, но уж не как две капли
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moishab Час назад
Кроме Купера и Кобейна ниного не знаю.
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955
SHAGREEN Час назад
Автор, это тебе.
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12k
Majul 2 часа назад
15. Стив Карелл и Элис Купер
20. Кэрри Фишер и Стиви Никс
Ну очень спорно.
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10k
Kostick 2 часа назад
половина сходств притянута за уши. портман и найтли, например
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1
Павел Кулешов Kostick Час назад
Ну Кира даже играла в Звездный войнах служанку, двойника Портман))
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Денис 2 часа назад
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