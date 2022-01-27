20 пар знаменитостей, похожих друг на друга как две капли воды

На нашей планете живет почти 8 миллиардов человек - неудивительно, что среди них могут встречаться очень похожие друг на друга люди, практически двойники. Даже среди знаменитостей такие случаи не редкость, и вот несколько наглядных примеров.

1. Хавьер Бардем и Джеффри Морган 0

2. Дэкс Шепард и Зак Брафф 0 Источник:

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3. Том Харди и Логан Маршалл-Грин 0 Источник:

4. Марго Робби и Джейми Прессли 0 Источник:

5. Чад Смит и Уилл Феррелл 0 Источник:

6. Кэти Перри и Зои Дешанель 0 Источник:

7. Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард 0 Источник:

8. Тимоти Олифант и Джош Дюамель 0 Источник:

9. Эми Адамс и Айла Фишер 0 Источник:

10. Майкл Б. Джордан и Ник Кэннон 0 Источник:

11. Майя Митчелл и Бэйли Мэдисон 0 Источник:

12. Тимоти Шаламе и Наталья Дайер 0 Источник:

13. Натали Портман и Кира Найтли 0 Источник:

14. Скит Ульрих и Джонни Депп 0 Источник:

15. Стив Карелл и Элис Купер 0 Источник:

16. Джо Андерсон и Курт Кобейн 0 Источник:

17. Ангус Клауд и Мак Миллер 0 Источник:

18. Джоуи Брэгг и Брендон Ури 0 Источник:

19. Лили Рейнхарт и Бриттани Мерфи 0 Источник: