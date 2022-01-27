20 пар знаменитостей, похожих друг на друга как две капли воды

Автор:
27 января 2022 15:03
На нашей планете живет почти 8 миллиардов человек - неудивительно, что среди них могут встречаться очень похожие друг на друга люди, практически двойники. Даже среди знаменитостей такие случаи не редкость, и вот несколько наглядных примеров.
1. Хавьер Бардем и Джеффри Морган
2. Дэкс Шепард и Зак Брафф
3. Том Харди и Логан Маршалл-Грин
4. Марго Робби и Джейми Прессли
5. Чад Смит и Уилл Феррелл
6. Кэти Перри и Зои Дешанель
7. Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
8. Тимоти Олифант и Джош Дюамель
9. Эми Адамс и Айла Фишер
10. Майкл Б. Джордан и Ник Кэннон
11. Майя Митчелл и Бэйли Мэдисон
12. Тимоти Шаламе и Наталья Дайер
13. Натали Портман и Кира Найтли
14. Скит Ульрих и Джонни Депп
15. Стив Карелл и Элис Купер
16. Джо Андерсон и Курт Кобейн
17. Ангус Клауд и Мак Миллер
18. Джоуи Брэгг и Брендон Ури
19. Лили Рейнхарт и Бриттани Мерфи
20. Кэрри Фишер и Стиви Никс
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— переведено специально для fishki.net
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20. Кэрри Фишер и Стиви Никс
Ну очень спорно.