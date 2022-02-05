Калейдоскоп позитива. Выпуск 86

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Всем привет, хотел бы сказать пару слов после краткосрочной отсидки, .. - у каждого посетителя всегда свой взгляд и своё мнение на тематику и авторов постов на Фишках, и это нормально, про себя хочу сказать - я не настроен принципиально мешать лидерам и старожилам сайта в их благородном деле, но то что мне нравится то я и буду постить как и любой другой автор постов на страничках сайта... Ну и по фото.. не всем в 60 лет ( в марте) сидеть на высокооплачиваемых должностях, кому-то и так приходится подрабатывать на хлебушек))) и ваще. однако хватит меланхолии, всех с выходными и-ПОЕХАЛИ!!!