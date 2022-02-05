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Калейдоскоп позитива. Выпуск 86

Калейдоскоп позитива. Выпуск 86 (38 фото + 2 видео)

Автор:
05 февраля 2022 06:09
Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   сатира   
2651
38
2
Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы.

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Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   сатира   
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10  комментариев
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705
Артем 5 часов назад
чет унылый пост какой то.
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8k
Garpia121 Минуту назад
до сих пор наизусть помню
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3k
umorist 41 минуту назад
На седьмой картинке надо губную гармошку прифотошопить)
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3k
EricDimon 3 часа назад
С ума сходят те ,кто считает себя " элитой" ,а у нормальных людей на эту хрень нет ни времени , ни желания , ни денег.
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3k
EricDimon 3 часа назад
Штирлиц знал ,что Петров и Боширов , любят пошутить. Но то ,что в конверт с зарплатой они засунут рубли , неожидал даже он.
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30k
Антон 4 часа назад
Прикольненько, старья не заметил.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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