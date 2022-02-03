Максимально смешной косплей с минимумом затрат

453
19
Свои образы Ануча создаёт из подручных средств, тратя больше времени на саму идею, чем на её исполнение. Но его результаты всё равно впечатляют и смешат!
1.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
×
×
2.
Есть косплееры, которые готовы потратить месяцы на то, чтобы повторить образ любимого персонажа в мельчайших деталях, не жалея денег и самостоятельно создавая все предметы одежды. А есть Ануча Саенчарт из Таиланда, который занимается тем, что он сам называет «бюджетным косплеем».
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
3.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
4.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
5.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
6.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
7.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
8.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
9.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
10.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
11.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
12.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
13.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
14.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
15.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
16.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
17.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
18.
Показать 0 комментариев / Написать комментарий
А что вы думаете об этом?
Показать все
Показать ещё (из _)
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Дешево и весело: бюджетный и безумный косплей от тайского парня
- 20 забавных вывесок, которые читаются совсем не так, как задумывали их создатели
- Ануча Саенчарт: Король бюджетного и безумного косплея
- 20 примеров беспощадной рекламы на грани добра и зла
- 20 раз, когда люди хотели сделать себе крутую причёску, а получилось как всегда
12
Понравилось12
Новости партнёров