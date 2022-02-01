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Просто гифки, всякие и разные

Просто гифки, всякие и разные (15 гиф)

Автор:
01 февраля 2022 22:19
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
831
15
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Просто гифки, разнообразные...
Приятного просмотра!
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Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
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15k
Nikita 2 часа назад
Позвоночник сказал: "Мне здесь выходить?"
Позвоночник сказал: "Мне здесь выходить?"Посмотреть
Позвоночник сказал: "Мне здесь выходить?"
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2k
Альтер Иго Час назад
Всё древняя хрень но за последнюю спасибо.
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9k
Александр 3 часа назад
Блин, пора ехать на дачу. Там на чердаке, под слоем вороньих гнёзд, есть коробка со старыми хардами, ещё мегабайтными. Там таких древних видосов, из которых гифов нарезать - как грязи...
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84k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Согласно ипанутых российских ПДД
водитель должен был тормозить в своей полосе, подвергаясь риску сдохнуть под ударом листа железа
Кто их пишет - сам никогда этого правила не придерживается.
Однажды, на трассе от Краснодара до Энема, из впереди идущего грузовика, на "горке" моста через канал водоснабжения рисовых чеков, в 50-60 метров впереди меня, вылетели несколько листов плоского шифера, и полетели, кувыркаясь, сначала вверх, а потом - вниз.
Сказать, что я усрался - ничего не сказать
Лист плоского шифера, упавший торцом, пробьет крышу ВАЗ до самого пола.
Был у нас мужик, кровельный лист в гаражах около Восточного рынка по-ветру разрезал его насмерть.
Нихера смешного.....
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67k
Viktor 3 часа назад
Чай бензиновой хренотенью собирает? Фууу.

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