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Просто гифки, разнообразные...
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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водитель должен был тормозить в своей полосе, подвергаясь риску сдохнуть под ударом листа железа
Кто их пишет - сам никогда этого правила не придерживается.
Однажды, на трассе от Краснодара до Энема, из впереди идущего грузовика, на "горке" моста через канал водоснабжения рисовых чеков, в 50-60 метров впереди меня, вылетели несколько листов плоского шифера, и полетели, кувыркаясь, сначала вверх, а потом - вниз.
Сказать, что я усрался - ничего не сказать
Лист плоского шифера, упавший торцом, пробьет крышу ВАЗ до самого пола.
Был у нас мужик, кровельный лист в гаражах около Восточного рынка по-ветру разрезал его насмерть.
Нихера смешного.....
Нет, лучше сразу на встречку. Правда на встречу тоже может выехать машина: грузовик, автобус или просто легковушка с семьей и детьми. И тут уж гарантированно - трупы. Зато увернулся.