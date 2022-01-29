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Великие герои ВОВ

Великие герои ВОВ (1 фото)

Автор:
29 января 2022 20:03
Метки: Великая отечественая война   Подвиг людей   герой ссср   
1679
1

Комиссар 148-й дивизии, Одишария Мириан Леванович, 39 лет.

Когда погиб расчёт станкового пулемёта, огонь продолжал вести комиссар Одишария. После боя его, контуженного, взяли в плен. Фотография сделана в Могилёвской области, деревня Звенчатка 02.08.1941 г.

Через 10 минут его расстреляют.

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Метки: Великая отечественая война   Подвиг людей   герой ссср   
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25  комментариев
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4k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Вечная память
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20k
Юрий Владимирович Минуту назад
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5k
TirAn Минуту назад
Настоящий Комиссар
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101
Vladimir Tolkunov 18 минут назад
Вечная память героям
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4k
mtonaka Полчаса назад
Глядя на это мужественное лицо, хочется взять в руки меч наших дедов!
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2k
Roman 38 минут назад
А потом будут снимать фильмы про упоротых НКВДшников, которые только и искали как докопаться и расстрелять невинного солдатика.
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189
Илья Час назад
Безусловное уважение и почтение. В годы Великой Отечественной комиссары очень часто гибли чуть ли не в первых же боях Во-первых, они обязаны были своим примером вдохновлять бойцов. Во-вторых, попавшим в плен нацисты не оставляли и шанса на жизнь. Очень жаль, что на Украине нацистское мракобесие вновь лютует. .. Я до сих пор не могу осознать - как можно ублюдка и прихлебателя гитлеровской Германии Бандеру чествовать и считать героем?
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695
Олег Час назад
и нашлось ведь два гандона
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83k
Taras Kozalupko Час назад
Сидит с достоинством.
С чувством выполненного долга.
До конца.
Вечная память ему и всем оставшимся там на войне.
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53k
Игорь 2 часа назад
Спасибо за Победу, товарищ комиссар!
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3k
Александр 2 часа назад
Вечная память Вам Мириан Леванович!!!
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13k
Алан 2 часа назад
Извините, в чём геройство? Попал в плен? Был расстрелян?
У меня один дед был танкистом.. Горел 3 раза, дальше воевал. Умер. Второй дед-четыре похоронки. Был разведчиком. Дошёл до Берлина. Умер..
В статье не великий герой... ИМХО
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43
coshtu Алан 22 минуты назад
[мат] ты дурак
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88
Валерий Алан 13 минут назад
В плен попал контуженным.... Не сдался, а попал.... Ты хоть читать научись, потом геройствуй. Один танкист, другой разведка.... Как, блин, круто! А мой рядовой пехотный Ваня. Ни Берлин не видел, ни разведка - простая махра. Он честно протопал всю Европу пешком! И до смерти 9 Мая пил первую - за победу, вторую - за Сталина. Третью молча.... А на снимке - герой. Настоящий комиссар! Таких бы побольше после войны б осталось... А не всякой перхоти гнилой, отсидевшейся в тылу!
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4k
Suvar_ 2 часа назад
а я не знаю как погибли оба деда... один на курской дуге, артиллерист другой кавалерист не то в белоруссии не то в пруссии в 45м
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743
Serg Dex 2 часа назад
Война штука жестокая, замешанная на идеологии вообще беспардонная, вечная память
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4k
magic32 2 часа назад
Выбила война настоящих коммунистов. Вечная память героям!
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Сильное фото!
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1k
Mixan 2 часа назад
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память !
Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики !
Мы не хотим войны и знаем что это такое .
Никто не забыт,ничто не забыто !

Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
Не видел это фото ..Но комиссар уже понял ,что с ним будет и спокоен ..Сколько таких погибло в первые месяцы войны ..Вечная память ! Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики ! Мы не хотим войны и знаем что это такое . Никто не забыт,ничто не забыто !
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13k
ss 2 часа назад
Вечная память!
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