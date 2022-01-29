Великие герои ВОВ

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Комиссар 148-й дивизии, Одишария Мириан Леванович, 39 лет.
Когда погиб расчёт станкового пулемёта, огонь продолжал вести комиссар Одишария. После боя его, контуженного, взяли в плен. Фотография сделана в Могилёвской области, деревня Звенчатка 02.08.1941 г.
Через 10 минут его расстреляют.
Авторский пост
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С чувством выполненного долга.
До конца.
Вечная память ему и всем оставшимся там на войне.
У меня один дед был танкистом.. Горел 3 раза, дальше воевал. Умер. Второй дед-четыре похоронки. Был разведчиком. Дошёл до Берлина. Умер..
В статье не великий герой... ИМХО
Чуваки, я живу в Москве. Улица Булатниковская дом 6. С работы прихожу примерно в 19:30. Это примерно. Если есть желание, то постою, подожду
А теперь просто выйди под дождь и просто постой 12 часов ( не надо бегать, прыгать, окапываться, и не убъбют тебя по оконцовке), мож тогда и дойдет, в чем геройство.
Вот немного добавил к посту автора ..Смотрите и помните мужики !
Мы не хотим войны и знаем что это такое .
Никто не забыт,ничто не забыто !