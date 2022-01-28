Спасатели нашли тело утонувшей в крещенской купели женщины

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В Ленинградской области спасатели нашли тело женщины, которая ушла под лед после прыжка в самодельную купель на реке Оредеж в ночь на 19 января. Тело обнаружили примерно в километре от места трагедии.
ЧП произошло 19 января под Гатчиной в Ленинградской области. Женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и ушла под воду. Прошло несколько секунд, прежде чем к ней бросились на помощь. Но было поздно, течение унесло женщину.
Искали тело почти десять дней. Спасатели использовали инфракрасные камеры и подводные дроны и совершили больше двух десятков погружений.
Искали тело почти десять дней. Спасатели использовали инфракрасные камеры и подводные дроны и совершили больше двух десятков погружений.
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Ваш голос это голос вопиющего в пустыне, никогда эти типчики типа: MatveiVainrub не остановятся и смерти и что угодно им не моча, а божья роса в оченьки, они гривнюшку. отрабатывают на трагедии.
Средняя температура воды и в Красном, и в Мёртвом морях в январе составляет +21 C, так что в обоих водоёмах можно с удовольствием купаться.
ага
НЕСПРОСТА ОКОЛО КАЖДОЙ КУПЕЛИ - МАШИНА СКОРОЙ ПОМОЩИ ДЕЖУРИТ
Ты опять несешь херь.
Прекрати жрать всякую херню.
Займись собой. Ты же совсем деградируешь.
Укурок, ну под кайфом от позора сдержись.
Сколько можно то нести идиотизм.
Почитай, если еще умеешь, о позиции РПЦ.
Или ты из заднепроходных?
На тебя укурок похоже.
На плоской земле которая является центром вселенной , люди ( которые не произошли от обезьян ) продолжали , не здоровья ради а по гласу божьему и во имя веры нырять в крещенские морозы в прорубь . Некоторые из них отправляются прямиком туда - во чертоги господни . И правильно . Потому что , что им великим созданиям божьим делать среди нас - потомков обезьян , грешников и богохульников .