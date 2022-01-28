Спасатели нашли тело утонувшей в крещенской купели женщины

ЧП произошло 19 января под Гатчиной в Ленинградской области. Женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и ушла под воду. Прошло несколько секунд, прежде чем к ней бросились на помощь. Но было поздно, течение унесло женщину.



Искали тело почти десять дней. Спасатели использовали инфракрасные камеры и подводные дроны и совершили больше двух десятков погружений.