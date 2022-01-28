FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 79 постов • 8 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Спасатели нашли тело утонувшей в крещенской купели женщины

Спасатели нашли тело утонувшей в крещенской купели женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2022 18:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 360подмосковье   Ленинградская область   видео   крещение   купель   проишествие   смерть   тело   
1307
1
1
В Ленинградской области спасатели нашли тело женщины, которая ушла под лед после прыжка в самодельную купель на реке Оредеж в ночь на 19 января. Тело обнаружили примерно в километре от места трагедии.
ЧП произошло 19 января под Гатчиной в Ленинградской области. Женщина прыгнула в прорубь на глазах мужа и детей и ушла под воду. Прошло несколько секунд, прежде чем к ней бросились на помощь. Но было поздно, течение унесло женщину.

Искали тело почти десять дней. Спасатели использовали инфракрасные камеры и подводные дроны и совершили больше двух десятков погружений.

Источник:

подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: 360подмосковье   Ленинградская область   видео   крещение   купель   проишествие   смерть   тело   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
976
Kusok 2 часа назад
А что означает "самодельная прорубь", быват другие? Промышленного производства, изготовленные на заводе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Думай о хорошем! 4 минуты назад
во сколько обошлись эти поиски налогоплательщикам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Погулять вышел 8 минут назад
Интересно, а если трижды перекрестившись залезть в ванну в своей квартире, и там же трижды окунуться с головой, то это будет считаться смыванием грехов? Вода, в конце концов, везде одинаковая. Или так не считается и обязательно нужно в прорубь, иначе не зачтется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan Полчаса назад
В купель прыгать нельзя ,там ведь лестница была ..Жалко женщину ,но видать судьба такая ..Страшная смерть была у женщины ,когда поняла что с ней в темноте Царствие ей небесное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
aleks 51 минуту назад
Церковь говорит: крещенские купания грехи не смывают и вообще. Хотите очиститься - поститесь, молитесь, исповедуйтесь. Но не лезьте в ледяную воду, к тому же с матами. Или другое, церковь опять же говорит, не нужно бухать и выкатывать поляны на погостах и лить сливу за упокой родственников. Но всем похрен, люди сами творят мракобесие, с уверенностью, что так именно и правильно и непременно поможет их душам. А тетку жалко, да и вообще, не стоит угорать над чужой потерей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Шурман Час назад
Коротко и для дебилов !!!!!!!!!! Ныряйте , я один раз провалился и замерз как терминатор в всей одежде а вот про окунание Христа .

Средняя температура воды и в Красном, и в Мёртвом морях в январе составляет +21 C, так что в обоих водоёмах можно с удовольствием купаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Шурман Час назад
К слову если вода как не парное молоко я хрен больше окунусь , в родне есть дебил поплавал еле спасли , такой же как я дебил с буром упал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ном-Номыч Час назад
Женщину жалко, традиция хорошая, но зачем так глупо и неосмотрительно нырять непонятно куда. Дома снег растопите в ванне и ныряйте или душ примите ледяной, таже вода, только через трубы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
НК Час назад
Традиция на самом деле очень хорошая и оздоровительная.И её придерживаются сотни тысяч.Но вниманию пользователей будут преподносить только случаи,компрометирующие эту традицию.Печально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
Kusok 2 часа назад
Кому вообще могла прийти в голову идея делать вот такую прорубь на реке, где сильное течение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
624
Трям 2 часа назад
Бедные рыбки. Без ужина остались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Интересно мнение верующих о роли бога в этой истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
29k
MatveiVainrub 2 часа назад
Шёл ХХI век .
На плоской земле которая является центром вселенной , люди ( которые не произошли от обезьян ) продолжали , не здоровья ради а по гласу божьему и во имя веры нырять в крещенские морозы в прорубь . Некоторые из них отправляются прямиком туда - во чертоги господни . И правильно . Потому что , что им великим созданиям божьим делать среди нас - потомков обезьян , грешников и богохульников .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

552687



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
1
294
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
0
16
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
0
40
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Плохо старался
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#люди#подборка#кино#в мире#познавательно#картинки#авто аварии
#Юмор#животные#история#Приколы#интересное#автомир#фильм#знаменитости#СССР#Россия
#интересно#факты#дтп#Ynews#автомобили#аварии#дети#истории#США#школа

На что жалуетесь?

Вернуться