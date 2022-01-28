Вынесен приговор юноше, напавшему на учителя с ножом

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Завершилась судебная история с пермским лицеистом, ранившим 74-летнего педагога.
В Пермском крае завершено судебное разбирательство по делу 17-летнего лицеиста, ранившего ножом педагога. ЧП случилось 21 мая прошлого года около 11 утра. Тогда парню было 16-лет, он свободно пронес мимо охранника в Лицей №1 города Березники холодное оружие. Это был набор из ножа и мачете.
Когда шел урок, юноша достал нож и нанес удар в шею 74-летнй учительнице. Других пострадавших не было. Педагог была госпитализирована, ей своевременно оказали медицинскую помощь.
Следствие долго разбиралось в деталях, но мотивы парня так толком и не были понятны. Сам он говорил о занижении оценок учителем физики. А знакомые считали, что парень вдохновился примером казанского стрелка, незадолго до этого лишившего жизни 11 человек в гимназии, выпускником которой являлся.
Как сейчас сообщается на сайте СК, к молодому человеку по решению судебной инстанции будут применены меры «в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа». То есть, попросту, отбывать наказание парень будет в психушке.
Когда шел урок, юноша достал нож и нанес удар в шею 74-летнй учительнице. Других пострадавших не было. Педагог была госпитализирована, ей своевременно оказали медицинскую помощь.
Следствие долго разбиралось в деталях, но мотивы парня так толком и не были понятны. Сам он говорил о занижении оценок учителем физики. А знакомые считали, что парень вдохновился примером казанского стрелка, незадолго до этого лишившего жизни 11 человек в гимназии, выпускником которой являлся.
Как сейчас сообщается на сайте СК, к молодому человеку по решению судебной инстанции будут применены меры «в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа». То есть, попросту, отбывать наказание парень будет в психушке.
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Посещал один раз психушку - выйдет близким к овощу человеком.
-так это хорошо.
Принудительное лечение...
Штош,если "лечить" будут правильно, выпишут недоноска оттуда с творогом вместо мозга
: сульфазин+галоперидол творят чудеса.
Этим поциком можно будет только двери подпирать. И опять ножом в шею он вряд-ли кого-то ткнёт.
Это не "зона" , там характер не ломается,не меняется и не ухудшается - его там СТИРАЮТ вместе с личностью,как таковой. Если захотят.
"Лицей №1 города Березники"
Для тех, кто за МКАДом, 200км - это весьма значительная разница