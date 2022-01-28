VR-технологии против COVID: пара из Индии сыграет свадьбу в метавселенной по «Гарри Поттеру»

Свадебную церемонию планируют провести в начале февраля в стенах цифрового Хогвартса. Аватары пара и приглашенных гостей также будут сделаны в стиле этой вселенной, полной волшебства. Каждый приглашенный человек (а их число увеличилось с 20 аж до 2 000), мог заранее выбрать себе прическу и костюм, а на свадьбе сможет пройтись по виртуальному замку.

Правда, для этого нужно предварительно подключиться со своего девайса.