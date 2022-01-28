VR-технологии против COVID: пара из Индии сыграет свадьбу в метавселенной по «Гарри Поттеру»

Коронавирус доставил проблем всем странам без исключения. Но особенно остро пандемия отразилась на густонаселенных государствах вроде Китая и Индии. В последней только за сутки ковидом заразилось почти 3 млн человек.
Очевидно, что даже введенные ограничения никак не исправляют ситуацию, однако нарушать их всё равно никто не хочет, даже ради такого торжества как свадьба. Большинство бы пар отменили празднование, но не влюбленные Динеш Сивакумар Падмавати и Джанаганандхини Рамасвами, которые нашли выход из ситуации, чтобы не жертвовать торжеством.
Ведь в рамках ограничений им разрешено пригласить только 20 человек, хотя список гостей должен быть гораздо шире. Именно поэтому было принято решение перенести свадебное гуляние в виртуальный мир. А именно в метавселенную от Facebook по мотивам «Гарри Поттера». Интересно, а будут ли традиционные для этой культуры песни с танцами?
Что собой представляет метавселенная? Это виртуальное пространство, где люди могут взаимодействовать между собой и с различными цифровыми объектами через аватары, путем использования технологий VR.
Свадебную церемонию планируют провести в начале февраля в стенах цифрового Хогвартса. Аватары пара и приглашенных гостей также будут сделаны в стиле этой вселенной, полной волшебства. Каждый приглашенный человек (а их число увеличилось с 20 аж до 2 000), мог заранее выбрать себе прическу и костюм, а на свадьбе сможет пройтись по виртуальному замку.
Правда, для этого нужно предварительно подключиться со своего девайса.
Свадьба в метавселенной). В качестве подарков - крипта. Потрясно)https://t.co/MaexqfJxv2— Lucky Man (@Moonraker512) January 20, 2022
Ради церемонии даже создали аватар покойного отца невесты, которого ей будет не хватать на свадьбе. За всё это удовольствие молодожены отдали 2 тыс. долларов или же 157 тыс. рублей, которые полностью ушли на проектирование пространства.
А вы хотели бы провести какое-либо мероприятие в виртуальной реальности? Если да, то какие бы декорации для этого вы выбрали?
Источник:
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