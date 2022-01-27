Самарский конкурс красоты пришлось остановить из-за африканца и накруток

Портал Самара-онлайн решил провести мужской конкурс красоты среди студентов города и области: «Мы собрали красавцев — представителей всех вузов региона. Читайте их историю и проголосуйте за того, кто приглянулся больше всего».

О конкурсе стало известно пользователям Двача. Они немедленно устроили рейд на портал, выбрали этого «красавца»: