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Самарский конкурс красоты пришлось остановить из-за африканца и накруток

Самарский конкурс красоты пришлось остановить из-за африканца и накруток (5 фото)

Автор:
27 января 2022 19:04
Сообщество : Жить в России
Метки: голосование   двач   конкурс   лидеры   накрутка   самара   студент   
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Благодаря юзерам с «Двача» Коллинз Муте едва не стал самым красивым студентом области. Но эту шутку оценили не все.

Портал Самара-онлайн решил провести мужской конкурс красоты среди студентов города и области: «Мы собрали красавцев — представителей всех вузов региона. Читайте их историю и проголосуйте за того, кто приглянулся больше всего».

О конкурсе стало известно пользователям Двача. Они немедленно устроили рейд на портал, выбрали этого «красавца»:

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 И бросили клич:

Mуте, у которого не было и сотни голосов, за один день набрал около 10 000 и получил первое место.

Об этом узнал Владислав Поздняков, лидер «Мужского государства» (запрещено в РФ) и возмутился: «Побеждает эректус!» и надо «Срочно голосовать за норда!»

И его братва тоже ринулась голосовать. Когда закончились реальные люди, обе стороны подключили накрутку, в результате Муте набрал 239 000 голосов, а «Норд-ФСИНовец» - почти 900 000.

Победа была почти в кармане…но этот номер не прошел. О накрутках узнали организаторы и досрочно завершили конкурс. Победила дружба.

Ну почти.

Источник:

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Метки: голосование   двач   конкурс   лидеры   накрутка   самара   студент   
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Мрачный Жнец 38 минут назад
Это кому-нибудь, кроме автора, интересно?
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* You All 8 минут назад
239 тысяч чернильниц...херово
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2k
Алексей 22 минуты назад
Напомнило историю, когда РПЦ решила провести интернет-голосование по кандидатуре нового патриарха. А двачеры по приколу накрутили тогда голоса митрополиту токийскому в всея Японии Даниилу.
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