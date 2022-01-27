Самарский конкурс красоты пришлось остановить из-за африканца и накруток

Благодаря юзерам с «Двача» Коллинз Муте едва не стал самым красивым студентом области. Но эту шутку оценили не все.
Портал Самара-онлайн решил провести мужской конкурс красоты среди студентов города и области: «Мы собрали красавцев — представителей всех вузов региона. Читайте их историю и проголосуйте за того, кто приглянулся больше всего».
О конкурсе стало известно пользователям Двача. Они немедленно устроили рейд на портал, выбрали этого «красавца»:
И бросили клич:
Mуте, у которого не было и сотни голосов, за один день набрал около 10 000 и получил первое место.
Об этом узнал Владислав Поздняков, лидер «Мужского государства» (запрещено в РФ) и возмутился: «Побеждает эректус!» и надо «Срочно голосовать за норда!»
И его братва тоже ринулась голосовать. Когда закончились реальные люди, обе стороны подключили накрутку, в результате Муте набрал 239 000 голосов, а «Норд-ФСИНовец» - почти 900 000.
Победа была почти в кармане…но этот номер не прошел. О накрутках узнали организаторы и досрочно завершили конкурс. Победила дружба.
Ну почти.
Источник:
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