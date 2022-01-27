FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5630 постов • 832 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Сергиевом Посаде "священник" обматерил сотрудницу службы доставки

В Сергиевом Посаде "священник" обматерил сотрудницу службы доставки (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 16:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Посылка   Священник   видео   конфликт   ряженый   сергиев посад   
906
1
1

Мужчина проявил далеко не ангельский гнев, когда узнал, что женщина не смогла найти его посылку из Италии.

В Сергиевом Посаде мужчина в православном колпаке и характерной для священников внешностью обматерил сотрудницу службы доставки "Экспресс-курьер" (СДЭК), которая ошиблась с выдачей посылки.


Настоящий ли священник был запечатлён на камеру - неизвестно. Но, скорее всего - нет. Ведь всем известно, что настоящие батюшки полны ангельского терпения, благоразумия, кротости и просто неспособны так разговаривать с мирянами.

Посылку из Италии обруганная сотрудница СДЭКа всё же нашла. А ряженый так и не извинился, даже когда пришёл через несколько дней, чтобы узнать, будет ли женщина писать на него заявление. Сначала оскорблённая сотрудница ответила утвердительно, но затем передумала, решив, что бог ему судья. Официальных заявлений от РПЦ пока не было и, скорее всего, не будет.


Как считаете, мужчина на видео может быть настоящим священнослужителем, или это некоторые издания намеренно пытаются очернить и навести на всех батюшек хулу?

Источник:

подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Посылка   Священник   видео   конфликт   ряженый   сергиев посад   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Сергей Сергеев Час назад
Не материтесь в божьем храме, а то кадилом 3,14здану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
Гроб в доску, штаны в полоску,
На лёгком катере, катись к йэбене матери.
Аминь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
VVK22 13 минут назад
Рабу я божью матом клал,
так как из Итальи долго ждал,
святого Бенедикта кал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Acid Snake 15 минут назад
Какая тварь, он же святой, с вымышленным существом прямую связь держит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Владислав Полчаса назад
Священник - это такая же работа, как и любая другая; и священники такие же обычные люди как и все другие, поэтому среди них так же есть нормальные и порядочные, а есть…не совсем хорошие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Сначала оскорблённая сотрудница ответила утвердительно, но затем передумала, решив, что бог ему судья."-
-тот случай когда почтальон оказалась более правильной и милосердной христианкой, чем поп. Надо было попросить чтобы она грехи ему отпустила.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Карл Такойто 39 минут назад
Что он там себе из Италии заказал интересно? Рясу от Louis Vuitton
хотя звучит сумма в 30 евро,но думаю он столько за какую нибудь экспресс доставку отстегнул,потому что на ум не приходит что на 30евро можно заказать из Италии в Россию ещё и чтобы доставка в эту сумму была включена,не АлиЭкспресс все таки.
Почему автор сомневается что он настоящий священник?) Толстый в рясе, всё как положено. Для большинства из них это всего лишь бизнес,они и машины освящают и айфоны, да чего только не делают чтобы заработать. Читал где то что несколько попов даже казино освящали
а почему нет? Башляют же)) Правильные в народном понимании среди них конечно есть,но единицы, как правило это священники из деревень и сёл,в более менее крупных городах таких мне кажется почти нет-там одно сплошное бабло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
Карл Такойто Опиум для народа Полчаса назад
Давай без мерзостей, это даже читать противно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
флоМастер 43 минуты назад
ему папа римский наверное свой лекарственный плевок выслал как средство от геморроя, вот и разругался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 49 минут назад
Мастера высасывать новости из никуа, священник, РПЦ, длинноволосый просто сторож и по совместительству балабол одной деревянной херни, шляпу эту носит типо как костюм, это же Посад, для сука туристов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Пётровыч 51 минуту назад
Зачем ему лекарства? На всё воля божья и по воле божьей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей 57 минут назад
Отдайте мужику его успокоительные, нехристи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов Час назад
поп не иначе часто по тюрягам разъезжает с проповедями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−62
циновер 2 часа назад
нужно было еще кадиллом по хребту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 2 часа назад
Ему походу из Италии прислали какие-нибудь куски мощей жопы господней, а она задерживает.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97713



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева
5
45
Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева
Набирающие популярность в сообществах
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
0
15
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
1
98
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот хитрец!
1
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#история#автомобили#подборка#автомир#полиция#Китай#Спорт
#животные#интересно#кино#дтп#люди#Россия#в мире#США#собаки#собака
#Юмор#ватермарк#Ynews#интересное#Приколы#аварии#фильм#истории#авто аварии#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться