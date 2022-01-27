В Сергиевом Посаде "священник" обматерил сотрудницу службы доставки

Мужчина проявил далеко не ангельский гнев, когда узнал, что женщина не смогла найти его посылку из Италии.
В Сергиевом Посаде мужчина в православном колпаке и характерной для священников внешностью обматерил сотрудницу службы доставки "Экспресс-курьер" (СДЭК), которая ошиблась с выдачей посылки.
Настоящий ли священник был запечатлён на камеру - неизвестно. Но, скорее всего - нет. Ведь всем известно, что настоящие батюшки полны ангельского терпения, благоразумия, кротости и просто неспособны так разговаривать с мирянами.
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Посылку из Италии обруганная сотрудница СДЭКа всё же нашла. А ряженый так и не извинился, даже когда пришёл через несколько дней, чтобы узнать, будет ли женщина писать на него заявление. Сначала оскорблённая сотрудница ответила утвердительно, но затем передумала, решив, что бог ему судья. Официальных заявлений от РПЦ пока не было и, скорее всего, не будет.
Как считаете, мужчина на видео может быть настоящим священнослужителем, или это некоторые издания намеренно пытаются очернить и навести на всех батюшек хулу?
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На лёгком катере, катись к йэбене матери.
Аминь.
так как из Итальи долго ждал,
святого Бенедикта кал.
Жизнь посвятившие тому,
Чтоб "обосрать" идею Бога
Своим служением Ему.
Да и кого отпустит гаишник пьяного за рулём - сантехника или попа?
Или вот - почему если сантехник накосячит ,то СМИ не орут: "Наезд на сантехников- это заказная русофобия и против всех наших скреп!"?
-тот случай когда почтальон оказалась более правильной и милосердной христианкой, чем поп. Надо было попросить чтобы она грехи ему отпустила.)))
Почему автор сомневается что он настоящий священник?) Толстый в рясе, всё как положено. Для большинства из них это всего лишь бизнес,они и машины освящают и айфоны, да чего только не делают чтобы заработать. Читал где то что несколько попов даже казино освящали а почему нет? Башляют же)) Правильные в народном понимании среди них конечно есть,но единицы, как правило это священники из деревень и сёл,в более менее крупных городах таких мне кажется почти нет-там одно сплошное бабло.
Вообще я думал что Посад для верующих, оказалось- для туристов.)