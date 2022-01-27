В Сергиевом Посаде "священник" обматерил сотрудницу службы доставки

В Сергиевом Посаде мужчина в православном колпаке и характерной для священников внешностью обматерил сотрудницу службы доставки "Экспресс-курьер" (СДЭК), которая ошиблась с выдачей посылки.





Настоящий ли священник был запечатлён на камеру - неизвестно. Но, скорее всего - нет. Ведь всем известно, что настоящие батюшки полны ангельского терпения, благоразумия, кротости и просто неспособны так разговаривать с мирянами.