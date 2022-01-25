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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Авторский пост
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Новости партнёров
Кто-то придумывает, а у кого-то, могут быть реальные проблеммы. Так что не думаю, что это повод для экспериментов. У самого такая хрень. Несёт с молока, со страшной силой. Жена как-то в пюре молока добавила. Даже половины съесть не успел (хорошо, сортир рядом). Поэтому в гостях, стараюсь не употреблять незнакомую еду, либо спрашиваю.