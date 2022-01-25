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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
25 января 2022 08:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
5120
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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1k
Kommunist 4 часа назад
А меня больше всего бесит в рецептах, когда хочешь узнать, что-то простое, тебе сначала расскажут историю этого блюда, это было ещё придумано там то, там то, на основе того то, того то, плюс историю каждого ингридиента, а в конце, просто положите на сковородку и поджарьте в течении 10-15-ти минут.
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6k
dikijjim 2 часа назад
по итогу что она крутой себя ощущает?изо рта воняет ,писта не мытая как и жопа с такими ногтями,бижутерия понацеплена значит хозяйка она так себе и дома срач в топку таких [мат] и готовить сома она не будет.
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8k
Hunson Abadeer 4 часа назад
не, мне нравятся больше рецепты - "Возьмите небольшой литр коняька.... "
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7k
Евгений 5 часов назад


Кто-то придумывает, а у кого-то, могут быть реальные проблеммы. Так что не думаю, что это повод для экспериментов. У самого такая хрень. Несёт с молока, со страшной силой. Жена как-то в пюре молока добавила. Даже половины съесть не успел (хорошо, сортир рядом). Поэтому в гостях, стараюсь не употреблять незнакомую еду, либо спрашиваю.
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