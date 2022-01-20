Центробанк хочет запретить криптовалюту в России

Непроизводительный расход электроэнергии. В целом, да. В одной Иркутской области развернулся настоящий бум майнинга. Из-за низких тарифов на электроэнергию, большинство майнеров мигрировало в эту область и стали варганить крипту в гаражах, квартирах, арендованных заводских цехах. Дело дошло до губернатора, который жаловался, что из-за криптоэнтузиастов в области возник дефицит электроэнергии. Но тогда он говорил не о запрете, а о повышении тарифов.

Негативное влияние майнинга на окружающую среду. «Тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития». Насчет устойчивого развития не знаю, тут у многих есть вопросы) Но знаю, что мы занимаем третье место в мире по майнингу биткоина - его заняли, после того, как в Китае крипту жестко зарегулировали. Возможно, это действительно оказывает сильное влияние на окружающую среду. Если есть экологи - отпишитесь в комментах, так ли это.

Дефицит полупроводников. «Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров». Если по-русски, то хорошую видюху достать стало сложно, а ее стоимость выросла до небес - это правда. Сильно ли это влияет на «производство других товаров»? Не особенно, для большинство из них топовые видеокарты не нужны, да и тотального дефицита полупроводников тоже нет.

Финансовые потери граждан. Люди верят в МММ Илона Маска и его доггикойны, и прочий бред. Вкладывают деньги, после чего эта крипта обваливается на 300% и имеет бледный вид. Рассказывают какие-то дикие истории, когда люди продают квартиру, чтобы закупиться «перспективной» криптой и прогорают. Но это уже вопрос не к майнингу, а к мозгам этих товарищей - там совсем все плохо. А в целом - можно ли рассматривать крипту как инвестицию? Скорее, нет. Ее стоимость слишком нестабильна. Тут, наверное, можно со скрипом согласиться с Сахипзадовной.

Обход регулирования. «Майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования». Видимо, это и есть основная причина для запрета. Крипту действительно не зарегулируешь, а операции по ней не отследишь. А если деньги идут мимо кассы - значит это дело надо прикрывать, так считает ЦБ.