Центробанк хочет запретить криптовалюту в России

Нельзя будет ни майнить, ни покупать крипту - ничего. Закон примут в ближайшее время.
Центробанк РФ возглавляет Эльвира Набиуллина, и у нее всегда много «инициатив». Одна из них - запретить крипту. Регулятор считает, что «Нужно снизить угрозы, обусловленные распространением криптовалют».
Что за угрозы, по мнению Набиуллиной, несет крипта?
Непроизводительный расход электроэнергии. В целом, да. В одной Иркутской области развернулся настоящий бум майнинга. Из-за низких тарифов на электроэнергию, большинство майнеров мигрировало в эту область и стали варганить крипту в гаражах, квартирах, арендованных заводских цехах. Дело дошло до губернатора, который жаловался, что из-за криптоэнтузиастов в области возник дефицит электроэнергии. Но тогда он говорил не о запрете, а о повышении тарифов.
Негативное влияние майнинга на окружающую среду. «Тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития». Насчет устойчивого развития не знаю, тут у многих есть вопросы) Но знаю, что мы занимаем третье место в мире по майнингу биткоина - его заняли, после того, как в Китае крипту жестко зарегулировали. Возможно, это действительно оказывает сильное влияние на окружающую среду. Если есть экологи - отпишитесь в комментах, так ли это.
Дефицит полупроводников. «Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров». Если по-русски, то хорошую видюху достать стало сложно, а ее стоимость выросла до небес - это правда. Сильно ли это влияет на «производство других товаров»? Не особенно, для большинство из них топовые видеокарты не нужны, да и тотального дефицита полупроводников тоже нет.
Финансовые потери граждан. Люди верят в МММ Илона Маска и его доггикойны, и прочий бред. Вкладывают деньги, после чего эта крипта обваливается на 300% и имеет бледный вид. Рассказывают какие-то дикие истории, когда люди продают квартиру, чтобы закупиться «перспективной» криптой и прогорают. Но это уже вопрос не к майнингу, а к мозгам этих товарищей - там совсем все плохо. А в целом - можно ли рассматривать крипту как инвестицию? Скорее, нет. Ее стоимость слишком нестабильна. Тут, наверное, можно со скрипом согласиться с Сахипзадовной.
Обход регулирования. «Майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования». Видимо, это и есть основная причина для запрета. Крипту действительно не зарегулируешь, а операции по ней не отследишь. А если деньги идут мимо кассы - значит это дело надо прикрывать, так считает ЦБ.
И предлагает:
Запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.
Запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России.
Запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.
Запретить майнинг криптовалют в России.
Блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги.
Ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц за покупки в криптовалюте.
До этого ЦБ сообщал, что с момента принятия поправок в закон, действующая крипта на кошельках у граждан будет законной. Что у вас уже есть - никто не тронет, нельзя будет только майнить и покупать-продавать новую. А со старой криптой делайте, что хотите. Но теперь говорят о том, что вся крипта и операции с ней будут «вне закона».
Скорее всего, поправки примут в течение месяца.
Так что криптовалюты - гуд бай. Ну а мы посмотрим, как это на нас отразится. Есть подозрение, что никак. Конечно, за исключением криптоэнтузиастов, эти теперь мигрируют куда-нибудь в сторону Антарктиды.
Источник:
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"ЦБ России: инвестиции в криптовалюту можно будет производить через иностранную финансовую инфраструктуру, так как ограничения касаются только в отношении финансовой инфраструктуры РФ."
Что, на мой взгляд, вполне разумно. Фактически никто ничего не запрещал. Но если вся эта байда повалится и оставит без штанов кучу неквалифицированных инвесторов, то у них не будет повода предъявлять властям претензии и требовать помощь, как это было с валютными ипотечниками. Иди и тряси свои бабки с того, кто впарил тебе это фуфло, Россия к этому отношения не имеет.
Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова подчеркнула, что россияне смогут приобретать криптовалюты на иностранных криптобиржах.
Примечательно, что в США ограничений на крипту пока что особых нет, в отличие от КНР, что наводит на мысль о том что нелегальное финансирование различных группировок, синдикатов, фондов и нелегальщины на руку американцам и ими крышуются.
Причем крышуются именно "свои" крипты, когда в это дело попытался влезть Дуров, ему больно прищемили нос.
И это еще если не упоминать колоссальные физические и энергозатраты на эту нездоровую хрень. Тратятся гигаватт-часы, тонны редкоземельных элементов и овердохрена вычислительных мощностей без всякой практической пользы для человечества в целом. Впрочем, то же самое можно сказать и о многом другом.
Будут майнить как и прежде и обналичивать в западных странах, пока сия фигня не рухнет.
Их тут до хуа.
Тот факт что Россия отстала от мира будет отрицать только совсем упоротый и безмозглый урапатриот.
Вопрос насколько отстала? Есть мнение что навсегда
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Да! Запретите эти гадские монеты, а то надоели, у цыган курс сильно большой, а в магазе не принимают!
Вообще, то обстоятельство, что в стране нет оппозиции, кое-что о ней говорит.
С 1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», а ранее и в Гражданский кодекс были внесены изменения, связанные с криптовалютой. Теперь она признается имуществом, запрещается использовать ее как средство платежа, но совершать с ней сделки можно.
https://www.rbc.ru/crypto/news/600574149a7947308ed29850https://www.rbc.ru/crypto/news/600574149a7947308ed29850