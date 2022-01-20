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Центробанк хочет запретить криптовалюту в России

Центробанк хочет запретить криптовалюту в России (4 фото)

Автор:
20 января 2022 16:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Биткойн   Набиуллина   Центробанк   закон   запрет   криптовалюта   майнинг   
914
4

Нельзя будет ни майнить, ни покупать крипту - ничего. Закон примут в ближайшее время.

Центробанк РФ возглавляет Эльвира Набиуллина, и у нее всегда много «инициатив». Одна из них - запретить крипту. Регулятор считает, что «Нужно снизить угрозы, обусловленные распространением криптовалют».

Что за угрозы, по мнению Набиуллиной, несет крипта?

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Непроизводительный расход электроэнергии. В целом, да. В одной Иркутской области развернулся настоящий бум майнинга. Из-за низких тарифов на электроэнергию, большинство майнеров мигрировало в эту область и стали варганить крипту в гаражах, квартирах, арендованных заводских цехах. Дело дошло до губернатора, который жаловался, что из-за криптоэнтузиастов в области возник дефицит электроэнергии. Но тогда он говорил не о запрете, а о повышении тарифов.

Негативное влияние майнинга на окружающую среду. «Тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития». Насчет устойчивого развития не знаю, тут у многих есть вопросы) Но знаю, что мы занимаем третье место в мире по майнингу биткоина - его заняли, после того, как в Китае крипту жестко зарегулировали. Возможно, это действительно оказывает сильное влияние на окружающую среду. Если есть экологи - отпишитесь в комментах, так ли это.

Дефицит полупроводников. «Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров». Если по-русски, то хорошую видюху достать стало сложно, а ее стоимость выросла до небес - это правда. Сильно ли это влияет на «производство других товаров»? Не особенно, для большинство из них топовые видеокарты не нужны, да и тотального дефицита полупроводников тоже нет.

Финансовые потери граждан. Люди верят в МММ Илона Маска и его доггикойны, и прочий бред. Вкладывают деньги, после чего эта крипта обваливается на 300% и имеет бледный вид. Рассказывают какие-то дикие истории, когда люди продают квартиру, чтобы закупиться «перспективной» криптой и прогорают. Но это уже вопрос не к майнингу, а к мозгам этих товарищей - там совсем все плохо. А в целом - можно ли рассматривать крипту как инвестицию? Скорее, нет. Ее стоимость слишком нестабильна. Тут, наверное, можно со скрипом согласиться с Сахипзадовной.

Обход регулирования. «Майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования». Видимо, это и есть основная причина для запрета. Крипту действительно не зарегулируешь, а операции по ней не отследишь. А если деньги идут мимо кассы - значит это дело надо прикрывать, так считает ЦБ.

И предлагает:

Запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.

Запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России.

Запретить банкам вкладывать свои деньги в криптовалюты.

Запретить майнинг криптовалют в России.

Блокировать операции по продаже и покупке криптовалюты за реальные деньги.

Ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц за покупки в криптовалюте.

До этого ЦБ сообщал, что с момента принятия поправок в закон, действующая крипта на кошельках у граждан будет законной. Что у вас уже есть - никто не тронет, нельзя будет только майнить и покупать-продавать новую. А со старой криптой делайте, что хотите. Но теперь говорят о том, что вся крипта и операции с ней будут «вне закона».

Скорее всего, поправки примут в течение месяца.

Так что криптовалюты - гуд бай. Ну а мы посмотрим, как это на нас отразится. Есть подозрение, что никак. Конечно, за исключением криптоэнтузиастов, эти теперь мигрируют куда-нибудь в сторону Антарктиды.

Источник:

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Метки: Биткойн   Набиуллина   Центробанк   закон   запрет   криптовалюта   майнинг   
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2k
Frank Borman Час назад
Регулирующая регуляционная регуляторша все правильно делает. Криптовалюта, это новая МММ, уже в глобальном масштабе. Добыча крипты жрет электроэнергию, как не в себя, не производя абсолютно ничего полезного. В какой то момент эта пирамида тоже рухнет, и все криптошахтеры потеряют свои денежки.
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11k
K7OO 14 минут назад
Новости надо подавать корректно.
"ЦБ России: инвестиции в криптовалюту можно будет производить через иностранную финансовую инфраструктуру, так как ограничения касаются только в отношении финансовой инфраструктуры РФ."
Что, на мой взгляд, вполне разумно. Фактически никто ничего не запрещал. Но если вся эта байда повалится и оставит без штанов кучу неквалифицированных инвесторов, то у них не будет повода предъявлять властям претензии и требовать помощь, как это было с валютными ипотечниками. Иди и тряси свои бабки с того, кто впарил тебе это фуфло, Россия к этому отношения не имеет.
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9k
Кенвуд 16 минут назад
Правительство и наибулина в панике. У простолюдинов появляются какие-то мизернные доходики, а обобрать их не могут. Вот и думают, как еще народ обстричь.
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381k
Алексей Полчаса назад
а не пора ли запретить саму набиулину?
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7k
JeanLuk Полчаса назад
А как отследят-то?
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4k
Михаил Полчаса назад
Давно пора.
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1
el Venso Михаил Полчаса назад
ЦБ сообщил об отсутствии планов по запрету владения криптовалютой
Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова подчеркнула, что россияне смогут приобретать криптовалюты на иностранных криптобиржах.
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9k
Dmitry 36 минут назад
Ну, положим, не только он. Сейчас многие страны об этом заговорили. Но выйдет ли? Вопрос...
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3k
aleksander 38 минут назад
Когда Сталин сокращал отставание с развитыми странами, он наоборот - завозил в Россию технологии и внедрял здесь всё самое современное. Сейчас же мы проваливаемся в какое-то средневековье
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36k
Netyn 43 минуты назад
Разумно, логичное следствие усиления контроля за финпотоками. Крипту очень сложно отследить, так что гайки будут закручивать не только у нас.
Примечательно, что в США ограничений на крипту пока что особых нет, в отличие от КНР, что наводит на мысль о том что нелегальное финансирование различных группировок, синдикатов, фондов и нелегальщины на руку американцам и ими крышуются.
Причем крышуются именно "свои" крипты, когда в это дело попытался влезть Дуров, ему больно прищемили нос.

И это еще если не упоминать колоссальные физические и энергозатраты на эту нездоровую хрень. Тратятся гигаватт-часы, тонны редкоземельных элементов и овердохрена вычислительных мощностей без всякой практической пользы для человечества в целом. Впрочем, то же самое можно сказать и о многом другом.
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10k
Star Link 46 минут назад
И как можно запретить то, что России не принадлежит?
Будут майнить как и прежде и обналичивать в западных странах, пока сия фигня не рухнет.
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26k
Vazari 47 минут назад
Когда уже центробанк эту наибулину запретит?
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2k
Sergius SPb 49 минут назад
Щас заслушаем мнение крипто-миллионеров и прочих знатоков виртуальных бирж.
Их тут до хуа.
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3k
aleksander 54 минуты назад
Запрещать всё - это наше всё.
Тот факт что Россия отстала от мира будет отрицать только совсем упоротый и безмозглый урапатриот.
Вопрос насколько отстала? Есть мнение что навсегда
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343
Карл Такойто aleksander 42 минуты назад
Да чего ты паришься, суть крипты как бы в том и есть что ее нельзя запретить.ты чего думаешь тебе после этого на иностранных биржах не продадут что ли?
это такой же запрет как в Китае Фейсбук,Инстаграм, Ютуб запрещены но это китайцам не мешает,наоборот анонимности добавляет, всей страной через vpn сидят.
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343
Карл Такойто aleksander 21 минуту назад
А ты об этом,ну они ничего больше не умеют
это же самое примитивное что может делать власть,разрешать,запрещать,и налоги новые вводить)
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103
Nаnе First NameLаst Час назад
Запретить выпуск, организацию обращения и обмена криптовалют на территории России.
========
Да! Запретите эти гадские монеты, а то надоели, у цыган курс сильно большой, а в магазе не принимают!
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343
Карл Такойто Час назад
Ну запретить то можно что угодно хоть солнцу светить, только зная их- они чего только не запрещали,и даже пытались блокировать и замедлять,но ни с чем не справились,хотя с телеграммом прям старались-не получилось,теперь сами охотно пользуются
Ну будет оно теперь запрещено,оно и до этого было не то чтобы разрешенно и вне правого поля,ну теперь будет запрещено-разве это что то изменит? Ну разве что для крупных майнговых ферм которые легальные и не прячутся-есть такие хоть и немного. А те кто и раньше майнил по подвалам,домам или вообще воровал электричество-для них ничего не изменится
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13k
Сергей Час назад
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−7
Ozxer Час назад
не имеет долю, вот и бесится.
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2k
fraxinus Час назад
Терпение! Дальше запретят евро, франк и доллар США.
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341
Huge Ackman fraxinus Час назад
... и писать "умные" комменты, но некоторых и это не остановит
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5k
RRK Час назад
Забыли добавить главный пункт из-за которого этот закон будет приниматься. Это финансирование оппозиции криптой. Режим боится вот и закручивают гайки где только можно и нельзя.
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−94
Сигизмунд Лазаревич Час назад
ну больше проблем в стране нет ))) борьба с криптолошьём это первоочередная задача.
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14k
Алексей Час назад
Чуть раньше...

С 1 января 2021 года вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», а ранее и в Гражданский кодекс были внесены изменения, связанные с криптовалютой. Теперь она признается имуществом, запрещается использовать ее как средство платежа, но совершать с ней сделки можно.
https://www.rbc.ru/crypto/news/600574149a7947308ed29850https://www.rbc.ru/crypto/news/600574149a7947308ed29850
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