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Ухажёр напоил свою 17-летнюю возлюбленную и бросил на болоте, отправившись домой спать

Ухажёр напоил свою 17-летнюю возлюбленную и бросил на болоте, отправившись домой спать (2 фото)

Автор:
18 января 2022 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   болото   интересное   ухажёр   фото   электроугли   
2905
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В городе Электроугли Ногинского городского округа парочка напилась в баре и сбежала от полиции. Не разбирая дороги молодые люди попали в болото. Они добрались до островка и поняли, что намочили телефоны. Парень отправился искать помощь, но вместо этого уехал домой и лёг спать. Проспавшись, он вспомнил о своей возлюбленной и вернулся. Было уже поздно.

17-летняя Алина уже год жила с 22-летним Андреем. Они познакомились в интернете, влюбились друг в друга и съехали. Родители девушки были против, но их никто не спросил. Молодые люди вели разгульный образ жизни: они любили выпить. Алина училась в колледже, а Андрей работал.

В конце марта 2019 года Андрей взял отпуск и пригласил в бар своего друга. С ними отправилась и Алина. Компания налегала на виски и коньяк, довольно быстро все трое изрядно набрались. Молодые люди подрались и кто-то вызвал полицию. Услышав об этом, Андрей с Алиной бросились бежать.


Пьяные, они бежали, не разбирая дороги. В итоге они оказались в болоте на территории очистных сооружений. Молодые люди выбрались на островок и обнаружили, что их телефоны промокли. Андрей отправился за помощью. Он выбрался на шоссе, поймал попутку и уехал домой. Пробудившись на следующий день и узнав у отца, что Алина так и не возвращалась, сообщает "MK".

Вместе с отцом Андрей отправился на болото, где бросил девушку. В одном из каналов нашел труп возлюбленной. По-видимому, хмельная и озябшая девушка ночью свалилась в воду и захлебнулась.


Ногинский суд признал Андрея виновным в вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртных напитков. Его пытались обвинить в оставлении в опасности, но факт, что Алина в той ситуации обязательно умерла бы, доказать не удалось. Любитель выпивки получил 2 года условно и должен будет выплатить родным погибшей 300 тысяч рублей, уточняет "Эхо".


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Метки: алкоголь   болото   интересное   ухажёр   фото   электроугли   
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13  комментариев
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1k
Herr Mannelig Час назад
Может они на болоте поругались и он её ночью сам утопил , как это бывает по пьянке
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29k
LEPA 9 минут назад
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6k
Bartello 21 минуту назад
если по порядку читать -сюжетом от Короля и Шута отдаёт:

... Проспавшись, он вспомнил о своей возлюбленной и вернулся. Было уже поздно. 17-летняя Алина уже год жила с 22-летним Андреем.
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6k
Психологическая поддержка 23 минуты назад
До 18, за ребёнка родители отвечают. Вопрос исчерпан.
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8k
djinn Полчаса назад
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−16
Жид 36 минут назад
Получается что 22-х летний олигофрен, остановившийся в своем умственном развитии где то в районе ящерицы вместо того чтобы кормить вшей лет 10 в местной каталажке будет продолжать бухать и радоваться жизни. Аккенное правосудие. Бросить свою не несовершеннолетнюю подругу в не вменяем состоянии и не безопасном месте мог только реально конечный. И не надо что он молодой глупый мальчик. Мальчиком он был в детском саду когда изюм от какашек не отличал. А в его возрасте в ВОВ Люди героя Советского союза уже получали.
Мда жаль что это одноклеточное само там не осталось.
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6k
newegg 47 минут назад
Синька - зло.
Судя по тому, что он пошел за помощью один, прекрасная дама к тому времени на ногах не держалась.
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2k
Frank Borman Час назад
В мире животных. Веселые приключения на болотах.
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783
VSh Час назад
Сдохнуть в отстойнике отходов, во судьба. Значит так и должно быть, неизвестно что они выродиили бы.
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2k
сеньор Леонсио Час назад
По справедливости надо хотя бы следственный эксперимент провести,напоить его и бросить в болото. Если не утонет,значит он просто гавно.
P.S.Мой комментарий написан не с целью оскорбить кого то лично,или задеть чувства группы лиц соотносящих себя с гавном,либо идентифицирующих себя как гавно.
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