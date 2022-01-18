Ухажёр напоил свою 17-летнюю возлюбленную и бросил на болоте, отправившись домой спать

17-летняя Алина уже год жила с 22-летним Андреем. Они познакомились в интернете, влюбились друг в друга и съехали. Родители девушки были против, но их никто не спросил. Молодые люди вели разгульный образ жизни: они любили выпить. Алина училась в колледже, а Андрей работал.

В конце марта 2019 года Андрей взял отпуск и пригласил в бар своего друга. С ними отправилась и Алина. Компания налегала на виски и коньяк, довольно быстро все трое изрядно набрались. Молодые люди подрались и кто-то вызвал полицию. Услышав об этом, Андрей с Алиной бросились бежать.

Пьяные, они бежали, не разбирая дороги. В итоге они оказались в болоте на территории очистных сооружений. Молодые люди выбрались на островок и обнаружили, что их телефоны промокли. Андрей отправился за помощью. Он выбрался на шоссе, поймал попутку и уехал домой. Пробудившись на следующий день и узнав у отца, что Алина так и не возвращалась, сообщает "MK".