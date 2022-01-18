Ухажёр напоил свою 17-летнюю возлюбленную и бросил на болоте, отправившись домой спать

В городе Электроугли Ногинского городского округа парочка напилась в баре и сбежала от полиции. Не разбирая дороги молодые люди попали в болото. Они добрались до островка и поняли, что намочили телефоны. Парень отправился искать помощь, но вместо этого уехал домой и лёг спать. Проспавшись, он вспомнил о своей возлюбленной и вернулся. Было уже поздно.
17-летняя Алина уже год жила с 22-летним Андреем. Они познакомились в интернете, влюбились друг в друга и съехали. Родители девушки были против, но их никто не спросил. Молодые люди вели разгульный образ жизни: они любили выпить. Алина училась в колледже, а Андрей работал.
В конце марта 2019 года Андрей взял отпуск и пригласил в бар своего друга. С ними отправилась и Алина. Компания налегала на виски и коньяк, довольно быстро все трое изрядно набрались. Молодые люди подрались и кто-то вызвал полицию. Услышав об этом, Андрей с Алиной бросились бежать.
Пьяные, они бежали, не разбирая дороги. В итоге они оказались в болоте на территории очистных сооружений. Молодые люди выбрались на островок и обнаружили, что их телефоны промокли. Андрей отправился за помощью. Он выбрался на шоссе, поймал попутку и уехал домой. Пробудившись на следующий день и узнав у отца, что Алина так и не возвращалась, сообщает "MK".
Вместе с отцом Андрей отправился на болото, где бросил девушку. В одном из каналов нашел труп возлюбленной. По-видимому, хмельная и озябшая девушка ночью свалилась в воду и захлебнулась.
Ногинский суд признал Андрея виновным в вовлечении несовершеннолетних в систематическое распитие спиртных напитков. Его пытались обвинить в оставлении в опасности, но факт, что Алина в той ситуации обязательно умерла бы, доказать не удалось. Любитель выпивки получил 2 года условно и должен будет выплатить родным погибшей 300 тысяч рублей, уточняет "Эхо".
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... Проспавшись, он вспомнил о своей возлюбленной и вернулся. Было уже поздно. 17-летняя Алина уже год жила с 22-летним Андреем.
Мда жаль что это одноклеточное само там не осталось.
Судя по тому, что он пошел за помощью один, прекрасная дама к тому времени на ногах не держалась.
P.S.Мой комментарий написан не с целью оскорбить кого то лично,или задеть чувства группы лиц соотносящих себя с гавном,либо идентифицирующих себя как гавно.