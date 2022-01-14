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1. Пять видов + вымершие, а не четыре. Лат. Panthera,
- ирбис (лат. Panthera uncia),
- тигр (лат. Panthera tigris),
- лев (лат. Panthera leo),
- леопард (лат. Panthera pardus)
- ягуар (лат. Panthera onca)
2. Чёрная пантера существует - тёмноокрашенные особи из рода пантер, представляющих собой генетический вариант окраски проявление меланизма. Чёрная пантера не является самостоятельным видом, это леопард (азиатский, африканский) или ягуар.
3. В русском языке под пантерой понимается только пункт 2. То есть в русском языке пантера всегда чёрного цвета
Все кубки чашей негерметичны. По определению. Обычный стакан не может быть герметичным.