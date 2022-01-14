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Интересные факты

Интересные факты (17 фото)

Автор:
14 января 2022 23:00
Сообщество : Факты
Метки: всемирная паутина   подборка картинок   факты   
1126
17

Подборка интересных и познавательных фактов.

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Метки: всемирная паутина   подборка картинок   факты   
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6k
Ruk 9 часов назад
комарова жалко, ни чего сам поделать не мог. заложник обстоятельств
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22k
Андрей Иванов 6 часов назад
Совершенно неверно.
1. Пять видов + вымершие, а не четыре. Лат. Panthera,
- ирбис (лат. Panthera uncia),
- тигр (лат. Panthera tigris),
- лев (лат. Panthera leo),
- леопард (лат. Panthera pardus)
- ягуар (лат. Panthera onca)

2. Чёрная пантера существует - тёмноокрашенные особи из рода пантер, представляющих собой генетический вариант окраски проявление меланизма. Чёрная пантера не является самостоятельным видом, это леопард (азиатский, африканский) или ягуар.

3. В русском языке под пантерой понимается только пункт 2. То есть в русском языке пантера всегда чёрного цвета
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16k
Corvus Corax 8 часов назад
Пантеры - пять видов, а не четыре. Еще ирбис.
Все кубки чашей негерметичны. По определению. Обычный стакан не может быть герметичным.
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85
FerDeLance Corvus Corax 7 часов назад
Четыре вида пантер постоянны,а ирбиса в этот список то добавляют,то опять убирают. В настоящее время его опять добавили.
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13k
Bill 9 часов назад
Читал Яна Флеминга - какой-то трэш. Типа, генералы КГБ надевают на себя черные бюстгальтеры и пытаются соблазнить агента британской разведки. Не представляю, что у этой комедии были какие-то "прототипы агента 007". По-моему, это изначально сочинялось "чисто поржать"
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