Прибор антиснайперского противодействия

В итоге поражает зрительные органы человека, находящегося за оптическим прицелом, и временно выводит последнего из строя. Оставить человека инвалидом одно единственное попадание не сможет. Однако временная слепота стрелку гарантирована. Само собой, оборудование типа ПАПВ создавалось не только в СССР, но и в других странах. Примечательно, что все оно запрещено для использования Женевской конвенцией, как оружие «причиняющее человеку излишние страдания».

Само собой, использоваться ПАПВ может не только для противодействия снайперам. Подобное оборудование применяется против любых оптических прицелов, в том числе артиллерийских и танковых. Советский прибор весит 56 кг и состоит из 2-х частей. Расчет ПАПВ состоит из двух человек. Питается лазерное оружие от аккумуляторов 27 В и может быть эффективным на дистанции в 1.5 км.