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Прибор антиснайперского противодействия

Прибор антиснайперского противодействия (6 фото)

Автор:
14 января 2022 10:22
Метки: антиснайперского   прибор   противодействия   
1554
6

Снайперы на войне представляют огромную угрозу. Они не только ликвидируют особо важные цели, но также оказывают страшнейшее психологическое воздействие на военнослужащих. Всего этого уже более, чем достаточно для того, чтобы задуматься над созданием средств эффективного противодействия снайперской угрозе.
В Советском Союзе для этого был создан прибор под аббревиатурой ПАПВ.

Расшифровывается ПАПВ как «Переносной автоматический прибор оптико-электрического противодействия». У этой странной на вид штуковины есть два основных предназначения. Первое – обнаружение оптических приборов противника. Второе – установка помех на оборудование и приборы противника.

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В основе работы прибора лежит использование лазерного луча. Луч направляется по местности. Когда он натыкается на оптический прибор, например, на оптический прицел, то он тут же отражается обратно в ПАПВ. Оборудование считывает факт регистрации, после чего пытается установить, есть ли на обнаруженной оптической линзе еще и прицельная сетка. Если таковая есть, то частота лазерного луча значительно повышается для поражения цели.

В итоге поражает зрительные органы человека, находящегося за оптическим прицелом, и временно выводит последнего из строя. Оставить человека инвалидом одно единственное попадание не сможет. Однако временная слепота стрелку гарантирована. Само собой, оборудование типа ПАПВ создавалось не только в СССР, но и в других странах. Примечательно, что все оно запрещено для использования Женевской конвенцией, как оружие «причиняющее человеку излишние страдания».


Само собой, использоваться ПАПВ может не только для противодействия снайперам. Подобное оборудование применяется против любых оптических прицелов, в том числе артиллерийских и танковых. Советский прибор весит 56 кг и состоит из 2-х частей. Расчет ПАПВ состоит из двух человек. Питается лазерное оружие от аккумуляторов 27 В и может быть эффективным на дистанции в 1.5 км.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРИБОРА

- интегрирование в приборе визирного канала, лазерной системы обнаружения ОЭС, силового лазера и блока питания с аккумуляторной батареей;

- обеспечение работы прибора в полуавтоматическом режиме: оператор с помощью визирного канала наводит прибор в место возможного расположения замаскированного ОЭС, далее поиск ведет лазерная система обнаружения сканированием пространства пучком зондирующего лазера;

- комплексирование в системе обнаружения маломощного зондирующего лазера, генерирующего излучение в невидимой части спектра, приемного канала отраженного от ОЭС излучения и устройства звуковой сигнализации об обнаружении цели;

- использование в приёмном канале двух фотоприёмных устройств, широкого и узкого полей зрения, обеспечивающих оперативное обнаружение ОЭС с высокой точностью;

- применение для обработки отраженных сигналов специальных алгоритмов, исключающих реагирование прибора на сигналы, отраженные стеклом, очками и диффузно отражающими предметами;

- подавление обнаруженных ОЭС силовым лазером, генерирующим оптическое излучение одновременно в видимой и ближней ИК областях спектра;

- автономное питание прибора от блока питания, состоящего из емкостного накопителя и устройств преобразования напряжения 27В в напряжения для заряда накопителей и питания всех электронных систем прибора.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА

- высокая эффективность подавления дневных и ночных каналов обнаруженных ОЭС, обеспечиваемая применением силового лазера; • высокая помехозащищенность, избирательность и точность системы обнаружения;

- световая и звуковая индикация факта обнаружения прибором ОЭС при поиске замаскированных целей;

- автоматическое формирование команды на включение силового лазера при точном наведении прибора на обнаруженное ОЭС;

- мгновенное, бесшумное и невидимое воздействие силового излучения на обнаруженное ОЭС и его подавление; • возможность работы из-за укрытия;

- малое время развертывания на позиции;

- является нелетальным средством противодействия.

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Метки: антиснайперского   прибор   противодействия   
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2k
Sandmännchen (DDR) 3 часа назад
Антиснайпер
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2k
Rulzen 2 минуты назад
Интересная штука. Жаль только, что, даже, в лёгкую дымку/туман окажется бесполезной.
Такие приборы очень зависимы от чистоты воздуха, о чём автор скромно умолчал.
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6k
evenSeven Час назад
Да, интересная штука. Только получается, что прибор должен располагаться примерно там, куда направлен прицел, я правильно понимаю?
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5k
VL 2 часа назад
В ЛДНР такие нужны.
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12k
Kucher 3 часа назад
Прикольная штукенция. И куда как более гуманная, чем винтовка со снайперским прицелом, почему-то не запрещённая конвенциями.
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13k
Паша Эмильевич 3 часа назад
"Примечательно, что все оно запрещено для использования Женевской конвенцией, как оружие «причиняющее человеку излишние страдания»."
Вот тут посмеялся с логики еврогуманистов... Тогда уж и снайперов надо конвекцией запретить. Вдруг от цели не в голову, а в живот попадёт... Чем причинит человеку излишние страдания...
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29k
Игорь 4 часа назад
оно запрещено для использования Женевской конвенцией, как оружие «причиняющее человеку излишние страдания».
==========
А какое оружие в таком случае тогда разрешено? Просто интересно!

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