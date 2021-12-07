Британка высмеивала блогеров, а в итоге сама оказалась в психушке из-за лайков и просмотров

Вскоре она перестала спать из-за нарастающей тревожности. Она обратилась к психотерапевту, который прописал ей курс антидепрессантов и предложил лечь в клинику. Янгер казалось, что она не нуждается в таком комплексном подходе для восстановления своего ментального здоровья и она решила заняться самолечением, отправившись с друзьями в Испанию. Белла разрыдалась в стриптиз-клубе и приняла решение вернуться домой, и переехать обратно к родителям. Папа девушки по её просьбе позвонил начальнику дочери и попросил увольнения. Всем было ясно, что ей нужна помощь.