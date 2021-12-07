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Британка высмеивала блогеров, а в итоге сама оказалась в психушке из-за лайков и просмотров

Британка высмеивала блогеров, а в итоге сама оказалась в психушке из-за лайков и просмотров (14 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Интренет   белла янгер   блогеры   зависимость   интернет   лайки   просмотры   психушка   
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Началось всё в 2015 году. Именно тогда популярность в социальной сети начали набирать профили тренеров, фитоняшек, инструкторов йоги.

В инстаграме наступила эра тотального ЗОЖа. От всей этой осознанности, видеоупражнений и фотографий протеина порядком устала телевизионный аналитик Белла Янгер. Девушка грезила карьерой стендап-комика и решила в шутку завести аккаунт своего альтер-эго в инстаграме. Именно там Очаровательная Стелла (Deliciously Stella) в противовес фитнес-блогерам начала пропагандировать нездоровый образ жизни.

Идея Беллы понравилась пользователем и она быстро набрала первые 150.000 подписчиков. Девушка и представить себе не могла, что её интернет-популярность доведёт её до клиники.

Внимательные пользователи сразу поняли, что Очаровательная Стелла – откровенная издёвка над популярным аккаунтом британского инфлюэнсера Очаровательной Эллы, чья книга о «чистом» питании стала бестселлером.

Очаровательная Стелла была глотком чистого воздуха в смоге бесконечных публикаций о пользе проростков гороха, смузи на альтернативном молоке и медитаций на пляже.

Девушка делала себе маски для лица из соуса барбекю и ела авокадо с мармеладом. Каждый пост сопровождался ироничным описанием.

Страничка, которую вела Белла, заинтересовала не только обычных пользователей, но и издательства. Так Penguin Random House предложило ей выпустить книгу шуточных рецептов, основанных на публикациях девушки. В 2016 году сборник уже был на прилавках магазинов и быстро обрёл популярность у тех, кто предпочитает шоколадную пасту цветной капусте.

Начали поступать предложения и от брендов. Девушки присылали по бартеру выпечку, одежду и бижутерию. Вся эта инстаграмная мишура была не нужна Белле, но её альтер-эго Очаровательная Стелла соглашалась на всё. Позже блогерша уделит этому моменту отдельную главу в своей книге «Случайный инфлюэнсер: Как погоня за лайками чуть не разрушила мою жизнь» (The Accidental Influencer: How My Need to Get Likes Nearly Ruined My Life).

Мелкими брендами всё не ограничилось. Так Белла успела выступить со своим стендапом в Эдинбургском университете, где высмеяла шаблонные курсы и гайды от блогеров, снялась в шоу и даже получила роль в британском комедийном телешоу «Пьяная история».

Но и этого Белле-Стелле было мало. Так появился подкаст «The Deliciously Stella Podcast». Девушка обсуждала со знаменитостями пищевые привычки и много шутила.

Этот период Янгер вспоминает с теплотой. Её регулярно звали на вечеринки и презентации, а на домашний адрес частенько приходили подарки от локальных брендов.

У медали, как и у популярности две стороны: с одной страны внимание, презенты и признание, а с другой – зависимость, зависть и оскорбления. Белла прошла через всё. Её настроение зависело от лайков. Если пост не попадал в топ, Янгер расстраивалась. Обидные комментарии больно ранили. А сама девушка стала завидовать более успешным блогерам.

Вскоре она перестала спать из-за нарастающей тревожности. Она обратилась к психотерапевту, который прописал ей курс антидепрессантов и предложил лечь в клинику. Янгер казалось, что она не нуждается в таком комплексном подходе для восстановления своего ментального здоровья и она решила заняться самолечением, отправившись с друзьями в Испанию. Белла разрыдалась в стриптиз-клубе и приняла решение вернуться домой, и переехать обратно к родителям. Папа девушки по её просьбе позвонил начальнику дочери и попросил увольнения. Всем было ясно, что ей нужна помощь.

Интернет-популярность довела Янгер до психиатрической клиники, в которой блогерша лежала месяц. Незадолго до госпитализации она совсем перестала понимать, кто она: Белла или всё-таки Стелла.

Врачи, ранее не сталкивавшиеся с дофаминовой ямой из-за лайков и охватов, посоветовали девушке отказаться от социальных сетей. Так, в 2018 году Белла решила «убить» своё инстаграмное альтер-эго и выложила чёрно-белую фотографию с подписью о том, что Стелла впала в пищевую кому. Поклонники ироничных постов девушки были разбиты.

Сейчас Белла Янгер практически не использует социальные сети, а в своей книге предупреждает об их опасностях. Выйдя из ежедневной гонки за лайками, девушка стала чувствовать себя здоровее и счастливее.

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Метки: Интренет   белла янгер   блогеры   зависимость   интернет   лайки   просмотры   психушка   
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ЛикБез 2 часа назад
И чем она отличалась от тех, кого пародировала?
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Юрий Минуту назад
Этой "девушке" лет то сколько? Ну не выглядит она на 18, да и на 25 тоже...
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140
Faithless Полчаса назад
Страшная, как атомная война. Интересно посмотреть на пару самых удачных ее шуток, вряд ли далеко ушла от наших комикесс
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