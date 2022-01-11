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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
11 января 2022 09:10
Метки: бесэдер   карикатуры   рисунки   смешно   
1428
7

«Бесэдер?» - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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Власти Казахстана ждут окончания миссии миротворцев в течение недели. Продолжительность недели будет Читать далее.


Рис. Валериу Курту

Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», категорически запрещающий заниматься Читать далее.


Лидеры пятерки ядерных держав приняли декларацию об отказе от использования наступательного ядерного оружия и согласились Читать далее.


Рис. Юрия Погорелова


Чечня внесла Францию в список Читать далее.


Рис. Бернара Бутона


Нурсултан Назарбаев срочно покинул Казахстан для лечения. Вслед за ним вылетело и все правительство, так как Читать далее.


Рис. Сергея Тюнина


Специалисты НАТО опасаются, что наступательное вооружение, поставленное Украине, будет использовано Читать далее.


Рис. Александра Зудина


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Метки: бесэдер   карикатуры   рисунки   смешно   
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48k
noName 2 часа назад
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80k
Павел Юрьевич 39 минут назад
Почему ОНО до сих пор в плюсах?!
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161k
☭Cheкаво☭ 49 минут назад
Палестина там наверно успела уже новых самопальных ракеток настругать с пару сотен тысяч.
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Fiverknot 52 минуты назад
Опять говно всплыло. Смоем его минусами. Да, их говнохудожники до сих пор не научились рисовать.
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Vazari 2 часа назад
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Павел 2 часа назад
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