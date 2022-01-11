«Бесэдер?» - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Власти Казахстана ждут окончания миссии миротворцев в течение недели. Продолжительность недели будет Читать далее.
Рис. Валериу Курту
Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», категорически запрещающий заниматься Читать далее.
Лидеры пятерки ядерных держав приняли декларацию об отказе от использования наступательного ядерного оружия и согласились Читать далее.
Рис. Юрия Погорелова
Нурсултан Назарбаев срочно покинул Казахстан для лечения. Вслед за ним вылетело и все правительство, так как Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Специалисты НАТО опасаются, что наступательное вооружение, поставленное Украине, будет использовано Читать далее.
Рис. Александра Зудина
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