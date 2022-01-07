Алкопост для тех, кому не спится

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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя. Всех с Рождеством!!!
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Авторский пост
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Метки: Приколы Юмор настроение
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