Как Ельцин впервые в жизни в американский супермаркет сходил

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Наше прошлое,есть что вспомнить.
Наткнулся на забавные фото из архива газеты Хьюстон Кроникл. 16 сентября 1989 года. Народный депутат и член Верховного совета СССР Борис Николаевич Ельцин прибыл с первым и неофициальным визитом в США. В программе было посещение Космического центра и
Ельцин изучил ассортимент, узнал у покупателей, как часто и на какую сумму они закупаются, уточнил у продавцов необходимо ли им получать специальное образование для подобной работы, познакомился с работой кассового аппарата и даже попробовал пудинг. По словам журналиста Хьюстон Кроникл, Ельцин был в восхищении от магазина и все время разводил руками от удивления. В конце он заявил, что даже у членов Политбюро нет такого изобилия. Даже у Горбачева нет - сказал Ельцин.Лев Суханов, который сопровождал Ельцина во время того визита, описывает его эмоции от посещения супермаркета так: Уже в самолете Борис Николаевич надолго отрешился. Он сидел, зажав голову ладонями, и на лице его явственно проглядывала борьба чувств. Не зря ведь говорят, что некоторые слабонервные люди после возвращения из цивилизованной заграницы впадают в глубокую депрессию. Ибо происходит неразрешимый психологический конфликт между тем, как человек жил всю свою жизнь, и тем, как бы он мог жить, если бы родился на других широтах. Когда Ельцин немного пришел в себя, он дал волю чувствам: "До чего довели наш бедный народ, - сокрушался он. - Всю жизнь рассказывали сказки, всю жизнь чего-то изобретали. А ведь в мире все уже изобретено, так нет же - не для людей, видно, это..."
Воспоминания о той поездке, вообще, довольно любопытные. Из серии - "Ты помнишь, как все начиналось". Глава посвященная супермаркету, к примеру, называется "ВОТ БЫ НАМ ТАКОЕ...".
Когда уже возвращались в аэропорт, черт нас дернул заглянуть в типичный американский супермаркет. Из-за большой занятости нам не пришлось раньше побывать ни в одном из них.Кто-то из нас начал считать виды колбас. Сбились со счета. Мне вспомнился наш колбасный магазин на Красной Пресне, где еще в 1963 году можно было купить "брауншвейгскую", "столичную", "тамбовскую", "угличскую", "краковскую" и еще столько же наименований колбас.
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Да, не хлебом единым...
Изредка я кидал взгляды на Ельцина и замечал, что это для него тяжелое испытание. И когда с ним поравнялась одна женщина с коляской, впереди которой был пристроен мальчуган, Борис Николаевич, извинившись, начал ее расспрашивать. Часто ли она ходит в этот магазин? Оказывается, только по субботам. Большая ли семья? Втроем: она, муж и ребенок. Какой семейный заработок? Женщина объяснила, что пока она временно не работает и живут на зарплату мужа, то есть на три тысячи 600 долларов в месяц. Ельцин поинтересовался - на какую сумму она обычно запасается продуктами? Оказалось, что у этой семьи на недельное питание уходит примерно 170 долларов. От субботы - до субботы. Она еще платит за квартиру, страховку...
В овощной секции нас буквально потрясло качество товаров.
Редиска размером с крупный картофель освещена ярким светом, на нее из маленьких "душиков" рассеивается вода. Редиска буквально играет, а рядом - лук, чеснок, баклажаны, цветная капуста, помидоры, огурцы. Вам захотелось копченого угря - пожалуйста... А миноги не желаете? Или ваша печень привыкла к осетрине и устрицам? Ананасы, бананы...
Для нас с Борисом Николаевичем посещение супермаркета стало настоящим потрясением.
Моя жена сегодня (сентябрь 1991 года) в семь утра пошла в магазин, чтобы купить молоко, но очереди, всюду очереди, за сахаром надо простоять два дня. И это у нас - в Москве, во второй половине XX века, 73 года спустя после Великой революции и как раз в то время, когда, по расчету Хрущева, все мы должны уже жить при коммунизме. А может быть, то, что мы построили у себя в стране, - это и есть истинный коммунизм?
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Метки: Борис Ельцин Наше прошлое Россия 90-х
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Не пускали в города,гноили специально!(утрирую конечно,может не в этот день и час)
Зачем этот пост,молодёжи лапшу вешать?!
Типа за народ беспокоился
Не управляемым алкашом он стал много лет позже.