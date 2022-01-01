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Как Ельцин впервые в жизни в американский супермаркет сходил

Как Ельцин впервые в жизни в американский супермаркет сходил (5 фото)

Автор:
01 января 2022 23:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Борис Ельцин   Наше прошлое   Россия 90-х   
267
5

Наше прошлое,есть что вспомнить.

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Метки: Борис Ельцин   Наше прошлое   Россия 90-х   
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9  комментариев
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1k
Broscan 2 часа назад
А тем временем на Родине стояли эшелоны мяса,рыбы,овощей и фруктов


Не пускали в города,гноили специально!(утрирую конечно,может не в этот день и час)

Зачем этот пост,молодёжи лапшу вешать?!

Типа за народ беспокоился
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2k
Frank Borman 11 минут назад
Говорят, самый большой шок Беня получил, когда зашел в ликеро-водочный отдел супер маркета. Там было столько элитного бухла, о котором он даже не подозревал - текила, виски, скотч, бурбон, шнапс. Это сколько же бухла он пропустил в своей жизни, из за проклятых коммуняк? И в этот момент Беня решил - все, конец. СССР обречен, скоро его не будет. Будет капиталистическая Россия, а ней все, как в благословенной Америке: демократия, Конгресс, Сенат, копы, Нацгвардия. И люди тоже пусть сменят название. Нафиг советских людей, пусть будут рассеяны и рассеянки. Все начать с чистого листа, с нуля. Вперед, в светлое капиталистическое будущее!
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26k
Батончик с маком 19 минут назад
Где фотки ебна в отделе алкоголя? Походу там всё и началось...
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31k
Седой 49 минут назад
Я этого репортажа не помню, но хорошо помню как в Германии на выводе войск он изрядно подпитый отобрал дирижерскую палочку и махал перед оркестром, как мартышка. Бедный Коль аж покраснел от стыда.
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18k
Robin Hood Час назад
Педераст ваш [мат]-я. Притом самого конченного типа - пропиндосного. Делает удивленную морду алкаша, забывая при этом что дефицит сами же они и создали.
Ссылка www.youtube.com
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132
Murrkin Час назад
Всё было, всем хватало, пока не начали половину африки кормить, а потом горбатый с этим алкашом реализовали развал
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Популист грёбаный . А то он до поездки этого не знал. К власти рвался любой ценой,что бы пограбить и семье нахапать. Слезе пьянчуги-грош цена.
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