Очередь на закрытую Красную площадь растянулась на сотни метров

Жителей и гостей столицы запрет не остановил и в новогоднюю ночь перед входом образовалась огромная очередь из желающих попасть на площадь. Очередь протянулась на сотни метров. В ожидании люди снимали видео и выкладывали в социальные сети. Несладко пришлось сотрудникам полиции, которые в абсолютном количественном меньшинстве пытались удержать тысячную толпу. По громкоговорителю объявляли, что вход на Красную площадь откроют только в 07.00 1 января, но люди продолжали упорно стоять и надеяться, что их пустят отметить новогоднюю ночь и посмотреть салют. Многие пришедшие были с маленькими детьми. Власти города закрыли главную площадь страны из-за эпидемиологической ситуации, чтобы не было столпотворения, однако план не сработал. Столпотворения избежать не удалось, а люди остались без праздника.

