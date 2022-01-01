Очередь на закрытую Красную площадь растянулась на сотни метров

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Как и в прошлом году, в новогоднюю ночь Красная площадь была закрыта для посещения в вечера 31 декабря до утра 1 января. Но всё пошло не по плану.
Жителей и гостей столицы запрет не остановил и в новогоднюю ночь перед входом образовалась огромная очередь из желающих попасть на площадь. Очередь протянулась на сотни метров. В ожидании люди снимали видео и выкладывали в социальные сети. Несладко пришлось сотрудникам полиции, которые в абсолютном количественном меньшинстве пытались удержать тысячную толпу. По громкоговорителю объявляли, что вход на Красную площадь откроют только в 07.00 1 января, но люди продолжали упорно стоять и надеяться, что их пустят отметить новогоднюю ночь и посмотреть салют. Многие пришедшие были с маленькими детьми. Власти города закрыли главную площадь страны из-за эпидемиологической ситуации, чтобы не было столпотворения, однако план не сработал. Столпотворения избежать не удалось, а люди остались без праздника.
Как вы думаете, кто виноват в этой ситуации: власти города, закрывшие площадь или люди, которые пошли туда зная, что площадь закрыта?
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