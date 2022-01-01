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Очередь на закрытую Красную площадь растянулась на сотни метров

Очередь на закрытую Красную площадь растянулась на сотни метров (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2022 19:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Красная площадь   новогодняя ночь   огромная очередь   
3158
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Как и в прошлом году, в новогоднюю ночь Красная площадь была закрыта для посещения в вечера  31 декабря до утра 1 января. Но всё пошло не по плану.
Жителей и гостей столицы запрет не остановил и в новогоднюю ночь перед входом образовалась огромная очередь из желающих попасть на площадь. Очередь протянулась на сотни метров. В ожидании люди снимали видео и выкладывали в социальные сети. Несладко пришлось сотрудникам полиции, которые в абсолютном количественном меньшинстве пытались удержать тысячную толпу. По громкоговорителю объявляли, что вход на Красную площадь откроют только в 07.00 1 января, но люди продолжали упорно стоять и надеяться, что их пустят отметить новогоднюю ночь и посмотреть салют. Многие пришедшие были с маленькими детьми. Власти города закрыли главную площадь страны из-за эпидемиологической ситуации, чтобы не было столпотворения, однако план не сработал. Столпотворения избежать не удалось, а люди остались без праздника.
 
Как вы думаете, кто виноват в этой ситуации: власти города, закрывшие площадь или люди, которые пошли туда зная, что площадь закрыта?

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Метки: Красная площадь   новогодняя ночь   огромная очередь   
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44  комментария
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1k
Любушка 2 часа назад
А почему эти люди не становятся в очередь в магазин в два часа ночи? Не важно, что закрыто. Для них обязаны открыть.
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2k
Роман Бумеров 4 минуты назад
Кто виноват? Ну конечно власти! Привезли баранов в цивилизацию, читать не научили.
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8k
vit 5 минут назад
Не удивлюсь, если некоторые из этих идиотов еще и билеты туда в интернете купили
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11k
Majul 24 минуты назад
Как отличить коренного москвича от иногороднего? Коренной никогда не ходит на Красную площадь (максимум в советское детство в пионеры вступал иили экскурсии от школы) ни на какие мероприятия.
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19k
BiZ Полчаса назад
останутся воспоминания, как они пиьдато встретили праздник в очереди на завтра..
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4k
Эрик 37 минут назад
Это стадо баранов.
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503
Mr White Man 42 минуты назад
Масквабад какой-то
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23k
Slawa49 50 минут назад
пару раз видос просмотрел, там же половина черножопых)))))) или это уже норм для Москвы?
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257
<name> Slawa49 7 минут назад
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28k
Teodor 50 минут назад
Дебилы, что тут скажешь - "хотели как лучше, получилось как всегда". Ну вот захотелось бы нормальному человеку (не бородатому, смуглому) пойти в главную ночь на главную площадь, он что, станет в сети объявления по допуску изучать..? И вообще, какому кретину пришло в голову, что площади нужны для парадов?! Площади нужны для массовых гуляний, для катка и глинтвейна, для праздника...
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23k
Slawa49 54 минуты назад
идти когда знаешь что там закрыто?? а какой смысл?? революционеры?? новогодню ночь надо дома с семьей проводить а не на улице предварительно набухавшись!!
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4k
Fishki_surfer Час назад
"Черемуха" - отличный противо-ковидный препарат для применения в скоплениях людей.
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1k
Bar Час назад
Стадо, есть стадо...тут ничего не поделаешь.
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460
Карл Такойто Час назад
Не зря именно в России можно встретить подобные объявления. Многие люди считают что есть какой то блат- для своих или как то ещё,или иными окольными путями можно будет попасть,они обязательно переспрашивают а точно закрыто?
Или совсем закрыто?поэтому просто надписи ,,закрыто,, или ,, не работает,, недостаточно. Вот и тут эта категория людей решила,что закрыто то оно закрыто,но они же не дураки и не первый день на свете живут и всё понимают,что может как то и откроется или договорятся
Ну а когда увидели что реально закрыто,остались там стоят(зря что ли приходили) всё ещё надеясь что может всё таки пустят.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Стадо баранов приперлось на закрытую площадь.
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17
SilverLover BenderRodriguez Час назад
судя по фото , баранов они съели и надо зрелищ
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8k
Garpia121 2 часа назад
Как раз люди отметили замечательно, дома за столом. А бараны, как обычно.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Ну если кому в кайф, пусть стоит. Я вот сутки сплю не могу выспаться.
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20k
kamanch 2 часа назад
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17
SilverLover kamanch Час назад
так съели их лица без национальности как завещал великий К
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4k
Руслан 2 часа назад
Люди, которые пошли туда зная, что площадь закрыта.
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17
SilverLover Руслан Час назад
там же без национальности люди, им закон не писан им надо....
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−112
Oleksandr Aleshchenko 2 часа назад
Dutch. Пи&дабол ты ,да и Москва это столица мусульманства России..Какое рождество ты хотел увидеть в стране где руководят овце@бы?.И небыл ты на рождество нигде в тех странах.Там для детей валом розвлечений,и для взрослых.
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−112
Oleksandr Aleshchenko 2 часа назад
Бункерный идиот ,он ведь руководит всем .Тварь старая маразматичная
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4k
Владимир 2 часа назад
один я там только чурбанов вижу?
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17
SilverLover Владимир Час назад
нет но только тссс. Они баранов съели, могут и тебя... Я вот вижу несанкционированный митинг и попытка прорваться к телу лиц без национальности, Ахмад сними, вероятно террористы. Потому что законопослушные граждане России встречают НГ в семье и придерживаются анти ковидных мер.
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