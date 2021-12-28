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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
28 декабря 2021 11:26
Метки: бесэдер   карикатуры   рисунки   фото   
1274
7

«Бесэдер?» - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.

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В связи с участившимися попытками оскорбить святыни российской истории, РПЦ и КПРФ выступили с предложением переименовать Читать далее.


Рис. Александра Дубовского



Петр Порошенко покинул Украину после обвинений в госизмене. Польша предоставила ему политическое убежище, в надежде, что Читать далее.


Рис. Александра Зудина


Учредительный съезд партии антипрививочников пришлось отменить из-за аномального уровня космического излучения и нехватки алюминиевых Читать далее.


Рис. Юрия Величко


Несмотря на отмену экскурсий из-за тайфуна "Кармель", несколько жителей Хадеры неожиданно для себя Читать далее.


Рис. Александра Шмидта


Джо Байден дал своей администрации задание за четыре недели предотвратить нападения России на Украину. Аналитики отмечают нереалистичность Читать далее.


Рис. Милеты Милорадовича


Госдума рассматривает Закон о борьбе с пытками, впервые в мире предусматривающий уголовную ответственность Читать далее.


Рис. Игоря Лукьянченко



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Метки: бесэдер   карикатуры   рисунки   фото   
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6  комментариев
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57k
Парагвайский шпион 2 часа назад
идите в ЖОПУ не читая. удавитесь там этим гавном, придурки.
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11k
Taximaxi 51 минуту назад
Про ракетные удары,
По сирийцам,нет,не жди,
Не напишут правдолюбы,
Многожопые жиды.
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121k
DeOrio Час назад
Говнедер?
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26k
Vazari 2 часа назад
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