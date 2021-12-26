"Республика ШКИД" и Геннадий Полока

29 декабря 2021 года исполнится 55 лет со дня премьеры культового фильма "Республика ШКИД" - возможно лучшей лучшей киноработы в детском кинематографе. Этот фильм в своё время произвёл настоящий фурор и стал любимейшим у нескольких поколений советских зрителей. И как всё по-настоящему великое, он очень сложно пробивал себе дорогу на экран.
Фильм "Республика ШКИД" был госзаказом, и должен был появиться к 40-летнему юбилею выхода одноимённой книги Г. Белых и Л. Пантелеева, и также был приурочен к 50-летию Октябрьской революции. Григория Белых уже не было в живых к тому времени, поэтому за сценарий взялся Л. Пантелеев. Но странное дело авторский сценарий не понравился госкомиссии. Пришлось нанимать "литературного негра" для работы. Этим "негром" оказался режиссёр Геннадий Иванович Полока, который частенько подрабатывал сценарным ремеслом. К тому же в то время над Геннадием Полокой тучи были сгущены пуще некуда, и его режиссёрским талантам не давали реализации.
Виной сему послужила картина "Чайки над барханами", снятая в 1960 году на Туркменфильме о строителях каракумского канала. Фильм получился настолько реалистичным, даже откровенно жестоким, что наши киночиновники пришли в ужас. После отказа сделать фильм более светлым и радостным, на Полоку покатились доносы. В итоге было заведено уголовное дело. Режиссёра обвиняли в растрате средств, и попутно обвиняли в спекуляции золотом и даже торговле наркотическими препаратами. Чуть ли не на расстрельную статью набралось всего. Геннадий Иванович даже в КПЗ отсидел продолжительное время. После, усилиями Е. Фурцевой, его вытащили оттуда. Дело кое-как замяли, но снимать кино ему запретили.
Правда через несколько лет он в соавторстве с Л. Шенгелия всё же проявил себя как режиссёр в картине "Капроновые сети", про браконьеров и милиционеров, но всё же скорей он там больше выступал вторым номером.
Сценарий Л. Пантелеева Геннадий Иванович переработал практически полностью. До такой степени капитально, что автор книги пришёл в ярость. Но как ни странно, чиновникам госкино сценарий понравился. Тогда Л. Пантелеев поставил своё условие - пусть будет запущен сценарий Полоки, но только под именем авторов книги - Пантелеев-Белых. Всех это устроило. Полока получил заработанный гонорар за сценарий и стал искать другие подработки.
Но тут совершенно неожиданно возникла проблема - кому снимать фильм? Все режиссёры ранее желающие взяться за работу были или заняты чем-то другим или теперь отказывались. Время шло, а режиссёра всё не было. И тогда наш прославленный, маститый мэтр кино Григорий Козинцев неожиданно предложил кандидатуру Г. Полоки, мотивируя это решение тем, что лучше автора сценария никто не снимет. Пришлось киночиновникам снять запрет с режиссёра Г. Полоки и доверить ему ответственные съёмки.
Истосковавшийся по режиссуре Геннадий Полока набросился на работу с жадностью. Он много разговаривал с ещё живыми шкидовцами, погружался в изучение быта и нравов нэпманского времени, искал малолетних актёров. Для изображения необходимой реалистичности он посетил немало детских колоний и разговаривал с детьми вглядываясь в их глаза. Так на съёмочной площадке оказалось немало современных хулиганов в роли шкидовцев. Например Артура Исаева исполняющего роль Пантелеева привозили на съёмки под конвоем. Тоже самое было и с Николаем Годовиковым, будущим нашим знаменитым Петрухой. Годовиков умудрился сыграть несколько разноплановых маленьких ролей, причем и беспризорника и шкидовца, и его бессловесная физиономия часто мелькает в кадре.
На главные роли других детей были приглашены как звёздные дети: Витя Перевалов (Гога) и Саша Кавалеров (Мамочка), уже немало поигравшие в кино, так и совсем неизвестные молодые актёры. Многие из них были уже совсем не дети, но режиссёр смог сделать из них ансамбль близких по возрасту и духу подростков. Дзе - играл сын Г. Товстоногова Александр, и ему уже было 30 лет, а Янкеля - Григория Черных играл Лев Вайнштейн которому было почти 25 лет. Юрию Рычкову - Купе Купычу Гениальному и Анатолию Подшивалову - Цыгану, было уже за 20 лет. Виолетте Жухимович к моменту съёмок тоже уже было под 20 лет.
Очень тяжело утверждали на роль ВикНикСора Сергея Юрского. Госкино навязывало прекрасного и великолепного Андрея Попова, но Г. Полока, видел только Сергея Юрского в роли директора. С большим трудом режиссёру удалось отстоять Сергея Юрьевича Юрского. И слава Богу. Ибо он снялся в одной из самых лучших своих ролях. На роль Эланблюм готовили Вию Артмане, но она отказалась от роли. Режиссёр долго не мог найти актрису, и в конце концов уговорил сыграть эту роль свою жену Юлию Бурыгину, не имеющую киноопыта.
Конечно первыми скрипками в фильме являлись дети, которыми мастерски дирижировал Сергей Юрский. Но и другие взрослые роли, пусть и короткие, получились отличными. Роль Павла Луспекаева была сокращена в связи с его болезнью. Жаль, конечно. Очень колоритен его КостАлМед. А. Столбов великолепно изобразил учителя ПалВана, поющего про курсисток и сосиски, выгнанного директором за профнепригодность. АмВон - американская вонючка, мама ВикНикСора, повариха Марта в исполнении В. Титовой выглядели настолько натурально, что казалось, что они просто перенеслись из послереволюционного времени на тихокрылом дирижабле.
Совершенно непонятно, как режиссёру удалось заставить молодых актёров, почти детей, настолько мастерски, почти эталонно, сыграть свои роли. Что ни роль, то свой особый, сложный характер и своя история. Режиссёр рассказывал, что брал юных актёров терпением и снимал не жалея плёнки по многу дублей.
Для многих было удивительно что так хорошо прочувствовал материал интеллигентный Г. Полока. Но во время войны он работал сопровождающим товарные вагоны, шедшие на фронт из Новосибирска, и даже за эту работу получил медаль в 15 лет. Работал на лесоповале рабочим, находясь в эвакуации. Много общался с бывшими заключенными, и зэками, и ещё тогда познал язык тюремной фени.
Особую сложность было после весь отснятый материал смонтировать. У Г. Полоки получилось отснятого материала ровно на 2 серии. Он их защищал от редакторских ножниц, но в итоге кураторы настояли на сокращении фильма. В итоге вместо 2 часов 20 минут, фильм стал односерийным на 1 час 37 минут. Были уничтожены сцены театральной постановки шкидовцев спектакля и сцены выборов самоуправления и многое другое. Режиссёр пытался сохранить вырезанные куски фильма, уговаривал монтажёров сохранить плёнку, надеясь лет через 10 восстановить полный формат картины. Но не сумел это сделать. Отрезанное пошло в костёр Ленфильма.
Но даже односерийный формат картины впечатлял и продолжает впечатлять до сих пор. Хотя мало кто знал на премьере фильма, что и сокращённая версия картины намытарилась изрядно. Худсовет её не принял. Основной запрет на картину исходил от комитета по делам несовершеннолетних, которые её увидели на показе. Они сочли крамолой работу Полоки, после просмотра которой подростки, которых они так бережно упаковывают в обёртки коммунизма, начнут подражать вольным и свободным нравам беспризорной шпаны. Геннадий Иванович писал письма, ездил на разные встречи с чиновниками пытаясь пробить фильм. Но тщетно. На картину был наложен заперт.
Судьбу картины спас счастливый случай. Спустя восемь месяцев после вынесения вердикта "Республика ШКИД" была отправлена вполне официальным путём в Париж на неделю советского кино во Франции. К этому важному межкультурному событию не успевали доделать какую-то молодёжную картину. Высшее киношное руководство было тогда в отпуске и решение принимал заместитель министра иностранных дел. Ему подали большой список детских фильмов достойных для отбора, и так получилось, что никакие названия детских фильмов ему ни о чём не говорили, а про "Республику ШКИД" он конечно знал еще с молодости, и поэтому мгновенно отреагировал на неё. Никто не посмел из киноруководства ему перечить. Другой вопрос как сам запретный фильм оказался в этом представленном списке?
Зрителям "Недели советского кино" картина Г. Полоки очень понравилась. Тут же последовал приказ в Ленинград из Москвы снять запрет с картины и выпустить её во всесоюзный прокат. Фильму к тому же присудили высшую категорию. Пришедшие из отпуска начальники были поражены всем случившимся, но действовали уже по указанию вышестоящих. Таким образом - 29 декабря 1966 года, пролежавшую почти десять месяцев на полке кинокартину, выпустили на экраны. И стоит сказать, что за первые месяцы проката "Республику ШКИД" посмотрело 33 млн. зрителей. Причём многие ходили смотреть фильм по нескольку раз.
Геннадий Полока относился к когорте штучных режиссёров. Он был художник со своим неповторимым почерком. Он как Андрей Тарковский, Кира Муратова, Алексей Герман, снимал своё авторское кино, и поэтому был таким же как и они режиссёром-страстотерпцем, гонимым, купируемым, "полочным".
Дальнейшая его карьера также не была обсыпана конфетами и пряниками. Гротескно-буффонадный фильм "Интервенция" по произведению Л. Славина, был положен на полку, и вышел на экраны страны только в 1988 году. Фильм "Один из нас" не постигла полочная участь, но ему фактически не дали достойный прокат и старались особо не показывать по телевидению. Картину "Одиножды один" с А. Папановым и песнями на стихи В. Высоцкого признали слабым и аморальным, и тоже особо не тиражировали. После слабого проката фильма, который с трудом пробил И. Хейфиц, картину разнесли наши кинокритики, ругающие её за глумление над простым советским человеком. Геннадия Полоку после этого разноса окончательно лишили права на режиссуру в кино с формулировкой "как не сделавшего выводы из своих идеологических заблуждений".
Правда, этот запрет не просуществовал долго. Сам всемогущий С. Лапин назначил опального режиссёра руководителем телеобъеденения "Экран". И потихоньку Г. Полока вернулся стал возвращаться к любимому ремеслу. В 1980-90-е годы Г. Полока немало снял фильмов, которые пользовались большим успехом у зрителей и уже не имели серьёзных нареканий от цензуры, подобно работам раннего периода. В 2010 году режиссёр снял свою последнюю картину "Око за око" по повести Б. Лавренёва "Седьмой спутник". Несмотря на то что уже существовала экранизация этой картины, снятая молодым А. Германом в шестидесятых.
Многим зрителям полюбились одноглазый Мамочка, Тоня Маркони с Янкелем, и вся их любовно-дружеская история, да и вся невероятная шкидовская жизнь искренне погружающая в себя.
Особенной похвалы и зрителей и критиков заслужила актёрская работа пятнадцатилетнего Володи Колесникова исполнившего роль "ростовщика" Слаёнова. Эта новелла впечатляет своей пророческой точностью. 55 лет назад нам показали по какой экономической модели мы будем жить сейчас.
После ухода С. Юрского, никого не осталось в живых из взрослых актёров, сыгравших в фильме. Но что удивительно, что уже мало кто сыщется живым из актёров-детей.
Светлая память ушедшим Мамочке, Гоге, Янкелю, Цыгану, Купе Купычу, Японцу-Ионину, Воробью, Коле Годовикову и другим, кого помним и любим. Ваша жизнь удалась - вы остались в памяти многих поколений светлыми и сильными шкидцами с трудными судьбами, но большими сердцами.
Книга получилась шедевральной и фильм не уступает ей по шедевральности. Игра всех, без исключения, всех актёров - незабываема. Каждый персонаж - вычерчен, выверен, правдив.
До сих пор непонятно как создателям картины удалось достичь такой невероятной, сумасшедшей органичности детей и подростков, снявшихся в фильме. Более содержательной, качественной, массовой работы детей в кино, почитай, у нас и не было.
Источник:
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