"Республика ШКИД" и Геннадий Полока

Фильм "Республика ШКИД" был госзаказом, и должен был появиться к 40-летнему юбилею выхода одноимённой книги Г. Белых и Л. Пантелеева, и также был приурочен к 50-летию Октябрьской революции. Григория Белых уже не было в живых к тому времени, поэтому за сценарий взялся Л. Пантелеев. Но странное дело авторский сценарий не понравился госкомиссии. Пришлось нанимать "литературного негра" для работы. Этим "негром" оказался режиссёр Геннадий Иванович Полока, который частенько подрабатывал сценарным ремеслом. К тому же в то время над Геннадием Полокой тучи были сгущены пуще некуда, и его режиссёрским талантам не давали реализации.

Виной сему послужила картина "Чайки над барханами", снятая в 1960 году на Туркменфильме о строителях каракумского канала. Фильм получился настолько реалистичным, даже откровенно жестоким, что наши киночиновники пришли в ужас. После отказа сделать фильм более светлым и радостным, на Полоку покатились доносы. В итоге было заведено уголовное дело. Режиссёра обвиняли в растрате средств, и попутно обвиняли в спекуляции золотом и даже торговле наркотическими препаратами. Чуть ли не на расстрельную статью набралось всего. Геннадий Иванович даже в КПЗ отсидел продолжительное время. После, усилиями Е. Фурцевой, его вытащили оттуда. Дело кое-как замяли, но снимать кино ему запретили.

Правда через несколько лет он в соавторстве с Л. Шенгелия всё же проявил себя как режиссёр в картине "Капроновые сети", про браконьеров и милиционеров, но всё же скорей он там больше выступал вторым номером.