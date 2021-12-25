Алкоголик в семье. Выбор любимца

Алкоголики часто болеют по утрам, причиняя массу хлопот; впрочем, лечить их легко - для этого сгодится практически все кроме кефира и чая.



Но зато никто так не порадует вас, как алкоголик в короткие минуты, когда он только начал пить, но еще не опьянел.



Никто не даст таких острых ощущений, такой полноты и радости жизни. Потерять ставшего родным алкоголика - тяжелое испытание.



Помню, как рыдала одна знакомая, потерявшая своего первого алкоголика. Переоценив свои силы, устав постоянно прибирать его лежанку, добывать корм, гнать приблудных друзей и лечить своего любимца, она выгнала бедное существо на улицу, отказав ему в столь нужном ему лекарстве. И что же. Через пару дней алкоголик обнаружился в соседнем доме, довольный и ухоженный, где ему предоставили все, в чем он так остро нуждался, а моя знакомая осталась одна, кусая локти - увлечение алкоголиками никогда не проходит так быстро, как, например, увлечением филателией или рыбками. Алкоголики и более живучи, чем хомячки. Вообще, несмотря на слабое здоровье, алкоголик - достаточно живучее существо, и, в отличие от того же наркомана, при правильном уходе способен дожить до 55, а то и 60 лет.



Команды, которые необходимо выучить с алкоголиком, на которые он с радостью откликается: "пить будешь"? "за здоровье" и "я тебя уважаю"



При встрече алкоголики часто наливают друг другу - не препятствуйте им в этом; не лишайте своего любимца радости общения с себе подобными. Алкоголик будет вам благодарен за это и привяжется к вам еще сильнее. Алкоголики вообще необыкновенно привязчивы. Особенно в состоянии сильного опьянения. Если вас не случится рядом, он может начать привязываться к окружающим. Отучите своего алкоголика приставать к прохожим. Для этого достаточно, чтобы он знал, что в холодильнике его всегда ждет новая порция, приготовленная заботливой хозяйкой.