Алкоголик в семье. Выбор любимца

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Сначала определитесь, с какой целью вы хотите завести алкоголика.
Если вы хотите, например, чтобы алкоголик охранял имущество, пожалуй, спокойнее будет завести собаку. Может быть, вам вообще больше подойдет наркоман. Некоторые утверждают, что никакой алкоголик не даст той глубины переживаний, как наркоман. На эту тему можно написать отдельную целую книгу. Однако рассчитайте правильно свои силы. Мы бы посоветовали начать с алкоголика.
Если вы хотите, например, чтобы алкоголик охранял имущество, пожалуй, спокойнее будет завести собаку. Может быть, вам вообще больше подойдет наркоман. Некоторые утверждают, что никакой алкоголик не даст той глубины переживаний, как наркоман. На эту тему можно написать отдельную целую книгу. Однако рассчитайте правильно свои силы. Мы бы посоветовали начать с алкоголика.
Навыки обращения с ними хотя бы в зачаточной форме есть практически у всех. К тому же алкоголика проще содержать. Купить излюбленный корм для алкоголика чрезычайно просто, что выгодно отличает его от наркомана; существуют целые отделы супермаркетов, специализированные магазины и бутики в подворотнях. Не покупайте корм для алкоголиков в аптеках.
С другой стороны, многие алкоголики нередко неплохо готовят. И уж конечно мало кто сумеет ТАК заполнить вашу жизнь, не дать почувствовать своего одиночества, как милый, обаятельный, искренний алкоголик
Тем не менее, заводя домашнего алкоголика, вы берете на себя огромную ответственность.
Алкоголик требует постоянного внимания; нужно будет ухаживать за ним, гулять, следить за его внешним видом - обычно сам он с этим не справляется. Выделите ему специальное место, где он сможет спокойно принимать алкоголь, регулярно убирайте его и проветривайте. Породистый алкоголик с родословной обойдется вам немного дороже, да и хлопот с ним будет больше. В то же время беспородный, простой дворовой алкоголик может при случае оказать незаменимую помощь по хозяйству, особенно если у вас обширное подворье.
Алкоголику будет приятно, если вы иногда будете выпивать с ним. Почаще играйте с ним; алкоголики любят беседы о жизни, об искусстве, и нередко высказывают тонкие суждения, наблюдения.
Алкоголик непритязателен в уходе, может принимать алкоголь как в домашних условиях, так и на природе, что делает его приятным спутником. Единственное место, куда алкоголика удается заманить с большим трудом, это, вопреки расхожему мнению, библиотека. НЕ всякий алкоголик любит и посещения театра, впрочем, возможно, вам повезет. Некоторых чувствительных алкоголиков может увлечь идея антракта, которая примирит их со всей затеей. Хорошо воспитанный алкоголик вполне способен высидеть по крайней мере первый акт.
С другой стороны, многие алкоголики нередко неплохо готовят. И уж конечно мало кто сумеет ТАК заполнить вашу жизнь, не дать почувствовать своего одиночества, как милый, обаятельный, искренний алкоголик
Тем не менее, заводя домашнего алкоголика, вы берете на себя огромную ответственность.
Алкоголик требует постоянного внимания; нужно будет ухаживать за ним, гулять, следить за его внешним видом - обычно сам он с этим не справляется. Выделите ему специальное место, где он сможет спокойно принимать алкоголь, регулярно убирайте его и проветривайте. Породистый алкоголик с родословной обойдется вам немного дороже, да и хлопот с ним будет больше. В то же время беспородный, простой дворовой алкоголик может при случае оказать незаменимую помощь по хозяйству, особенно если у вас обширное подворье.
Алкоголику будет приятно, если вы иногда будете выпивать с ним. Почаще играйте с ним; алкоголики любят беседы о жизни, об искусстве, и нередко высказывают тонкие суждения, наблюдения.
Алкоголик непритязателен в уходе, может принимать алкоголь как в домашних условиях, так и на природе, что делает его приятным спутником. Единственное место, куда алкоголика удается заманить с большим трудом, это, вопреки расхожему мнению, библиотека. НЕ всякий алкоголик любит и посещения театра, впрочем, возможно, вам повезет. Некоторых чувствительных алкоголиков может увлечь идея антракта, которая примирит их со всей затеей. Хорошо воспитанный алкоголик вполне способен высидеть по крайней мере первый акт.
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Сложной является проблема общения алкоголика. Посторонние алкоголики будут постоянно пытаться проникнуть на территорию вашего любимца и желательно охранять алкоголика от подобных случайных контактов. Лучше заведите дружбу с семьей, в которой есть свой домашний алкоголик, Они обязательно подружатся, и вы сможете часто все вместе весело проводить время.
Увлечения алкоголика. Увлекаются алкоголики, как понятно по названию, преимущественно алкоголем, впрочем, не чужды им и другие интересы. Среди них немало философов, поэтов, ученых, пророков; встречаются даже слесари. Выберите сами, какого рода алкоголик ближе вам по духу.
Места отлова алкоголиков: они собираются в пивняках, обычно небольшими стаями, чаще всего по трое. Легче всего приручить алкоголика, когда он отбился от стаи и сидит за столиком один в некоторой растерянности. В таком состоянии пространственно-психологической дезориентации пара ласковых слов и бутылка чего-нибудь подходящего заменить недели ухаживаний за тем же экземпляром в трезвом виде. Вы сами удивитесь, как существо, выглядевшее столь диким и неприступным утром в лифте вашего подъезда, сейчас буквально берет пищу из ваших рук, точнее питье, и испытывает к вам полное доверие.
Исследования доказывают и то, что, находясь в подобном состоянии, алкоголик на удивление точно и беспристрастно способен оценить вашу внутреннюю красоту, не всегда заметную равнодушному трезвому обывателю.
Очень опасно оставлять алкоголика на улице одного в состоянии алкогольного опьянения, особенно в незнакомом для него месте. В нашем обществе еще плохо развит обычай возвращать чужого алкоголика домой, даже за вознаграждение. Любая недобросовестная семья, воспользовавшись беспомощным положением вашего любимца, может бутылкой пива сманить его в незнакомый район, откуда ему будет трудно найти дорогу домой.
Увлечения алкоголика. Увлекаются алкоголики, как понятно по названию, преимущественно алкоголем, впрочем, не чужды им и другие интересы. Среди них немало философов, поэтов, ученых, пророков; встречаются даже слесари. Выберите сами, какого рода алкоголик ближе вам по духу.
Места отлова алкоголиков: они собираются в пивняках, обычно небольшими стаями, чаще всего по трое. Легче всего приручить алкоголика, когда он отбился от стаи и сидит за столиком один в некоторой растерянности. В таком состоянии пространственно-психологической дезориентации пара ласковых слов и бутылка чего-нибудь подходящего заменить недели ухаживаний за тем же экземпляром в трезвом виде. Вы сами удивитесь, как существо, выглядевшее столь диким и неприступным утром в лифте вашего подъезда, сейчас буквально берет пищу из ваших рук, точнее питье, и испытывает к вам полное доверие.
Исследования доказывают и то, что, находясь в подобном состоянии, алкоголик на удивление точно и беспристрастно способен оценить вашу внутреннюю красоту, не всегда заметную равнодушному трезвому обывателю.
Очень опасно оставлять алкоголика на улице одного в состоянии алкогольного опьянения, особенно в незнакомом для него месте. В нашем обществе еще плохо развит обычай возвращать чужого алкоголика домой, даже за вознаграждение. Любая недобросовестная семья, воспользовавшись беспомощным положением вашего любимца, может бутылкой пива сманить его в незнакомый район, откуда ему будет трудно найти дорогу домой.
Алкоголики часто болеют по утрам, причиняя массу хлопот; впрочем, лечить их легко - для этого сгодится практически все кроме кефира и чая.
Но зато никто так не порадует вас, как алкоголик в короткие минуты, когда он только начал пить, но еще не опьянел.
Никто не даст таких острых ощущений, такой полноты и радости жизни. Потерять ставшего родным алкоголика - тяжелое испытание.
Помню, как рыдала одна знакомая, потерявшая своего первого алкоголика. Переоценив свои силы, устав постоянно прибирать его лежанку, добывать корм, гнать приблудных друзей и лечить своего любимца, она выгнала бедное существо на улицу, отказав ему в столь нужном ему лекарстве. И что же. Через пару дней алкоголик обнаружился в соседнем доме, довольный и ухоженный, где ему предоставили все, в чем он так остро нуждался, а моя знакомая осталась одна, кусая локти - увлечение алкоголиками никогда не проходит так быстро, как, например, увлечением филателией или рыбками. Алкоголики и более живучи, чем хомячки. Вообще, несмотря на слабое здоровье, алкоголик - достаточно живучее существо, и, в отличие от того же наркомана, при правильном уходе способен дожить до 55, а то и 60 лет.
Команды, которые необходимо выучить с алкоголиком, на которые он с радостью откликается: "пить будешь"? "за здоровье" и "я тебя уважаю"
При встрече алкоголики часто наливают друг другу - не препятствуйте им в этом; не лишайте своего любимца радости общения с себе подобными. Алкоголик будет вам благодарен за это и привяжется к вам еще сильнее. Алкоголики вообще необыкновенно привязчивы. Особенно в состоянии сильного опьянения. Если вас не случится рядом, он может начать привязываться к окружающим. Отучите своего алкоголика приставать к прохожим. Для этого достаточно, чтобы он знал, что в холодильнике его всегда ждет новая порция, приготовленная заботливой хозяйкой.
Но зато никто так не порадует вас, как алкоголик в короткие минуты, когда он только начал пить, но еще не опьянел.
Никто не даст таких острых ощущений, такой полноты и радости жизни. Потерять ставшего родным алкоголика - тяжелое испытание.
Помню, как рыдала одна знакомая, потерявшая своего первого алкоголика. Переоценив свои силы, устав постоянно прибирать его лежанку, добывать корм, гнать приблудных друзей и лечить своего любимца, она выгнала бедное существо на улицу, отказав ему в столь нужном ему лекарстве. И что же. Через пару дней алкоголик обнаружился в соседнем доме, довольный и ухоженный, где ему предоставили все, в чем он так остро нуждался, а моя знакомая осталась одна, кусая локти - увлечение алкоголиками никогда не проходит так быстро, как, например, увлечением филателией или рыбками. Алкоголики и более живучи, чем хомячки. Вообще, несмотря на слабое здоровье, алкоголик - достаточно живучее существо, и, в отличие от того же наркомана, при правильном уходе способен дожить до 55, а то и 60 лет.
Команды, которые необходимо выучить с алкоголиком, на которые он с радостью откликается: "пить будешь"? "за здоровье" и "я тебя уважаю"
При встрече алкоголики часто наливают друг другу - не препятствуйте им в этом; не лишайте своего любимца радости общения с себе подобными. Алкоголик будет вам благодарен за это и привяжется к вам еще сильнее. Алкоголики вообще необыкновенно привязчивы. Особенно в состоянии сильного опьянения. Если вас не случится рядом, он может начать привязываться к окружающим. Отучите своего алкоголика приставать к прохожим. Для этого достаточно, чтобы он знал, что в холодильнике его всегда ждет новая порция, приготовленная заботливой хозяйкой.
Правильно воспитанный и обученный алкоголик может порадовать всю семью пением, а иногда и плясками; уберите мебель с острыми углами, и бьющиеся предметы, чтобы ваш любимец не поранился. Для забав с алкоголиком неплохо иметь плотную фуфайку, чтобы на теле не оставалось следов. Неопытные хозяйки иногда вызывают милицию, чтобы помочь справиться с развеселившимся алкоголиком. Не делайте этого. Во-первых, это бессмысленно, поскольку в милиции нет квалифицированных специалистов. Жалкие дилетанты, работающие в этой организации, способны только озлобить алкоголика, нанести непоправимый ущерб его психическому и физическому состоянию и подвергнуть опасности экстерьер и душевное равновесие вашего любимца. Кроме того, помощь этих сомнительных специалистов обойдется вам недешево.
Лучше выучите его заранее нескольким командам; даже перестав узнавать хозяйку. алкоголик, как правило, хорошо реагирует на команду "выпить хочешь", что позволяет наладить с ним контакт.
Если вам наскучили повседневные обязанности в офисе, если за окном зима, а шарики на елке блестят, но не радуют - заведите себе алкоголика! Фейерверк чувств, калейдоскоп событий, потоки новых идей и приключений никогда не дадут вам соскучиться.
Брачный период у алкоголиков длится круглый год, но нерегулярен. Неприхотливость алкоголика избавит вас от многих проблем (но некоторые добавит). Будьте готовы к тому, что в ваш рабочий распорядок властно ворвется воркующий брачный алкоголик. В такой ситуации ему проще уступить - это его быстро успокоит. Если же наступают проблемы - обратитесь к его излюбленной команде "выпить хочешь".
Вообще, научившись умело пользоваться этой командой, вы сделаете из своего алкоголика настоящего друга и верного спутника до ближайшей пивной.
Лучше выучите его заранее нескольким командам; даже перестав узнавать хозяйку. алкоголик, как правило, хорошо реагирует на команду "выпить хочешь", что позволяет наладить с ним контакт.
Если вам наскучили повседневные обязанности в офисе, если за окном зима, а шарики на елке блестят, но не радуют - заведите себе алкоголика! Фейерверк чувств, калейдоскоп событий, потоки новых идей и приключений никогда не дадут вам соскучиться.
Брачный период у алкоголиков длится круглый год, но нерегулярен. Неприхотливость алкоголика избавит вас от многих проблем (но некоторые добавит). Будьте готовы к тому, что в ваш рабочий распорядок властно ворвется воркующий брачный алкоголик. В такой ситуации ему проще уступить - это его быстро успокоит. Если же наступают проблемы - обратитесь к его излюбленной команде "выпить хочешь".
Вообще, научившись умело пользоваться этой командой, вы сделаете из своего алкоголика настоящего друга и верного спутника до ближайшей пивной.
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