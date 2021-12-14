Космос, гниющий изнутри: Россия сходит с орбиты

В самой госкорпорации штатная численность — свыше 600 сотрудников. Но практически во всех структурных подразделениях выполняют функциональные обязанности более 300 лиц, которые являются работниками дочерних предприятий (как минимум трех предприятий). Их привлекают по договорам на оказание различного рода услуг. Стоимость подобных договоров только с одной из «дочек» в проверяемый период составила 2,2 млрд рублей. Никого не смущает, что «оказываемые услуги» дублируются с должностными обязанностями структурных подразделений самой госкорпорации.



Интересно, сколько же получают за такую непосильную работу сотрудники «Роскосмоса»? Среднемесячная зарплата в госкорпорации в 2020 году составила 430 тысяч рублей. В то время как зарплата космонавта-испытателя, совершившего космический полет, — 237 тысяч. На основных производственных предприятиях, осуществляющих разработку и выпуск ракетно-космической техники, размер средней зарплаты варьируется от 38 тысяч до 117 тысяч рублей (технических специалистов — 30–40 тысяч).



Да, конечно, среднемесячная — это с учетом премий. Но тут никто не скупится. Вот один из наглядных примеров успешного кадрового служащего корпорации — секретарь наблюдательного совета Масенков. Задекларированный в 2017 году годовой доход которого составил более 35 миллионов рублей. В четвертом квартале 2018 года он поработал на трех разных должностях (секретарь наблюдательного совета, директор департамента управления делами, управляющий делами) и за это получил премию около 800 тысяч рублей. Потом по итогам работы за 2018 год — премия в размере 3,5 млн рублей. А при увольнении с должности советника генерального директора (5 июня 2019 года) — компенсация в размере 3,8 млн рублей. Итого, за 9 последних месяцев работы в госкорпорации на 4 должностях одних только премий и компенсаций Масенкову выплачено на сумму более 8 миллионов.



Поскольку кадры решают всё, кадровиков в «Роскосмосе» любят. В апреле 2019 года «за выполнение особо важного задания» по организации торжественного мероприятия «Первые в космосе» была выплачена премия 1,1 млн рублей четырем сотрудникам департамента кадровой и социальной политики. При этом ответственными за организацию и проведение самого мероприятия были другие подразделения, а на департамент была лишь возложена обязанность по формированию списков участников и проведению церемонии награждения. Еще два кадровика получили 600 тысяч на двоих за оперативную подготовку возражений по искам бывших сотрудников. Они приняли участие в рабочих совещаниях и подготовили копии документов о трудоустройстве истцов. Ну, да, отксерить трудовую книжку — задача не из легких.