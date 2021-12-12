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Сегодня между прочем день Конституции РФ

Сегодня между прочем день Конституции РФ (7 фото)

Автор:
12 декабря 2021 10:47
Метки: конституция   основной закон   политика   
615
7

С днём не работающего Основного закона, которым все ветви российской власти последние два года дерзко и демонстративно подтираются!

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Метки: конституция   основной закон   политика   
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52  комментария
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46k
Хельги 4 часа назад
Куплю дорого: конституцию Великобритании, Монеты государства Украина до 1900 года, Научные труды (Формулы хотя бы) Джордано Бруно.
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0
поддувало 4 минуты назад
ЧТО МЕЛКОЕ П Y Й Л O
ВЛАСТЬ В ЭРЭФИИ ВЗЯЛО ?
КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЁРЛОСЬ

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8k
СПКиНР 6 минут назад
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161k
☭Cheкаво☭ 37 минут назад
Этот пост видимо рассчитан на Фишкян. из Украины, ТРИбалтики, и Польши....и автор от туда же..
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1k
taxcop Час назад
Что это за высер? Автор неадекват?
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2k
laptignu 2 часа назад
Сталина то зачем сюда приплетать?
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504
Максим Максимов 2 часа назад
Песня, в которой предсказано наше настоящее...

Ссылка www.youtube.com
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14k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
А, Игореша - молодец.
Ссылка youtu.be
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6k
Ruk 3 часа назад
если гарант конституции кладёт на неё болт, то и мне этот праздник мимо
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15k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Я не понял - почему День рождения у Михана, а набухался Игорь?
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20k
Дмитрий К. 3 часа назад
Игорёчек у нас член секты свидетелей СССР. Лично я, как и многие из моего окружения нормально отношусь к Союзу ССР, как к части истории своей Родины, когда были как и плюсы, так и минусы (ровно так же, как сейчас). Но Игорьку невдомёк что публикуя свои высеры- он тем самым только дискредитирует добрую память о том периоде истории великой страны, превращая всё в клоунаду.
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3k
Outcast 3 часа назад
Конституция 1993 хитрым юридическим языком провозглашает бесправие народа и вседозволенность чиновников. Ей никто не подтирается она от написания такая лицемерно лживая.
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3k
Taf Taffus 4 часа назад
Хохлопитек, страдающий за российскую конституцию. Как это мило.
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981
poбт 4 часа назад
вместо тупых картинок мог бы статьи привести
или нет таких?
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444
阿鋒 4 часа назад
Че картинок-то так мало? Это Че за халтура вообще?:) автор даже не удосужился подготовиться как следует:)
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571
Mixan 4 часа назад
А у меня день рождение !!!!
За конституцию Сталинскую и т.д.

У меня разогрев начинается мужики ,не судите строго ..


Ссылка youtu.be
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24k
Владимир 4 часа назад
Бросай пить, Оля-конституция, тля..
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33
Мурчелло Игорь 3 часа назад
Опять кормить спиногрызов?Думаю не стоит.А вот изменить систему было бы не плохо.Но для этого нужен жесткий управленец.Желательно русский.И желательно выселить всю черножопую мразь,с запретом на вьезд в Россию навсегда.
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33
Мурчелло Игорь 2 часа назад
Я же написал:изменить систему.Капитализм России не подходит.Не та ментальность у русских людей.А вот какую систему,это должны решить специалисты.В идеале,это собрать все лучшее,что есть на сегодняшний день.Ну и жесткое разделение на мразей и нормальных людей тоже не верно.Многие пережили 90-е,и я в том числе.Возврата к этому не хочет никто.А ситуация в России такова,что к власти могут еще более подлые мерзавцы,которые с помощью пиндосни могут раздробить и продать Россию.Так что ситуация крайне сложная.И что самое важное,выросло поколение,готовое продать родную мать за деньги.Как то так.
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33
Мурчелло Игорь Час назад
Не за что .И вам всего.
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1k
Jorr 4 часа назад
Эк тебя нахлобучило то
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Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
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