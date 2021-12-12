Сегодня между прочем день Конституции РФ

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С днём не работающего Основного закона, которым все ветви российской власти последние два года дерзко и демонстративно подтираются!
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Метки: конституция основной закон политика
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Новости партнёров
ВЛАСТЬ В ЭРЭФИИ ВЗЯЛО ?
КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЁРЛОСЬ
За конституцию Сталинскую и т.д.
У меня разогрев начинается мужики ,не судите строго ..
Сам себе праздник устроил !!!
Светку Соколову вспомнил прослезился ..
Спасибо тебе ..
Удачи !