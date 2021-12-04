Три гиганта рухнули. Но Россия обязана стоять, вопреки всему?

2253
4
Еще недавно в мире было три ведущих производителя бытовых ламп освещения - General Electric, Philips и OSRAM. Все три компании в своей истории были очень тесно связаны именно с темой освещения, это были гиганты мировой индустрии, законодатели и новаторы. Можно сказать, что само рождение этих компаний было связано именно с лампочкой.
General Electric - основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном и Гросвенором Лаури[en]; первоначально она называлась «Эдисон электрик лайт», (Электрическое освещение Эдисона), поскольку целью её создания было разработка системы освещения с помощью электричества
OSRAM появилась 17 апреля 1906 года когда компания Auer-Gesellschaft AG зарегистрировала в Берлине торговую марку OSRAM как знак «электрической лампы накаливания и дуговой лампы»
Philips была основана 15 мая 1891 года в Эйндховене Жераром Филипсом. В 1892 году компания начала выпуск электрических лампочек с угольной нитью.
А теперь только вдумайтесь - все три компании больше не занимаются бытовым освещением.
OSRAM появилась 17 апреля 1906 года когда компания Auer-Gesellschaft AG зарегистрировала в Берлине торговую марку OSRAM как знак «электрической лампы накаливания и дуговой лампы»
Philips была основана 15 мая 1891 года в Эйндховене Жераром Филипсом. В 1892 году компания начала выпуск электрических лампочек с угольной нитью.
А теперь только вдумайтесь - все три компании больше не занимаются бытовым освещением.
Больше всех повезло GE. Но вы только вдумайтесь - подразделение компании GE Lighting - занимающейся источниками света, существовало с 1911 года по 2020 год. Более ста лет! Да что там, компания по сути создала лапочку накаливания, ведь основателем GE был сам Томас Эдисон. В прошлом году GE Lighting была продана компании Savant Systems, которая занимается домашней автоматизацией со штаб-квартирой в Хайаннисе, штат Массачусетс, США. Хотя бы не китайцам. Хотя, что-то мне подсказывает что обычные лампочки там скоро делать не будут.
Компания OSRAM продала свой "ламповый" бизнес еще в 2017 году. Сначала выделила его в дочернюю компанию LEDVANCE. В 2017 году владельцем LEDVANCE стала компания MLS Co., Ltd. (Китай). Так что покупая лаппочку OSRAM знайте - никакого отношения к Германии она не имеет. Обычная китайская лампочка.
Компания OSRAM продала свой "ламповый" бизнес еще в 2017 году. Сначала выделила его в дочернюю компанию LEDVANCE. В 2017 году владельцем LEDVANCE стала компания MLS Co., Ltd. (Китай). Так что покупая лаппочку OSRAM знайте - никакого отношения к Германии она не имеет. Обычная китайская лампочка.
×
×
Ну а с Филипс так вообще все давно случилось. Вы знаете, вообще, что сегодня компания Philips занимается исключительно медицинским оборудованием? Все остальное к ней не имеет никакого отношения, компания просто продает свой бренд и получает от этого роялти. То есть если вы купили что-то с брендом Philips, наушники, бритву или лампочку - сделано это может быть где угодно. Чаще всего в Китае. Так что и лампочки Philips давно уже просто китайские лампочки.
К чему это всё я? Во-первых это интересно, разве нет? Вы приходите в магазин, видите знакомый бренд, но оказывается, как говорил Козьма Прутков: "Не верь глазам своим". Нет уже этого бренда, есть лишь название, нанесенное на китайскую поделку.
Но в конечно итоге это все к тому же о чем предыдущие 2 статьи - про "ой, в России даже лампочки не производят, все китайские". На самом деле, то что, как оказалось, их все таки производят, это чуть ли не достижение. Ведь в мире три гиганта сдались, три мировых компании, одна из которых вообще-то лампочку и придумала, ушли с этого рынка.
И получается, что в современном мире производить обычные банальные бытовые лампочки задача не из простых.
К чему это всё я? Во-первых это интересно, разве нет? Вы приходите в магазин, видите знакомый бренд, но оказывается, как говорил Козьма Прутков: "Не верь глазам своим". Нет уже этого бренда, есть лишь название, нанесенное на китайскую поделку.
Но в конечно итоге это все к тому же о чем предыдущие 2 статьи - про "ой, в России даже лампочки не производят, все китайские". На самом деле, то что, как оказалось, их все таки производят, это чуть ли не достижение. Ведь в мире три гиганта сдались, три мировых компании, одна из которых вообще-то лампочку и придумала, ушли с этого рынка.
И получается, что в современном мире производить обычные банальные бытовые лампочки задача не из простых.
Источник:
Метки: Электролампа всё китайское освещение
47
Понравилось47
Новости партнёров
Дженерал электрик всю жизнь жила с двигателей , в том числе и авиационных , генераторов и вооружения , там такой список ... от стрелковки до головных частей баллистических ракет .. лампы делали чисто по инерции и в основном в США , там и оборот смешной $1,72 млрд , чистая прибыль всего то $70 млн, 3 тысячи сотрудников.
Гигант нах ...
Не понял мысль автора.
Можно немного про ПРОРЫВЫ России в экономике, социалке, медицине, образовании? С цифрами в руках и "горящим взором", испепеляющих врагов слитой Родины..7
Ведь у нас нет никаких проблем со здоровьем граждан..
Далее, может продолжить любой, интересующийся данной темой.. в смысле полицаев..
Заслуга Эдисона в создании практически осуществимой, широко распространившейся системы электрического освещения с прочной нитью накала, с высоким и устойчивым вакуумом и с возможностью одновременного использования множества ламп.
Ну а страны,что предоставляли свои ресурсы за взятинги и откатинги - попали в разряд *А воз и ныне там*
----
Теперь берём другую страну . Обанкротиля и разорила авиациоонную промышленость - получив в собственные карманы откатинги и теперь странам закупает всё в забугорье .
--
Помни те ролики на старте импортозамещения,когда президенту рассказывали, Разговор за авиацию - что наши уже и не могут(не чем) да и дорого ,а французы то же самое за в в три раза дешевле могут сделать и быстро.
без которых Китай немного испытывает проблемс
и оборудование для изготовления микросхем - тоже их производства
есичо
На кой хрен воевать, если можно просто купить
Посмотрите, гражданин, на доступных ресурсах долг штатов Китаю... Хотя... Вам, видимо... Влом...
Ну и наберите гражданин, если в гугле не забанили "что будет, если Китай продаст долговые обязательства США"
Крупнейшие иностранные кредиторы США (окт. 2018)
Страна Млрд. долларов %
Китай 1138,9 18,37 %
Япония 1018,5 16,43 %
Бразилия 313,9 5,06 %
А так да, тупой человек мне что-то рассказывает про "владели и управляли"...
Хорошо быть идиотом, да, гражданин адын два НУЛЯ...