Три гиганта рухнули. Но Россия обязана стоять, вопреки всему?

Ну а с Филипс так вообще все давно случилось. Вы знаете, вообще, что сегодня компания Philips занимается исключительно медицинским оборудованием? Все остальное к ней не имеет никакого отношения, компания просто продает свой бренд и получает от этого роялти. То есть если вы купили что-то с брендом Philips, наушники, бритву или лампочку - сделано это может быть где угодно. Чаще всего в Китае. Так что и лампочки Philips давно уже просто китайские лампочки.



К чему это всё я? Во-первых это интересно, разве нет? Вы приходите в магазин, видите знакомый бренд, но оказывается, как говорил Козьма Прутков: "Не верь глазам своим". Нет уже этого бренда, есть лишь название, нанесенное на китайскую поделку.



Но в конечно итоге это все к тому же о чем предыдущие 2 статьи - про "ой, в России даже лампочки не производят, все китайские". На самом деле, то что, как оказалось, их все таки производят, это чуть ли не достижение. Ведь в мире три гиганта сдались, три мировых компании, одна из которых вообще-то лампочку и придумала, ушли с этого рынка.



И получается, что в современном мире производить обычные банальные бытовые лампочки задача не из простых.