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Три гиганта рухнули. Но Россия обязана стоять, вопреки всему?

Три гиганта рухнули. Но Россия обязана стоять, вопреки всему? (4 фото)

Автор:
04 декабря 2021 20:29
Метки: Электролампа   всё китайское   освещение   
2253
4
Еще недавно в мире было три ведущих производителя бытовых ламп освещения - General Electric, Philips и OSRAM. Все три компании в своей истории были очень тесно связаны именно с темой освещения, это были гиганты мировой индустрии, законодатели и новаторы. Можно сказать, что само рождение этих компаний было связано именно с лампочкой.
Больше всех повезло GE. Но вы только вдумайтесь - подразделение компании GE Lighting - занимающейся источниками света, существовало с 1911 года по 2020 год. Более ста лет! Да что там, компания по сути создала лапочку накаливания, ведь основателем GE был сам Томас Эдисон. В прошлом году GE Lighting была продана компании Savant Systems, которая занимается домашней автоматизацией со штаб-квартирой в Хайаннисе, штат Массачусетс, США. Хотя бы не китайцам. Хотя, что-то мне подсказывает что обычные лампочки там скоро делать не будут.

Компания OSRAM продала свой "ламповый" бизнес еще в 2017 году. Сначала выделила его в дочернюю компанию LEDVANCE. В 2017 году владельцем LEDVANCE стала компания MLS Co., Ltd. (Китай). Так что покупая лаппочку OSRAM знайте - никакого отношения к Германии она не имеет. Обычная китайская лампочка.
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Метки: Электролампа   всё китайское   освещение   
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36
Golos 2 часа назад
Когда слышу фразу "есть лишь название, нанесенное на китайскую ПОДЕЛКУ..." понимаю что фразу написал придурок, и таких пока ещё большинство. 30 лет назад у Китая были полотенца, кеды и шарики для пинг-понга, а всё остальное можно было действительно считать поделками. А сейчас это страна где есть всё, и в космос летают и компы делают. И 3,14..болы которые умничают пользуются айфонами и компами(из китая), и собирают их китайцы, не амеры. Ну и в каждой стране есть хорошие и плохие фирмы, заводы которые могут производить товар с разным качеством.
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4k
Виктор Штурмаревич 4 минуты назад
Осрамовские галогенки неплохо отрабатывают свой ресурс.
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36k
jonnyD Полчаса назад
Да ладно пидзеть то... И Осрам и Филипс с темы осветительной техники не уходили никогда , наоборот , - светодиодное оборудование , особенно лучшие и передовые источники питания на лед модули , это их разработки .... Ну а старье - лампы накаливания и флюоресцентные , ясен фуй продали отсталым странам .... . Кому нах они сегодня нужны ?
Дженерал электрик всю жизнь жила с двигателей , в том числе и авиационных , генераторов и вооружения , там такой список ... от стрелковки до головных частей баллистических ракет .. лампы делали чисто по инерции и в основном в США , там и оборот смешной $1,72 млрд , чистая прибыль всего то $70 млн, 3 тысячи сотрудников.
Гигант нах ...
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3k
RomaXz Час назад
Если честно, я даже понятия не имею, какой фирмы у меня лампочки. Беру первые попавшиеся и всё
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24k
Юрьевич Час назад
Светодиодные лампочки Philips у меня на автомобиле светят уже 3-й год. Вначале я покупал китайские нонейм и потом выкидывал через месяца 2-3, потом мне это надоело и я купил Philips. Конечно Philips стоил раз в 5 дороже, чем дешёвые нонейм китай.
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260
Andrey mbr Час назад
Что же вы свой ник не на русском написали ? Укусил кто ? Или это другое ?
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30k
Volga_34 Час назад
Простите.. А Россия обязана стоять ГДЕ ?
Не понял мысль автора.
Можно немного про ПРОРЫВЫ России в экономике, социалке, медицине, образовании? С цифрами в руках и "горящим взором", испепеляющих врагов слитой Родины..7
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33k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Эдисон не создавал лампу накаливания, он усовершенствовал технологии её промышленного производства.

Заслуга Эдисона в создании практически осуществимой, широко распространившейся системы электрического освещения с прочной нитью накала, с высоким и устойчивым вакуумом и с возможностью одновременного использования множества ламп.
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53k
Похабыч 2 часа назад
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12k
net 2 часа назад
Почему сразу китайское Гвно?))) даже самые классные и качественные вещи всё делается там. Классные качественные шмотки, техника, бытовые товары. Вопрос в цене. Мы покупаем с алика наушники за 2-3 бакса у компании, производящей всякий шлак для африканского рынка, и хотим чтобы они нам что-то там выдавали и надежные были. Плати болеменее адекватные деньги и покупай толковый товар. Тот же яблофон тоже в китае собирают, так что проблема не в том что не могут.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Не жалко.
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33k
KiploksAKS 2 часа назад
Зато Брестский Электроламповый работает!
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23k
Саня 2 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Ольга 2 часа назад
Хороший текст. Пример того, как можно простыми словами описать сложную проблему. Автору однозначный плюс.
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82k
Taras Kozalupko 3 часа назад
давно заметил, осрам уже не торт, гавно'с
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Sic transit gloria mundi = так проходит слава мира, как говорил древнеримский бренд. Три великих бренда последовали за мировым трендом - легли под китайский трендобренд. Но россияненский бренд не сдается - он еще шевелится, и это позитивный тренд.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
Китайцы предоставляли свои ресурсы в обмен на технологии - и так быстренько быстренько поднялись с колен.
Ну а страны,что предоставляли свои ресурсы за взятинги и откатинги - попали в разряд *А воз и ныне там*
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19k
KOSTELLO 3 часа назад
Молодцы Китайцы!
На кой хрен воевать, если можно просто купить
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