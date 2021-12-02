Фильтр, приправа, дерево: самые необычные и интересные книги

Талмуд на 5 тысяч страниц попал в Книгу рекордов Гинесса как самая большая книга мира. Удивительно, но на ее страница действительно вмещены все статьи Википедии.

Однако даже если рассматривать книгу, как энциклопедию, она совершенно бесполезна.