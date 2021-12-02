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Фильтр, приправа, дерево: самые необычные и интересные книги

Фильтр, приправа, дерево: самые необычные и интересные книги (19 фото + 1 гиф)

Автор:
02 декабря 2021 15:39
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: графический роман   книги   странные книги   
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Книга – это кладезь мировых знаний, порою хранящийся в нестандартном виде. Если вы думаете, что книга – это что-то скучное, тогда эта подборка специально для вас.

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В 2015 году одно издательство в Аргентине решило выпустить экологичную книгу. Суть ее в том, что на страницах вплетены смена настоящих деревьев, а текст написан экологическими чернилами. После прочтения ее можно посадить, и из нее вырастет полноценное дерево. Это наглядно показывает детям, да и взрослым, процесс производства книг. Идея стала успешной и понравилась детям и родителям.


Книгу-фильтр для воды придумала одна американка. Страницы созданы с элементами серебряных частиц и абсорбента. Каждая страница способна не просто очистить до ста литров воды, но задерживать бактерии.


При этом само произведение рассказывает о вредности сырой воды и о тех бактериях, которые в ней содержаться.

Трехмерная книга художницы из Филадельфии Марии Писано. Книга рассказывает и, главное, показывает историю создания тоннеля от Нью-Йорка в Нью-Джерси. Снаружи нарисовано 6 млн. плиток, а вот внутри изображён подземный мир, соединяющий судьбы водителей прошлого и настоящего.


Разложенная книга занимает более двух метров.

Готовка станет вдвойне интереснее, если в качестве приправы ты будешь использовать книгу. Каждая страница – определенная приправа. Чтобы добавить приправу в блюдо, надо просто оторвать кусочек, или завернуть горячее в страницу. Страницы растворяются из-за влаги и оставляют после себя только специи.


Кстати, компания «Магги» выпускает подобные листки, судя по всему, подсмотрев идею у создателя.

Практическая польза от креатива нулевая. Создатели решили создать книгу, рецепты на которой сначала не видны. Чтобы они появились, произведение надо запечь в духовке. Термостойкий материал не позволит книге испортиться.


Книга будущего от писателя-фантаста Джеймса Трипри-младшего. Книга представляет собой читалку с датчиками, которая соединяется со специальным жилетом. В нужных моментах датчики начинают работать, создавая вибрации, холод, жар, и другие ощущения для 5-Д эффекта.


Таким образом, читатель чувствует все, что происходит с героиней, и воспринимает книгу немного по-другому.

Талмуд на 5 тысяч страниц попал в Книгу рекордов Гинесса как самая большая книга мира. Удивительно, но на ее страница действительно вмещены все статьи Википедии.

Однако даже если рассматривать книгу, как энциклопедию, она совершенно бесполезна.



В 2006 году Шон Тан смог создать шедевр графического романа. Эмоциональный и многогранный роман написан без единого слова, однако роман без символов за 120 страниц в полной мере рассказывает о трагичной судьбе переселенцев, эмигрирующих в чужие страны. Эмоции переданы через ювелирные иллюстрации, больше похожие на фотографии.


Книгу удостоили главной награды на фестивале комиксов в Ангулеме.



Экспериментальный роман писателя Джонатана Сафрана Фоера, в сюжете которого лежит последний день жизни одного еврейского художника и писателя. Книга написана гипертекстом и содержит огромное количество вырезанных страниц, сквозь которые проступают следующие. Таким образом, читатель должен вычленить из огромного количества слов главный смысл.


Из-за такого подхода история имеет несколько вариантов развития и конца, при этом ни одна из них не была названа верной на сто процентов.


Японская книга, можно даже сказать, произведение искусства напоминает чем-то роман Шона Тана – в ней тоже практически нет слов, но есть вырезанные фигурки, принимающие разные формы в зависимости от положения и света. Переплетаясь с изображениями, они рассказывают живую историю, чем-то напоминающую визуализацию сказки о дарах смерти в фильме «Гарри Поттер».


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Метки: графический роман   книги   странные книги   
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