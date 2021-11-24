Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни

993
2
Небоскребы, небоскребы… Пред их величием мы порой теряемся. А каково это — жить в таких архитектурных излишествах?
Москва в последние годы все прирастает небоскребами, в том числе, и жилыми. За минувшие три года их число возросло в полтора раза. А в других странах мира, особенно, в Китае и США, таких строений еще больше. Как живется их обитателям?
Почему такие сооружения выбирают строители, понятно. «Человейники» возводить выгодно. А россияне между тем мечтают о личном уютном домике, хотя имеют таковые лишь треть соотечественников, и даже чуть меньше. Остальные селятся в многоквартирных домах. Высотки выбирают, поскольку жилплощадь там попросту дешевле. За исключением элитных комплексов в престижных районах.
Почему такие сооружения выбирают строители, понятно. «Человейники» возводить выгодно. А россияне между тем мечтают о личном уютном домике, хотя имеют таковые лишь треть соотечественников, и даже чуть меньше. Остальные селятся в многоквартирных домах. Высотки выбирают, поскольку жилплощадь там попросту дешевле. За исключением элитных комплексов в престижных районах.
Считается, что чем выше человек оторвался от земли, тем опаснее это для его психики. Появляется практически физическое ощущение потери почвы под ногами. В наши дни на состояние людей влияют еще и вирусы. Если в доме один-два подъезда, то вертикальные потоки воздуха по вентиляции почти гарантированно разнесут инфекцию, заразят огромное количество людей.
Травмоопасность — еще один фактор риска. Не говоря уже о ситуациях с такими ЧП как пожар. Обитателям высоток эвакуироваться, выбраться из огня многократно сложнее, чем жителям стандартных 5-9-этажных зданий.
Травмоопасность — еще один фактор риска. Не говоря уже о ситуациях с такими ЧП как пожар. Обитателям высоток эвакуироваться, выбраться из огня многократно сложнее, чем жителям стандартных 5-9-этажных зданий.
Источник:
Ссылки по теме:
- Виновата сигарета: певица Марина Хлебникова серьёзно пострадала при пожаре
- Россиян предупредили об опасности заражения коронавирусом на море
- Озвучена причина эвакуации из Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия
- 46 погибших: в Болгарии пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся
- И смех, и грех: во время пожара сотрудники магазина стали спасать самое ценное
10
Понравилось10
Новости партнёров
Ты это расскажи покупателям недвижимости в высотках в Нью-Йорке, где стоимость квадратного фута уже превышает $5,000. Плюс чем выше, тем дороже. В моей высотке точно такая же квартира этажом выше уже на $30,000 дороже.
Ощущение "потери почвы под ногами" может быть и на 5-м этаже, и на 15-м, и на 25-м этаже.