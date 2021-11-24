Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни

Москва в последние годы все прирастает небоскребами, в том числе, и жилыми. За минувшие три года их число возросло в полтора раза. А в других странах мира, особенно, в Китае и США, таких строений еще больше. Как живется их обитателям?



Почему такие сооружения выбирают строители, понятно. «Человейники» возводить выгодно. А россияне между тем мечтают о личном уютном домике, хотя имеют таковые лишь треть соотечественников, и даже чуть меньше. Остальные селятся в многоквартирных домах. Высотки выбирают, поскольку жилплощадь там попросту дешевле. За исключением элитных комплексов в престижных районах.