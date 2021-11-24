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Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни

Забраться под облака: как это влияет на здоровье и качество жизни (2 фото)

Автор:
24 ноября 2021 18:52
Сообщество : Жить в России
Метки: высотка   дискомфорт   доступность   опасности   пожар   риски   страхи   эвакуация   
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Небоскребы, небоскребы… Пред их величием мы порой теряемся. А каково это — жить в таких архитектурных излишествах?
Москва в последние годы все прирастает небоскребами, в том числе, и жилыми. За минувшие три года их число возросло в полтора раза. А в других странах мира, особенно, в Китае и США, таких строений еще больше. Как живется их обитателям?

Почему такие сооружения выбирают строители, понятно. «Человейники» возводить выгодно. А россияне между тем мечтают о личном уютном домике, хотя имеют таковые лишь треть соотечественников, и даже чуть меньше. Остальные селятся в многоквартирных домах. Высотки выбирают, поскольку жилплощадь там попросту дешевле. За исключением элитных комплексов в престижных районах.
Считается, что чем выше человек оторвался от земли, тем опаснее это для его психики. Появляется практически физическое ощущение потери почвы под ногами. В наши дни на состояние людей влияют еще и вирусы. Если в доме один-два подъезда, то вертикальные потоки воздуха по вентиляции почти гарантированно разнесут инфекцию, заразят огромное количество людей.

Травмоопасность — еще один фактор риска. Не говоря уже о ситуациях с такими ЧП как пожар. Обитателям высоток эвакуироваться, выбраться из огня многократно сложнее, чем жителям стандартных 5-9-этажных зданий.

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Метки: высотка   дискомфорт   доступность   опасности   пожар   риски   страхи   эвакуация   
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20k
Ego sum qui sum Час назад
в пещерах и землянках всяко безопаснее, только нас почти 8 лярдов
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802
QW 23 минуты назад
Плюс высоток -- классный вид из окна, но свой домик возле моря всяко лучше
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3k
RALEXXX 42 минуты назад
"Высотки выбирают, поскольку жилплощадь там попросту дешевле."

Ты это расскажи покупателям недвижимости в высотках в Нью-Йорке, где стоимость квадратного фута уже превышает $5,000. Плюс чем выше, тем дороже. В моей высотке точно такая же квартира этажом выше уже на $30,000 дороже.
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366
Вжик Час назад
Особенно гипертоникам офигенно жить на 30-ом этаже.
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41k
Татьяна Юсова Час назад
Какой бред про разнос инфекции через вентиляцию!
Ощущение "потери почвы под ногами" может быть и на 5-м этаже, и на 15-м, и на 25-м этаже.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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