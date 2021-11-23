Плакали, жглись, но продолжали есть: самые острые соусы и блюда в мире





Рецепт классического табаско прост: перец чили, уксус и соль. Соус острый, поэтому добавлять в блюда стоит только несколько капель, чтобы острота не перебивает вкус еды, а усиливала его. Кстати, еще Табаско используется в коктейле «Кровавая Мэри».





Табаско настолько популярен, что побывал в космосе: на МКС его взяли на вооружение астронавты, так как соус разгоняет метаболизм.





Соус горячего перца Южный Девон