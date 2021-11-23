Плакали, жглись, но продолжали есть: самые острые соусы и блюда в мире

Арбуз по-мексикански, тако, табаско и другие вкусные, опасные и острые штуки
Существует теория, что, когда мы едим что-то жгучее, то чувствуем боль, чтобы заглушить её, мозг выбрасывает эндорфин — гормон радости. Но это только теории.
По другой версии – почти все острые соусы, специи и пряности сами по себе являются афродизиаками, веществами, стимулирующими половое влечение.
Стоит отметить, что в последние годы появилась тенденция делать соусы острее.
Этот процесс вызван запросами фанатов, которым уже существующих острых специй и соусов уже мало.
Рассмотрим 10 самых острейших из них, которые устроят во рту настоящий пожар:
Табаско
Рейтинг откроет соус табаско. Это изобретение британского банкира Эдварда Макайленни.
Одноименное производство «Макайленни» стартовало в 1868 году. Из перца чили делалось пюре с особой солью Avery Island, а затем эту смесь разливали по деревянным бочкам. Сейчас различают несколько разновидностей соусов Табаско по степени жгучести: от сладко-острого до хабанеро.
Рецепт классического табаско прост: перец чили, уксус и соль. Соус острый, поэтому добавлять в блюда стоит только несколько капель, чтобы острота не перебивает вкус еды, а усиливала его. Кстати, еще Табаско используется в коктейле «Кровавая Мэри».
Табаско настолько популярен, что побывал в космосе: на МКС его взяли на вооружение астронавты, так как соус разгоняет метаболизм.
Соус горячего перца Южный Девон
Если кажется, что табаско это детский лепет, есть варианты поинтереснее.
Например, индийский сорт бхут джолокия (или «перец-призрак»). Считается самым острым перцем в природе. Произрастает он в основном в штате Ассам (северо-восток Индии) и Бангладеш. Отличается высоким содержанием капсаицина.
Mama Africa
Южноафриканский соус, может заставить плакать любого любителя остроты.
В состав входят фрукты, свежий перец чили, морковь, лук, чеснок, зеленый перец и сок лимона. А для придания пикантного вкуса добавляются свежие и сушеные приправы: кориандр, базилик, орегано, имбирь, черный перец и мята.
Людям, которые не особо любят острое, гурманы советуют нюхать этот соус издали.
Нью-Мехико скорпион
Этот соус, хоть и изготовлен не из самого острого перца в мире, но жгучее своих предшественников. В пищу добавлять не рекомендовано, но если есть желание, то вам придётся потрудиться его найти. Все существующие баночки были раскуплены на кулинарной ярмарке Fiery Foods & Barbecue в городе Альбукерке.
Blair's
Его острота составляет 16 миллионов сковилей, считается самым острым соусом в мире.
Натуральная смесь из свежего перца, лайма и сладкого помидора. Прекрасный вкус в сочетании с внушительной остротой. В блюда его добавляет микрокаплями.
Есть подозрение, что если пролить на стол, то эта дрянь его прожжет.
Atomic kick ass
В переводе «Атомный пинок под зад». Готовится данный соус в перчатках и противогазе.
Как его едят не очень понятно. Острее этого ничего нет, и, вероятно, никогда не будет. Может вызвать паралич и внутренние кровотечения. Если есть желание попробовать – нужна расписка.
Точных данных о вкусовых качествах нет, пожелаем всем дегустаторам крепкого желудка и здоровья.
Немного об острой еде:
Hot Suicide Wings
Острые крылышки с достаточно жестким названием полностью оправдывают его.
Придуманы поваром из Чикаго Робином Розенбергом.
Перед его дегустацией любой желающий обязан подписать документ, в котором указать, что в случае каких-либо осложнений после употребления блюда, человек не будет подавать иск в суд.
Идею создания таких крылышек Робин вынашивал долгое время. «Конечно, для многих это неприемлемое блюдо, но, возможно, найдется человек, которому оно доставит истинное наслаждение», — отмечал Розенберг.
Bollywood Burner
Один из лондонских ресторанов индийской кухни претендует на место в книге Рекордов Гинесса, в категории «Самое жгучее блюдо на планете».
Блюдо из ягненка политое соусом карри и обильно посыпанное самым острым перцем в мире — безусловно, самое жесткое блюдо на планете. Вкусняшка не входит в основное меню и подают ее только по спецзаказу. Кстати, расписка, как и в случае с Hot Suicide Wings, тоже нужна.
Тако
Закуска, которая готовится из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой: говядиной, свининой, курицей, перцем, морепродуктами, острой колбасой чоризо, пережаренными бобами, овощами, тушёной мякотью мексиканского кактуса.
Считается, что тако изобрели мексиканские ковбои, предпочитавшие ужинать, не вылезая из седла.
Арбуз по-мексикански
Пожар во рту может устроить и…арбуз. Готовится блюдо особым образом: обильно посыпается перцем, солью и поливается соком лайма. На вкус данная еда достаточно специфична и придется по вкусу далеко не каждому.
А какое самое острое блюдо или соус пробовали вы?
Источник:
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Понравилось53
Стали горькими и жгучими!
Но тут появился человек и назвал их пряностями!
Вся работа коту под хвост!
Сейчас они уже не те...
А те жгли адски на входе и на выходе.
Как то заехали с москвы где и тарились к родне, я там капельку его на хлеб политый обильно майонезом капал и растирал.
А братец двоюродный, такой да ладно?
И полил как обычным.
На возражения что он жгучий рассмеялся и укусил...
Ну, долго описывать, он кинулся водой запить, я кричу только не водой!
А он с кружки отхлебнул....
Долго обижался, как будто я его заставил.
Прошло 30 лет, а до сих пор вспоминаем)))
Короче, народ. Кому нравится острое, но Табаско не дотягивает и хочется чего-то погорячее. По собственному опыту советую.
1. Шрирача. Бутылка пластиковая с белым петухом или орлом. Делают в США. Дешевле, чем Табаско, но острее и менее кислый. На Розетке постоянно в продаже.
2. Encona Exxxtra Hot Pepper Sause. Еще дешевле, в 2-3 раза острее и почти без кислоты. Огонь разгорается постепенно. На сегодня мой любимый соус. На Розетке постоянно в продаже.
3-10. Очень хорошие соусы делают частники-энтузиасты. Я два года брал у одного умельца соусы из перцев остротой в 1-2 миллиона сковиллей. Это нечто! Причем если еще подкопченый - восторг в чистом виде! Жаль, сейчас умелец переехал, расширяет огород (он сам эти перцы и выращивает), соусов нет. Но держу руку на пульсе, как только сделает свежих - обязательно возьму (но это уже будет осенью 22-го).
Ингредиенты:
450 г очень острого перца чили без стеблей;
4 зубчика чеснока;
12 больших листьев базилика;
1 стакан уксуса;
1 чайная ложка соли.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 С. На противне разложите перец чили и неочищенные зубчики чеснока. Отправьте овощи на 15–20 минут в духовку. Ждите, когда кожица перцев немного сморщится, но не подгорит.
Измельчите перец и очищенный чеснок в кухонном комбайне. Добавьте листья базилика и снова измельчите смесь. Кода овощи будут хорошо протёрты, влейте уксус.
В конце посолите и перемешайте соус. Процедите его и разлейте по стерилизованным бутылкам. В них он может храниться в холодильнике 1–2 недели.
Будьте осторожны: этот соус по-настоящему жгуч!
А аффтар не задумывался - отчего все острые блюда относятся к кухне жарких стран? Это к вопросу, почему они острые...