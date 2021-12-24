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Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени

Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени (19 фото)

Автор:
24 декабря 2021 18:54
Метки: знаменитости   истории   кино   
642
19
Для тех, чье детство пришлось на годы перестройки, фильм "Гостья из будущего", снятый по оригинальному сценарию писателя-фантаста Кира Булычева, стал культовым. Популярность этой многосерийной киноленты была так велика, что его фанаты разобрали кино буквально по кадру, вычислив места съемок запомнившихся эпизодов. Самое интригующее среди них - дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени.
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Метки: знаменитости   истории   кино   
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12  комментариев
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1k
Yus 2 часа назад
Ты сильно удивишься, но по Булычеву, машину времени Коля нашел в квартире соседа.
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8k
Злокрыс 43 минуты назад
а что с машиной времени?
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