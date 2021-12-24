Как сейчас выглядит дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени

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Для тех, чье детство пришлось на годы перестройки, фильм "Гостья из будущего", снятый по оригинальному сценарию писателя-фантаста Кира Булычева, стал культовым. Популярность этой многосерийной киноленты была так велика, что его фанаты разобрали кино буквально по кадру, вычислив места съемок запомнившихся эпизодов. Самое интригующее среди них - дом, в котором Коля Герасимов нашел машину времени.
У каждого поколения есть свои кумиры и знаковые фильмы, которые, как островки памяти, не забудутся никогда. Дети перестройки выросли, но до сих пор помнят фильм "Гостья из будущего", а самые дотошные нашли места съемок этого кино в Москве.
Дом до съемок, фото 1977-1980г
Адрес дома, в котором Коля Герасимов нашёл машину времени, поклонники и исследователи фильма вычислили давным- давно: 2-й Волконский переулок, д.8. Примечательно, что до съемок это двухэтажное деревянное здание выглядело по-настоящему неказисто: покосившиеся стены, окна с выбитыми стеклами, проемы, забитые фанерой и досками.
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Заросший буйной растительностью двор и полное запустение - именно так по замыслу режиссера и должен был выглядеть дом, в котором могла скрываться машина времени .
Неподалеку от этого дома находится еще одно знаковое место - арка, через которую проходила Полина, направлявшаяся к дому с машиной времени.
"Гостья из будущего", 5 серия
И еще один эпизод, когда Весельчак У после броска Марты Эрастовны, бредет, пошатываясь - помните? На фото то, что он видит перед собой.
"Гостья из будущего", 5 серия
Оказалось, что эти здания тоже расположены рядом, только благодаря искусству съемок в реальности выглядят чуть иначе.
Это та самая белая пятиэтажка, которая в фильме находилась за гаражами и старым домом - на предыдущем фото выглядывает ее кусок.
А это та самая арка, через которую проходила Полина. На карте все эти объекты съемки находятся рядом. Вот только того самого дома с машиной времени больше нет. Через время после съемок его сначала отремонтировали, а потом снесли.
1986 год
Так выглядел дом после ремонта. Совсем не заброшенный и не таинственный - в подвале такого вряд ли бы кто-то спрятал машину времени.
Кстати, подвал, в котором и стояла машина времени, снимали в павильоне. Там выстроили декорации из стен и колонн. Все это расписали загадочными узорами, чтобы создать атмосферу таинственности.
Колонны, кстати, были сделаны легкими, из пенопласта и картона, чтобы при взрыве в последней серии фильма не поранить детей. Кольца из пенопласта обтянули картоном, подпилили в заранее определенных местах, заложили туда пиропатроны и в нужный момент взорвали.
Колонны, кстати, были сделаны легкими, из пенопласта и картона, чтобы при взрыве в последней серии фильма не поранить детей. Кольца из пенопласта обтянули картоном, подпилили в заранее определенных местах, заложили туда пиропатроны и в нужный момент взорвали.
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Метки: знаменитости истории кино
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