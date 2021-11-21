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ЭКСПО-2020 - Дубаи, 2021

ЭКСПО-2020 - Дубаи, 2021 (23 фото)

Автор:
21 ноября 2021 13:22
Метки: ЭКСПО-2020   выставки   дубаи   
691
23
1 октября этого года в Дубае, столице ОАЭ открылась международная выставка ЭКСПО-2020. Выставка была перенесена с 2020 года в связи короновирусной обстановкой. Работа престижного международного мероприятия продолжится до 31 марта 2022 года.
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Метки: ЭКСПО-2020   выставки   дубаи   
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9  комментариев
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1k
флоМастер 3 часа назад
Пару раз был и в этом году тоже, как будто в виртуальную реальность погружаешься в этих павильонах
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19k
Константин Вычегда 38 минут назад
Хочу себе сделать макет российского павильона. Материал есть.
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127k
Ахалай Махалай Час назад
очень жаль что я не гуляю среди этой красоты, старались люди для положительного прекрасного
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353
Mixan 3 часа назад
Маленькая страна ....Но ее все арабы ненавидят и ждут

Ссылка youtu.be
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68k
Пётровыч 4 часа назад
В павильоне Туркменистана ни одного научного достижения, только коврики, лошадки, книжки великого и мудрого, тарелочки, зеркала, в общем сувениры всякие)))
Не хватает в центре светлейшего и на умнейшего, великого и богоподобного, всезнающего и всевидящего о Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова))
Ссылка www.youtube.com
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