ЭКСПО-2020 - Дубаи, 2021

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1 октября этого года в Дубае, столице ОАЭ открылась международная выставка ЭКСПО-2020. Выставка была перенесена с 2020 года в связи короновирусной обстановкой. Работа престижного международного мероприятия продолжится до 31 марта 2022 года.
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Международная выставка проводится с 1851 года. Промышленная революция в Англии в 17 веке принесла столько креативных изобретений, что британская монархия задумалась: а не показать ли их всему миру?
Первая всемирная выставка прошла в 1851 году в лондонском Гайд-парке по инициативе принца Альберта.
На той первой выставке англичане, да и весь мир, впервые попробовали… сгущенку. Сгущеное молоко в консервных банках привез американский предприниматель Гейл Борден.
Первая всемирная выставка прошла в 1851 году в лондонском Гайд-парке по инициативе принца Альберта.
На той первой выставке англичане, да и весь мир, впервые попробовали… сгущенку. Сгущеное молоко в консервных банках привез американский предприниматель Гейл Борден.
ЭКСПО проделала путь от промышленной выставки в Лондоне до уникального по своему масштабу события.
На выставка ЭКСПО не только показываются достижения, но и проводятся многочисленные мероприятия международного уровня, влияющие на жизнь всего человечества. Например, промышленный конгресс, который ввел патенты на промышленные изобретения, первый литературный конгресс, который закрепил авторское право в литературе;
Россия, позже и СССР постоянные участники выставок ЭКСПО. Например, всем известный памятник "Рабочий и колхозница" стоял перед павильоном СССР на выставке в Париже в 1937 году.
А павильон "Москва", что находится сзади памятника на ВДНХ, был построен в Монреале, Канада, для выставки "ЭКСПО 1967". В 1975 году был пересобран в Москве, на ВДНХ.
Провести у себя выставки ЭКСПО – честь для каждого города любой страны.
На проведение ЭКСПО 2020 претендовали 4 города:
Измир, Турция
Екатеринбург, Россия
Сан-Паулу, Бразилия
Дубай, ОАЭ;
Экспо-2025 пройдёт в Осаке, Япония.
В отборочном туре участвовали 3 города:
Баку, Азербайджан
Екатеринбург, Россия
Осака, Япония.
На проведение ЭКСПО-2030 пока 2 претендента:
Москва, Россия и город Пусан, Южная Корея.
На проведение ЭКСПО 2020 претендовали 4 города:
Измир, Турция
Екатеринбург, Россия
Сан-Паулу, Бразилия
Дубай, ОАЭ;
Экспо-2025 пройдёт в Осаке, Япония.
В отборочном туре участвовали 3 города:
Баку, Азербайджан
Екатеринбург, Россия
Осака, Япония.
На проведение ЭКСПО-2030 пока 2 претендента:
Москва, Россия и город Пусан, Южная Корея.
Архитектура и оформления павильонов других стран-участников тоже по-своему оригинальные и интересные. А всего на выставке ЭКСПО-2020 участвуют 192 страны.
В "Youtube" работает круглосуточный телеканал выставки.
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Как вам архитектурные решения и оформления выставки ЭКСПО-2020?
(Все материалы из открытых источников и интернете).
В "Youtube" работает круглосуточный телеканал выставки.
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Как вам архитектурные решения и оформления выставки ЭКСПО-2020?
(Все материалы из открытых источников и интернете).
Авторский пост
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Метки: ЭКСПО-2020 выставки дубаи
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