ЭКСПО-2020 - Дубаи, 2021

Международная выставка проводится с 1851 года. Промышленная революция в Англии в 17 веке принесла столько креативных изобретений, что британская монархия задумалась: а не показать ли их всему миру?

Первая всемирная выставка прошла в 1851 году в лондонском Гайд-парке по инициативе принца Альберта.

На той первой выставке англичане, да и весь мир, впервые попробовали… сгущенку. Сгущеное молоко в консервных банках привез американский предприниматель Гейл Борден.