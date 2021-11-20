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Как выглядели компьютерные вирусы 30 лет назад

Как выглядели компьютерные вирусы 30 лет назад (3 фото + 9 гиф)

Автор:
20 ноября 2021 21:23
Метки: вирусы   интересно   компьютеры   
549
12
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Компьютерные вирусы - настоящий бич современности. Между тем, существуют они довольно давно - родоначальником этих вредоносных программ считается Brain, созданный в 1986 году двумя братьями с целью наказать пиратов, ворующих созданное ими ПО. С тех пор утекло много воды, и вирусы с каждым годом становились все более изощренными. Давайте же посмотрим, как выглядели те самые "зловреды" из прошлого века!
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Метки: вирусы   интересно   компьютеры   
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23k
Юрьевич 3 часа назад
Мне вот этот нравился

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15k
Corvus Corax 10 минут назад
Скорой помощи нет, хочу чучу нет, падающих букв нет (спасибо Юрьевичу), да дофига чего нет...
А я помню, как на тачку сел DIR нестандартно, антидир не брал, звонил Лозинскому, он научил как вручную убрать... к счастью, я тогда на дыр-досе сидел, там команды по дереву работали... плюс нортон утилиты.. за пять минут очистил...
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7k
Serjio Полчаса назад
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8k
? ? ? Час назад
80? маловато бу.
такое кол-во РАЗНЫХ вирей можно было снять с одного компа в 2000х
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6k
Doomer 2 часа назад
В старые добрые досовские времена у меня была целая дискета с примерами действия вирусов. Но чем ещё хороши были те вирусы - их можно было выгрызть из файлов, тем самым вылечив, а не угробив программы. Насколько помню, к середине 90-х ползал только 1 вирус, который не дописывался к файлу, а заменял его кусок, сохраняя размер и убивая его нафиг. А теперь антивирусы больше не лечат, а тупо удаляют файлы.
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7k
Garpia121 3 часа назад
У нас был сетевой чат от провайдера, там всякие фильмы нахаляву выкладывали. Смотрю фильм, вдруг комп начинает храпеть, смачно так. После перезагрузки все само наладилось. Смешно было.
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12k
Bill 3 часа назад
Во времена DOS вирусы писались для прикола. На компах ведь никто не хранил доступ к своему онлайн-счету в банке.
Так что тема протухла, и для 99% читателей уже не интересна.
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