Как выглядели компьютерные вирусы 30 лет назад

Микко Хиппонен, ведущий исследователь в компании F-Secure, более 25 лет занимается компьютерными вирусами: исследует их, собирает самые интересные, обезвреживает и хранит в собственной коллекции. Ему удалось убрать из софта опасный код и оставить лишь визуальный эффект. Хиппонен утверждает, что "зловреды" теперь не опасны, а просто интересны и даже завлекательны, и с ним сложно не согласиться.

Сейчас в коллекции Хиппонена около 80 вирусов, и она все время пополняется. После обезвреживания и заключения в узкие рамки эмулятора вредоносные программы выглядят как объект искусства. Покажем некоторые из вирусов этого "собрания сочинений". Сразу оговоримся, речь - исключительно о визуальном эффекте программы, о том, что видел пользователь после того, как его комп заражался вирусом.