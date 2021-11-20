Как выглядели компьютерные вирусы 30 лет назад

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Компьютерные вирусы - настоящий бич современности. Между тем, существуют они довольно давно - родоначальником этих вредоносных программ считается Brain, созданный в 1986 году двумя братьями с целью наказать пиратов, ворующих созданное ими ПО. С тех пор утекло много воды, и вирусы с каждым годом становились все более изощренными. Давайте же посмотрим, как выглядели те самые "зловреды" из прошлого века!
Появление первых компьютерных вирусов зачастую ошибочно относят к 1970-м и даже 1960-м годам. Обычно упоминаются как «вирусы» такие программы, как ANIMAL, Creeper, Cookie Monster и Xerox worm. В 1981 году Ричард Скрента написал один из первых загрузочных вирусов для ПЭВМ Apple II — ELK CLONER. Он обнаруживал своё присутствие сообщением, содержащим небольшое стихотворение:
В 1961 году В. А. Высотский, Дуглас Макилрой и Роберт Моррис[en] из фирмы Bell Labs (США) изобрели необычную игру «Дарвин», в которой несколько ассемблерных программ, названных «организмами», загружались в память компьютера. Организмы, созданные одним игроком (то есть принадлежащие к одному виду), должны были уничтожать представителей другого вида и захватывать жизненное пространство. Победителем считался тот игрок, чьи организмы захватывали всю память или набирали наибольшее количество очков.
В феврале 1980 года студент Дортмундского университета Юрген Краус подготовил дипломную работу по теме «Самовоспроизводящиеся программы», в которой помимо теории приводились так же и листинги строго самовоспроизводящихся программ (которые вирусами на самом деле не являются) для компьютера Siemens.
В феврале 1980 года студент Дортмундского университета Юрген Краус подготовил дипломную работу по теме «Самовоспроизводящиеся программы», в которой помимо теории приводились так же и листинги строго самовоспроизводящихся программ (которые вирусами на самом деле не являются) для компьютера Siemens.
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Микко Хиппонен, ведущий исследователь в компании F-Secure, более 25 лет занимается компьютерными вирусами: исследует их, собирает самые интересные, обезвреживает и хранит в собственной коллекции. Ему удалось убрать из софта опасный код и оставить лишь визуальный эффект. Хиппонен утверждает, что "зловреды" теперь не опасны, а просто интересны и даже завлекательны, и с ним сложно не согласиться.
Сейчас в коллекции Хиппонена около 80 вирусов, и она все время пополняется. После обезвреживания и заключения в узкие рамки эмулятора вредоносные программы выглядят как объект искусства. Покажем некоторые из вирусов этого "собрания сочинений". Сразу оговоримся, речь - исключительно о визуальном эффекте программы, о том, что видел пользователь после того, как его комп заражался вирусом.
Сейчас в коллекции Хиппонена около 80 вирусов, и она все время пополняется. После обезвреживания и заключения в узкие рамки эмулятора вредоносные программы выглядят как объект искусства. Покажем некоторые из вирусов этого "собрания сочинений". Сразу оговоримся, речь - исключительно о визуальном эффекте программы, о том, что видел пользователь после того, как его комп заражался вирусом.
Q Walker
Это резидентный вирус- паразит на DOS. Он так назван, потому что каждые 2 секунды на экране показывается старик из видеоигры Bad Street Brawler .
Delyrium
Когда компьютер заражался этим вирусом, на его экране начиналось настоящее "землетрясение". Картинка тряслась и подпрыгивала, словно находилась в эпицентре сейсмической активности.
LSD
Тут все понятно и без слов. Какое название - такой и эффект.
Zohra
Этот вирус заставлял строчка за строчкой чернеть экран. В конце появлялось пугающее сообщение: "Зора будет жить вечно, а с ней – и некромантия."
Q Casino
Один из любимых вирусов Хиппонена. Он бросает вызов пользователя к игре в джек - пот. На кону - все файлы. Проиграл в рулетку - все потеряешь.
Crew
Визуальный эффект этого вируса довольно прост: "картинка" на мониторе заменяется на логотип команды хакеров, написавших "зловреда".
Flame
Ну, здесь без вариантов: по названию - картинка.
Hymn
Этот вирус запускал на экран текст в рамочке. Посмотрите на первое слово - это ведь "СССР" (USSR).
Kuku
Здесь часть картинки заменялось разноцветными прямоугольниками, в которых появлялось и моргало слово "куку".
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Метки: вирусы интересно компьютеры
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А я помню, как на тачку сел DIR нестандартно, антидир не брал, звонил Лозинскому, он научил как вручную убрать... к счастью, я тогда на дыр-досе сидел, там команды по дереву работали... плюс нортон утилиты.. за пять минут очистил...
такое кол-во РАЗНЫХ вирей можно было снять с одного компа в 2000х
Так что тема протухла, и для 99% читателей уже не интересна.