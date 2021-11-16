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20 лет назад на экраны вышла лента "Шрэк". Мультфильм оказался настолько успешным, что продолжения стали выходить одно за другим. Но первая часть является неповторимой. Сможете ли пройти тест без единой ошибки?
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