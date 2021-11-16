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Тест по мультфильму "Шрэк"

Тест по мультфильму "Шрэк"

Автор:
16 ноября 2021 14:29
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   Шрэк   мультфильмы   тест   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   
787
1
20 лет назад на экраны вышла лента "Шрэк". Мультфильм оказался настолько успешным, что продолжения стали выходить одно за другим. Но первая часть является неповторимой. Сможете ли пройти тест без единой ошибки?
Как звали коротышку-лорда из мультфильма?
1/8Как звали коротышку-лорда из мультфильма?
После появления беженцев на болоте у Шрэка, кто в первый же день занял кровать главного героя?
2/8После появления беженцев на болоте у Шрэка, кто в первый же день занял кровать главного героя?
Волшебное зеркало предложило лорду аж трёх прицесс в качестве кандидаток на роль невесты. Кого зеркало предложило под номером 1?
3/8Волшебное зеркало предложило лорду аж трёх прицесс в качестве кандидаток на роль невесты. Кого зеркало предложило под номером 1?
Что лорд пообещал Шрэку в обмен на принцессу?
4/8Что лорд пообещал Шрэку в обмен на принцессу?
С каким овощем Шрэк сделал сравнение, чтобы доступнее объяснить свою мысль ослу, когда они шли через фермерские поля?
5/8С каким овощем Шрэк сделал сравнение, чтобы доступнее объяснить свою мысль ослу, когда они шли через фермерские поля?
Время нападения Робина Гуда. В какое место попала стрела в Шрэка?
6/8Время нападения Робина Гуда. В какое место попала стрела в Шрэка?
Какой цветок для Фионы ночью отыскал Шрэк?
7/8Какой цветок для Фионы ночью отыскал Шрэк?
За кого всё же вышла замуж Фиона?
8/8За кого всё же вышла замуж Фиона?

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Метки: Тесты   Шрэк   мультфильмы   тест   тесты по мультфильмам   тесты по мультфильмам двухтысячных   
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9k
kaboza Полчаса назад
да еп...на все правильно ответил...жопа 41 год. пойду сотеном награжусь
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23k
SerGProS 3 минуты назад
"Шрэка"-косплей мне с gif-ки и расходимся
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7k
Позитив 9 минут назад
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Едондер пуп 19 минут назад
Сын раз 200 пересмотрел мультфильм в 5-6 лет, так что я его до сих пор наизусть помню)))
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