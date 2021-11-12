Что такое стереотипы простыми словами: зачем они нужны и как используются

Обычно люди, собираясь за границу, держат в голове список так называемых шаблонностей насчёт той или иной национальности. У России за много лет накопилось достаточно стереотипов, которые иностранцы продолжают ей приписывать. Некоторые из них отчасти правдивы, другие – абсолютная неправда, и так можно сказать о любом государстве и его людях.

Очень важно понимать, что не все люди подогнаны под одну копирку. Поэтому настало время развеять некоторые вековые мифы о русском народе.

Самое популярное имя

Иван – самое популярное мужское имя в России. Оно даже не русское. Скорее, это восточнославянский вариант древнееврейского имени. С 2010 года по 2016 имя Иван занимало шестую позицию в списке самых распространённых мужских имён. Главенствующую тройку заняли имена Александр, Сергей и Дмитрий.

Кстати говоря, даже русские часто называют имя Наташа самым популярным женским именем. Тем не менее Наташа занимает третье место, на первом – Елена, а на втором – Ольга.

Обращение

Русские зовут друг друга «товарищами». Это слово было придумано большевиками для замены дореволюционных способов обращения к людям – «господин» и «госпожа». Вы можете обратиться «по-товарищески» к человеку, но это уже давно вышло из обихода разговорной речи.

А если вы вдруг услышите подобное обращение, то, скорее всего, оно было сказано с небольшим оттенком иронии.

Как одеваются русские

Все русские носят шапку-ушанку. А ещё военный поясной ремень с пряжкой. И валенки с лаптями. И, конечно же, традиционную русскую рубаху! У русских не существует традиционного одеяния. Россия состоит из множества национальностей и культур, что предполагает совершенно непохожую друг на друга одежду.

Ушанка всё ещё хороша для зимы, но она была популярна, скорее, в советское время. Тогда швейная промышленность была государственной – следовательно, шапки-ушанки выпускались по плану правительства. Сегодня большинство людей предпочитают обычные вязаные шапки, потому что в той же ушанке при -15°C может быть страшно жарко.

Военные ремни тоже были широко распространены в советский период, когда было сложно найти более приличный поясной ремень.

Валенки же хороши для заснеженной деревни или прогулки по лесу, но они сильно пачкаются в слякоти зимнего города.

Иностранные языки

Русские понимают другие славянские языки — польский, чешский, украинский, болгарский и т.д. – и разговаривают на них.

Для западного уха почти все славянские языки могут звучать одинаково, потому что они родом из одной языковой группы. Однако есть как сходства, так и существенные различия – особенно в лексике и грамматике.

Многие россияне могут понять некоторые украинские или белорусские слова, но изучение сербского, польского или чешского для русского будет чуть более существенной проблемой.

Медведи как часть общества

Медведи ходят по улицам российских городов. Хотя нет ничего необычного в том, что медведь или лось забредает в отдалённую русскую деревню, у медведей нет привычки ходить по городским улицам. Это слишком опасно как для животного, так и для людей.

Пристрастие к алкоголю

В России все беспросветно пьют водку. По состоянию на 2017 год Россия занимала шестое место в мире по употреблению алкоголя (первое место за Литвой). Причём мужчины пили по 15 литров в год, а женщины – 7,8 л.

Именно водку, конечно, больше всего пьют в России, но это не означает, что пьют её все. Скорее всего, отдельные личности бьются за честь страны, устанавливая ежедневные рекорды.

Давайте узнаем, что будет, если стереотипы о России станут реальными.

Как бороться со стереотипами?