Что такое стереотипы простыми словами: зачем они нужны и как используются

Так уж сложилось, что все мы находимся во власти стереотипов, искусно создаваемых веками. Что-то уходит в прошлое, что-то остаётся в видоизменённом состоянии, но некоторые вещи, понятия, выдуманные и активно подпитываемые кинофильмами, художественной литературой и даже детскими сказками, продолжают существовать, развиваться.
Они надёжно оседают в нашем подсознании и не позволяют нам мыслить по-новому, воспринимать ситуацию такой, какой она есть на самом деле.
Стереотип – что это означает простыми словами
Стереотип – это устоявшийся образ человека, явления или события. Данное понятие ввёл американский журналист Уолтер Липпман в двадцатые годы прошлого века.
Само слово он позаимствовал у полиграфистов. Люди этой профессии используют слово стереотип для обозначения печатной формы, которая позволяет воспроизводить текст несколько раз.
Уолтер Липпман выделил несколько свойств стереотипов:
- они упрощают жизнь;
- зачастую они неверны;
- они не вырабатываются самим человеком, а усваиваются извне;
- крайне устойчивы.
Само слово «стереотип» переводится с греческого как «твёрдый отпечаток». Это своеобразный штамп мышления, который помогает сформировать определённые образы событий, а может также помешать шире смотреть на мир.
Чем опасно стереотипное мышление
Стереотипизация считается «ленью головного мозга». Зачем мыслить самостоятельно, если за тебя уже давно подумали другие. Зачем тратить свою энергию на объективный анализ поведения людей, если общество решило, что одно хорошо, а другое плохо.
В XXI веке, когда развивается не только техника, но и мышление людей, стереотипы создают всё больше проблем с восприятием мира и сужают кругозор.
Чем больше у человека стереотипов, тем он считается менее образованным и подверженным манипуляциям других. Таких людей называют «ведомыми».
В наше время у каждого должно быть своё мнение на любую ситуацию, каждый должен самостоятельно уметь думать и объективно оценивать происходящее. Правильное выражение своих мыслей и их аргументирование является неотъемлемой частью развивающейся личности. Но некоторые стереотипы нам необходимы, об этом вы узнаете в следующем пункте.
Зачем нужны стереотипы и как они используются
Стереотипное мышление свойственно каждому. Оно дано нам непросто так. Стереотипы помогают экономить умственные усилия и время, чтобы помочь нам быстро принимать решения в повторяющихся ситуациях.
Например, исторически деление на врагов и друзей было необходимым. Стереотипы помогали автоматически воспринимать чужаков как источник угрозы. Зачастую и в наше время такая функция необходима.
Вспомните, что вы делаете после того, как проснулись. Наверняка у вас есть какой-то определённый набор действий, которые вы выполняете на автопилоте. В это время мозг адаптируется к дневному режиму работы – это намного важнее, чем обдумывание каждого шага.
Или, например, зайдя в комнату, вы видите стол и стул. Вам не приходится размышлять о том, зачем они нужны, вы уже знаете, как использовать эти вещи.
Стереотипы помогают освободить умственные ресурсы для обдумывания других мыслей, они осуществляют примитивную сортировку информации. Ещё стереотипы помогают понять, как одеваться и действовать в зависимости от ситуации и места.
Какие бывают стереотипы: примеры
Ниже приведены несколько примеров современных стереотипов. Если список вам покажется неполным, вы можете дополнить его, написав в комментариях свои примеры. Начнём с гендерных стереотипов.
1. Место женщины – на кухне
К сожалению, даже сейчас, в развитом и равноправном обществе очень часто можно услышать от мужчин подобные фразы. Некоторые считают, что женщина – глупое и беспомощное создание, предназначение которой варить борщи, стирать, убирать и помалкивать в обществе мужчин.
Это исторически восточная модель мышления, но и славянские мужчины нередко её придерживаются, просто не так явно и категорично.
Девушку в бизнесе не воспринимают всерьёз. Если на деловую встречу приезжает мужчина, то он априори воспринимается более серьёзно, нежели представительница прекрасного пола. Все забывают про то, что в любом деле важны амбиции, ответственность и чувство долга, а не гендерные различия.
2. Мужчина должен!
С детства мамы пытаются воспитать настоящих (в их понимании) мужчин, стремятся выбить из мальчика любое проявление слабости, потому что «мужчина должен быть сильным!».
Это правильно по своей природе, но иногда, когда таких стереотипов слишком много, это может привести к заниженной самооценке из-за несоответствия выдуманным нормам. А после приведёт к множеству проблем в построении взаимоотношений с противоположным полом.
Как часто можно услышать на улице фразу от мамы маленького мальчика: «Прекрати плакать, мужчины не плачут!». С самого детства мальчиков приучают держать все эмоции в себе, что в будущем может привести к серьёзным проблемам (подробнее об этом вы можете прочитать в статье о психосоматике). Слёзы – естественный процесс, поэтому плачут все независимо от пола и возраста.
У мужчин, как и у женщин, есть слёзные железы и протоки, позволяющие очистить глаза при помощи влаги. Под воздействием определённых факторов слёзы выделяются. Разница в том, что мальчики воспитываются немного жёстче, чем девочки. С детства им пытаются вложить в голову, что они должны прятать свои чувства и эмоции, не имеют права на слабость и так далее и тому подобное.
Почему мужчины раньше умирают от язв, инсультов, инфарктов? Потому что женщинам позволено плакать и у них есть возможность выхода негативных эмоций, а мужчине в этом случае сложнее из-за общественных клише.
Негативные эмоции никуда не деваются из организма. Они накапливаются, как снежный ком, и однажды дадут о себе знать. Поэтому обязательно нужно искать способы выхода негатива. С негативными эмоциями и внутренним напряжением помогает бороться сублимация.
3. Мужчины не должны чувствовать боль
Изматывающая душевная или физическая боль должна переноситься мужчинами легко. Любая травма – ерунда, удар ниже пояса от лучшего друга – выбросить из головы и забыть, расставание с любимой девушкой, развод – возможность стать свободным и развлекаться в своё удовольствие.
В реальности: восприимчивость к переживаниям и физической боли сугубо индивидуальны.
У всех людей есть свой болевой порог, который полностью зависит от генетического фактора. А также имеет значение уровень стрессоустойчивости и физического развития.
Так устроен организм мужчины, что он несколько легче переносит физическую боль из-за высокого содержания тестостерона. Но это не говорит о том, что женщина не может иметь лучшую, чем у противоположного пола, физическую форму. И всех оценивать с одинаковой позиции как минимум неразумно.
Что касается состояния души, то здесь тем более нет чётких критериев. Каждый справляется с проблемой по-разному.
4. Мужчина обязан быть добытчиком в семье
Подобное утверждение очень распространено. По какой-то причине считается, что именно представители сильной половины человечества со времён охоты на мамонта должны в полном объёме обеспечивать всё своё семейство, приходя домой иногда. Всё остальное время мужчина вкалывает на работе, зарабатывая средства для жизни. Женщина же в это время занимается кухней, уютом, сидит дома, вынашивая и рожая детей.
А если пара решила поступить в корне наоборот? Женщина строит успешную карьеру, а мужчина в это время занимается домом и детьми. По определению он уже является альфонсом. Но так ли это?
В реальности: мужественность не определяется уровнем заработной платы.
Во-первых, как мы все понимаем и это доказано на практике, за домом и детьми смотреть не так уж легко, а иногда и намного сложнее, чем работать. Исходя из этого делаем вывод – все решения в паре должны приниматься сообща и устраивать обе стороны, независимо от распределения ролей.
Если зоной комфорта для жены являются работа, своё дело, подъём по карьерной лестнице, а мужчина хочет заниматься домом и умеет делать это виртуозно, при этом для них это единственное приемлемое решение, то почему бы и нет. В данном случае важны результат и внутренняя атмосфера, а не стереотипность и общепринятое мнение.
5. Хорошие дети слушаются родителей
Ещё один стереотип из детско-родительских отношений, который может привести к плачевным последствиям для психики ребёнка. Когда родители часто говорят ребёнку, что он плохой, потому что не слушается, детская психика воспринимает эти слова как: «Я люблю тебя, только когда ты хороший».
Для адекватной самооценки ребёнка очень важно чувствовать защищённость и безусловную любовь родителей. Вне зависимости от поведения. Если дети балуются, их не нужно лишать любви и не стоит говорить, что раньше дети были другими, молодёжь распустилась и некому будет принести стакан воды в старости.
6. Правильно – неправильно
Считается правильным получить престижное образование в известном вузе. Престижными чаще всего являются профессии юристов или экономистов. Неправильными профессиями являются художники, актёры, певцы.
Нас учат с детства не прислушиваться к себе, не следовать за своей мечтой, а жить «правильно». Только все забывают, что это самое «правильно» для всех разное.
Главное в жизни – это делать то, что приносит счастье. Если человеку нравится его работа, то он обязательно добьётся успехов в своей сфере. К сожалению, многие люди ходят на работу просто чтобы зарабатывать деньги, не думая про своё эмоциональное состояние. Поэтому так часто, даже у самых богатых людей, случаются кризисы, депрессии и чувство постоянного неудовлетворения жизнью.
7. Предрассудки в профессиях
В зависимости от личного опыта общения с тем или иным представителем профессии, у людей складываются определённые стереотипы. Например: «полицейские отважные, смелые, сильные» или «врачи всё могут», или «ты же психолог, прочитай мои мысли».
Всё это стереотипы о профессиях, которые никак не связаны с реальной работой. Всё зависит от определённого человека и ситуации, в которую он попал, а не от общих представлений о профессиональной деятельности.
Ещё про 5 гендерных стереотипов вы можете узнать в представленном ниже видео.
Самые популярные стереотипы о России: примеры
Обычно люди, собираясь за границу, держат в голове список так называемых шаблонностей насчёт той или иной национальности. У России за много лет накопилось достаточно стереотипов, которые иностранцы продолжают ей приписывать. Некоторые из них отчасти правдивы, другие – абсолютная неправда, и так можно сказать о любом государстве и его людях.
Очень важно понимать, что не все люди подогнаны под одну копирку. Поэтому настало время развеять некоторые вековые мифы о русском народе.
Самое популярное имя
Иван – самое популярное мужское имя в России. Оно даже не русское. Скорее, это восточнославянский вариант древнееврейского имени. С 2010 года по 2016 имя Иван занимало шестую позицию в списке самых распространённых мужских имён. Главенствующую тройку заняли имена Александр, Сергей и Дмитрий.
Кстати говоря, даже русские часто называют имя Наташа самым популярным женским именем. Тем не менее Наташа занимает третье место, на первом – Елена, а на втором – Ольга.
Обращение
Русские зовут друг друга «товарищами». Это слово было придумано большевиками для замены дореволюционных способов обращения к людям – «господин» и «госпожа». Вы можете обратиться «по-товарищески» к человеку, но это уже давно вышло из обихода разговорной речи.
А если вы вдруг услышите подобное обращение, то, скорее всего, оно было сказано с небольшим оттенком иронии.
Как одеваются русские
Все русские носят шапку-ушанку. А ещё военный поясной ремень с пряжкой. И валенки с лаптями. И, конечно же, традиционную русскую рубаху! У русских не существует традиционного одеяния. Россия состоит из множества национальностей и культур, что предполагает совершенно непохожую друг на друга одежду.
Ушанка всё ещё хороша для зимы, но она была популярна, скорее, в советское время. Тогда швейная промышленность была государственной – следовательно, шапки-ушанки выпускались по плану правительства. Сегодня большинство людей предпочитают обычные вязаные шапки, потому что в той же ушанке при -15°C может быть страшно жарко.
Военные ремни тоже были широко распространены в советский период, когда было сложно найти более приличный поясной ремень.
Валенки же хороши для заснеженной деревни или прогулки по лесу, но они сильно пачкаются в слякоти зимнего города.
Иностранные языки
Русские понимают другие славянские языки — польский, чешский, украинский, болгарский и т.д. – и разговаривают на них.
Для западного уха почти все славянские языки могут звучать одинаково, потому что они родом из одной языковой группы. Однако есть как сходства, так и существенные различия – особенно в лексике и грамматике.
Многие россияне могут понять некоторые украинские или белорусские слова, но изучение сербского, польского или чешского для русского будет чуть более существенной проблемой.
Медведи как часть общества
Медведи ходят по улицам российских городов. Хотя нет ничего необычного в том, что медведь или лось забредает в отдалённую русскую деревню, у медведей нет привычки ходить по городским улицам. Это слишком опасно как для животного, так и для людей.
Пристрастие к алкоголю
В России все беспросветно пьют водку. По состоянию на 2017 год Россия занимала шестое место в мире по употреблению алкоголя (первое место за Литвой). Причём мужчины пили по 15 литров в год, а женщины – 7,8 л.
Именно водку, конечно, больше всего пьют в России, но это не означает, что пьют её все. Скорее всего, отдельные личности бьются за честь страны, устанавливая ежедневные рекорды.
Давайте узнаем, что будет, если стереотипы о России станут реальными.
Как бороться со стереотипами?
Как известно, стереотипы созданы для того, чтобы разгрузить мозг от лишнего напряжения. Но они также и ограничивают кругозор. Чтобы шире мыслить, нужно разрушать стереотипы, и расширять границы сознания.
Нельзя слепо верить тому, что когда-то придумали люди. Нужно прилагать усилия, самостоятельно мыслить и не бояться иметь собственное мнение. Если мы постоянно сталкиваемся с противоречащей им информацией, они разрушаются.
Как отличить стереотипное убеждение от осознанного? Достаточно задать себе вопрос: «Откуда я это знаю?» Если вы сами получали опыт и убедились в правильности утверждения, то это не стереотип.
Многие стереотипы можно разрушить всего за пару минут. Например:«Все блондинки глупые». Доказано учёными, что цвет волос не влияет на умственные способности. Можно перечислить несколько своих знакомых блондинок, которые не попадают под их описание.
Или вспомнить знаменитостей, которые никак не попадают под этот стереотип: Ангела Меркель, Джоан Роулинг, Хиллари Клинтон, Элизабет Гилберт. Стереотип разрушен. В повседневной жизни нужно бороться со множеством клише. Впоследствии мозг научится шире мыслить и большинство предрассудков уйдут сами.
Подводя черту
Стереотипы нужны человеку, но в некоторых ситуациях стоит отойти от стереотипного мышления и расширить рамки в голове. Борьба с популярными и, зачастую, бесполезными стереотипами – это первый шаг на пути к развитию личности.
Источник:
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Самый бесячий наверное. Все прекрасно знают, что мужики намного, ну просто НАОЧЕНЬСКАМНОГО лучше готовят -_-
А если серьёзно, то стереотипы существуют не просто так. Часто в стереотипах заложен обобщённый опыт предыдущих поколений. И всегда отказываться от этого опыта - просто не выживательно, как для отдельных людей, так и для человечества в целом. Если изменение стереотипа о распределении ролей в семье вполне допустимо и соответствует изменившимся условиям жизни, то, например, изменение гендерного стереотипа со всеми трансами, гомиками и т.п., вещь крайне опасная.
Работа по дому - тяжёлый труд, сравнимый с работой на производстве. Сейчас технический и химический прогресс облегчают его, но всё равно - непросто. А уж заниматься воспитанием подрастающего поколения - и вовсе запредельная нагрузка (по мнению современных яжмамок).
Так что доверять всё это глупому и беспомощному созданию - верх безрассудства.
И борщ от такого создания я бы есть поостерёгся.
Поп - значит, священник.
Политик - значит, умный.
США - значит, демократия.
Судья - значит, неподкупный.
Женщина - значит, слабая и беззащитная.