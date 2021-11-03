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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
Авторский пост
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Чукча собрался в Москву и спрашивает, где в Москве самый лучший магазин. Ему объясняют: придешь на Красную площадь, увидишь очередь становись (имеется в виду ГУМ).
Чукча отстоял очередь в Мавзолей, вернулся домой ни с чем. На вопрос, почему он в Москве ничего не купил, чукча отвечает: «Магазин маленький меньше, чем у нас, очередь длинная, ничего нету, пока стояли продавец умер».