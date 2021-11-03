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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
03 ноября 2021 08:46
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3571
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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18  комментариев
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29k
ACU900 4 часа назад
Ну и еще на заправках в Англии авиатопливо в свободной продаже...
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Артем Кощеев 53 минуты назад
Лазер Боре х*р обрезал
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1k
Анна Анна Час назад
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Анна Анна 2 часа назад
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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4k
livaneth 3 часа назад
Мне родители в детстве такой подарили. Еще в СССР. Так там вкладывали карту Мира. А сейчас только карту Европы. Измельчали.
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6k
Regerald 4 часа назад
Интересно, проснись дедушка Ленин завтра, какой процент он набрал бы на выборах?
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29k
ACU900 4 часа назад
Анекдот вспомнил:
Чукча собрался в Москву и спрашивает, где в Москве самый лучший магазин. Ему объясняют: придешь на Красную площадь, увидишь очередь становись (имеется в виду ГУМ).
Чукча отстоял очередь в Мавзолей, вернулся домой ни с чем. На вопрос, почему он в Москве ничего не купил, чукча отвечает: «Магазин маленький меньше, чем у нас, очередь длинная, ничего нету, пока стояли продавец умер».
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