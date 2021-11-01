Весёлые картинки. Выпуск 33

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Калейдоскоп позитива в чёрно - белых тонах с просторов интернета. Люди, эмоции, животные, ситуации... ВСЁ в ОДНОМ!
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ВНИМАНИЕ, просьба к моим дорогим "ДРУЗЬЯМ" не ныть в комментариях по поводу того что у меня всё в куче. Я стараюсь всё что нашёл пропостить в одной выкладке, а не по три - четыре поста по 20 -ть картинок, как делают некоторые супер-пупер авторы)))
32.
Главными героями этого видео стал огромный белый пёс и его хозяйка.
35.
Приключения Пети и Волка - ? Дело Змея
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Песня "Доброта"
Авторский пост
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