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11 самых богатых писателей современности

11 самых богатых писателей современности (12 фото)

Автор:
26 октября 2021 15:19
Сообщество : Факты
Метки: Бестселлеры   зарубежные писатели   самые богатые   самые богатые писатели   список богатых людей   факты   
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Иногда писатели могут заработать приличное состояние. Нужна малость - чтобы их книги стали бестселлерами.
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Кунц - признанный мастер психологического триллера. Последние романы "The night window", "Elsewhere", "Devoted" так же радуют его поклонников, как и книги прежних лет. Этот автор продал более 450 миллионов экземпляров своих книг по всему миру, и его работы были опубликованы на 38 языках.
Самой известной книгой Крайтон был роман "Парк Юрского периода", достигший статуса блокбастера, когда книга стала серией фильмов. Эти фильмы смотрят и любят по сей день. Майкл Крайтон также работал сценаристом, кинопродюсером, режиссером и телепродюсером на протяжении всей своей карьеры. Он скончался в 2008 году.
Знаменитая британская писательница написала 32 книги, каждая из которых вошла в список бестселлеров New York Times. Восемь ее книг были экранизированы, в том числе "Жеребец" и "Мир полон женатых мужчин". Джеки Коллинз работала также сценаристом, актрисой и кинопродюсером и была сестрой актрисы Джоан Коллинз. Скончалась в 2015 году.
Имя Стайна, наиболее известного по его молодежному сериалу ужасов "Улица страха" и детскому сериалу "Ужастики", заново всплыло в 2021 году, когда Netflix выпустил серию из трех частей, основанную на романах "Улица страха". Он продал более 400 миллионов копий по всему миру и, по данным Money Inc., занимает первое место в списке авторов серии детских книг.
Клэнси скончался в 2013 году, но успел увидеть , как его романы превратились в многочисленные хиты-блокбастеры. Среди них - "Игры патриотов", "Охота за "Красным октябрем" и "Прямая и явная угроза". Многие из его всемирно известных романов рассказывают о шпионаже и военной науке, а главного героя зовут Джек Райан.
Когда-то Гришэм был практикующим юристом, но бросил практику, чтобы писать книги. Его первой книгой стал юридический триллер "Пора убивать" в 1989 году, и за ним последовали другие. Бестселлер Гришэма на сегодняшний день - фильм "Фирма" с Томом Крузом в главной роли. Согласно Wealthy Genius, Гришэм зарабатывает около 45 миллионов долларов в год за счет лицензионных отчислений.
Нора - автор любовных и детективных романов, которые в большом количестве издаются и экранизируются в США (в основном для телевидения). Она очень плодовита и пишет по шесть и более романов в год.
Свою первую рукопись Даниэла Стил написала в 19 лет, но опубликовала книгу только через 9 лет после развода с первым мужем. За свою карьеру она выпустила более 70 произведений в самых разных жанрах - от серьезных книг до детской литературы, но что у нее получается лучше всего (благодаря огромному личному опыту разводов и семейных драм) - так это любовные романы. По данным Wealthy Gorilla, Даниэла Стил продала более 800 миллионов экземпляров своих книг и является четвертым автором бестселлеров за все время.
Неудивительно, что Кинг оказался на вершине списка, поскольку его книги и сценарии разошлись по всему миру, а многие из них стали культовой классикой. "Кэрри", "Побег из Шоушенка", "Сияние" и многие другие произведения вошли в историю литературы и кино. Стивен Кинг получил более 50 литературных наград.
Паттерсон - известный автор детективов. Они пишет серию книг с главным героем по имени Алекс Кросс. Писатель работает в различных жанрах, включая детектив, юношескую фантастику, триллер, комедию, романтику и научную фантастику, и за эти годы многие из его книг стали бестселлерами. Годовой доход Паттерсона, как первого человека, продавшего миллион электронных книг, оценивается примерно в 95 миллионов долларов.
Самый богатый писатель в мире и первый автор, который когда-либо достиг такого уровня финансового успеха, обязан всем этим своему мега-хиту, серии книг о Гарри Поттере (а затем и фильмов). Это, возможно, один из самых крупных на сегодняшний день доходов от фильмов и сопутствующих товаров. Роулинг известна своей историей "из грязи в князи", от опыта бездомности и жизни на социальное обеспечение до сверхбогатой женщины, которой она является сегодня. В этом списке ее никому из писателей не переплюнуть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бестселлеры   зарубежные писатели   самые богатые   самые богатые писатели   список богатых людей   факты   
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satra 58 минут назад
Если кому интересно, Джордж Мартин получил от HBO 65.000.000 за GoT. И доход где-то 15.000.000 в год.
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