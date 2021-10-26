11 самых богатых писателей современности

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Иногда писатели могут заработать приличное состояние. Нужна малость - чтобы их книги стали бестселлерами.
Шанс стать опубликованным автором довольно редко, а стать богатым опубликованным автором - еще реже. Но некоторым писателям эта задача оказалась по силам. Их имена стали именами нарицательными, их произведения вышли в топ продаж, были экранизированы и принесли миллионы долларов. Вот список самых богатых авторов книг в мире на сегодняшний день (и произведений, сделавших их знаменитыми).
11. Дин Кунц - 145 миллионов долларов
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Кунц - признанный мастер психологического триллера. Последние романы "The night window", "Elsewhere", "Devoted" так же радуют его поклонников, как и книги прежних лет. Этот автор продал более 450 миллионов экземпляров своих книг по всему миру, и его работы были опубликованы на 38 языках.
10. Майкл Крайтон - 175 миллионов долларов
Самой известной книгой Крайтон был роман "Парк Юрского периода", достигший статуса блокбастера, когда книга стала серией фильмов. Эти фильмы смотрят и любят по сей день. Майкл Крайтон также работал сценаристом, кинопродюсером, режиссером и телепродюсером на протяжении всей своей карьеры. Он скончался в 2008 году.
9. Джеки Коллинз - 180 миллионов долларов
Знаменитая британская писательница написала 32 книги, каждая из которых вошла в список бестселлеров New York Times. Восемь ее книг были экранизированы, в том числе "Жеребец" и "Мир полон женатых мужчин". Джеки Коллинз работала также сценаристом, актрисой и кинопродюсером и была сестрой актрисы Джоан Коллинз. Скончалась в 2015 году.
8. Р.Л. Стайн - 200 миллионов долларов
Имя Стайна, наиболее известного по его молодежному сериалу ужасов "Улица страха" и детскому сериалу "Ужастики", заново всплыло в 2021 году, когда Netflix выпустил серию из трех частей, основанную на романах "Улица страха". Он продал более 400 миллионов копий по всему миру и, по данным Money Inc., занимает первое место в списке авторов серии детских книг.
7. Том Клэнси - 300 миллионов долларов
Клэнси скончался в 2013 году, но успел увидеть , как его романы превратились в многочисленные хиты-блокбастеры. Среди них - "Игры патриотов", "Охота за "Красным октябрем" и "Прямая и явная угроза". Многие из его всемирно известных романов рассказывают о шпионаже и военной науке, а главного героя зовут Джек Райан.
6. Джон Гришэм - 300 миллионов долларов
Когда-то Гришэм был практикующим юристом, но бросил практику, чтобы писать книги. Его первой книгой стал юридический триллер "Пора убивать" в 1989 году, и за ним последовали другие. Бестселлер Гришэма на сегодняшний день - фильм "Фирма" с Томом Крузом в главной роли. Согласно Wealthy Genius, Гришэм зарабатывает около 45 миллионов долларов в год за счет лицензионных отчислений.
5. Нора Робертс - 370 миллионов долларов
Нора - автор любовных и детективных романов, которые в большом количестве издаются и экранизируются в США (в основном для телевидения). Она очень плодовита и пишет по шесть и более романов в год.
4. Даниэла Стил - 385 миллионов долларов
Свою первую рукопись Даниэла Стил написала в 19 лет, но опубликовала книгу только через 9 лет после развода с первым мужем. За свою карьеру она выпустила более 70 произведений в самых разных жанрах - от серьезных книг до детской литературы, но что у нее получается лучше всего (благодаря огромному личному опыту разводов и семейных драм) - так это любовные романы. По данным Wealthy Gorilla, Даниэла Стил продала более 800 миллионов экземпляров своих книг и является четвертым автором бестселлеров за все время.
3. Стивен Кинг - 400 миллионов долларов
Неудивительно, что Кинг оказался на вершине списка, поскольку его книги и сценарии разошлись по всему миру, а многие из них стали культовой классикой. "Кэрри", "Побег из Шоушенка", "Сияние" и многие другие произведения вошли в историю литературы и кино. Стивен Кинг получил более 50 литературных наград.
2. Джеймс Паттерсон - 750 миллионов долларов
Паттерсон - известный автор детективов. Они пишет серию книг с главным героем по имени Алекс Кросс. Писатель работает в различных жанрах, включая детектив, юношескую фантастику, триллер, комедию, романтику и научную фантастику, и за эти годы многие из его книг стали бестселлерами. Годовой доход Паттерсона, как первого человека, продавшего миллион электронных книг, оценивается примерно в 95 миллионов долларов.
1. Дж. K. Роулинг - 1 миллиард долларов
Самый богатый писатель в мире и первый автор, который когда-либо достиг такого уровня финансового успеха, обязан всем этим своему мега-хиту, серии книг о Гарри Поттере (а затем и фильмов). Это, возможно, один из самых крупных на сегодняшний день доходов от фильмов и сопутствующих товаров. Роулинг известна своей историей "из грязи в князи", от опыта бездомности и жизни на социальное обеспечение до сверхбогатой женщины, которой она является сегодня. В этом списке ее никому из писателей не переплюнуть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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