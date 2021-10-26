11 самых богатых писателей современности

Свою первую рукопись Даниэла Стил написала в 19 лет, но опубликовала книгу только через 9 лет после развода с первым мужем. За свою карьеру она выпустила более 70 произведений в самых разных жанрах - от серьезных книг до детской литературы, но что у нее получается лучше всего (благодаря огромному личному опыту разводов и семейных драм) - так это любовные романы. По данным Wealthy Gorilla, Даниэла Стил продала более 800 миллионов экземпляров своих книг и является четвертым автором бестселлеров за все время.