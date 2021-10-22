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Смешные картинки и мемы про коронавирус

Смешные картинки и мемы про коронавирус (34 фото)

Автор:
22 октября 2021 12:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   ковид-19   мемы   смешные картинки   
4027
34

Пост о том, что русский человек даже в смертельных болезнях находит позитив и относится ко всему с юмором. Добавляйте свои комментарии и картинки. Относимся ко всему с юмором!!!

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Метки: Юмор   ковид-19   мемы   смешные картинки   
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21  комментарий
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1k
Анна Анна 5 часов назад
Если в слове 'локдауна' поменять буквы, получится слово 'клоунада'.
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7k
JeanLuk 4 часа назад
Комментарий к фото
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233
Шурман 5 часов назад
Про бухло шутки шутками а потом вот так , это я сейчас :) прошла неделя с прошлой пятницы , желечный приказал не долго жить :))
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233
Шурман Bill 3 часа назад
Давно прививался 2 порции модерна . Нет это старые болячки , мне ещё пол года назад сказали , диета и без алкоголя а я в прошлую пятницу хорошие шашлыки сделал а на утро в скорую
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17k
nobody® 5 часов назад
Вот просто так перепостить полуторогодовалый пост? Или автор кропотливо сам собирал картинки, просто долго? Всё это уже было на момент первых путинских нерабочих дней
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Анна Анна 5 часов назад
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Анна Анна 5 часов назад
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1k
Анна Анна 5 часов назад
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25k
Vazari 6 часов назад
Что это за хрен на первой фотке? В последнее время его из каждого утюга показывают.
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217
Сергей Викторович Vazari 23 минуты назад
Евгений понасенков - публицист, историк, очень интересный, эрудированный человек. Но весьма самовлюбленный, экстравагантный и с особым чувством юмора.
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27k
lem02 6 часов назад
Как вовремя я вернулся из Турции...
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4k
Виктор Штурмаревич 7 часов назад
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И пил красное с белой,чтобы стать синим.
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33k
Опаньки 7 часов назад
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Ссылка youtu.be
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3k
Горожанин 7 часов назад
Посмеялся. Юмор жив!)
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11k
Kucher 7 часов назад
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А цак в носу кому носить надо? И будет ли цветовая дифференциация штанов?
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NAZARETH

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