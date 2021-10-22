Смешные картинки и мемы про коронавирус

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Пост о том, что русский человек даже в смертельных болезнях находит позитив и относится ко всему с юмором. Добавляйте свои комментарии и картинки. Относимся ко всему с юмором!!!
Авторский пост
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Метки: Юмор ковид-19 мемы смешные картинки
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