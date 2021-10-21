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Почему сбежала супруга Новосельцева?

Почему сбежала супруга Новосельцева? (6 фото)

Автор:
21 октября 2021 17:16
Метки: Новосельцев   сбежала   служебный роман   супруга   
720
6

В «Служебном романе» (1978) так много деталей, что судьбы героев складываются в потрясающий узор и хочется знать, вернее – достраивать их жизнь. Замечу, что это происходит далеко не со всеми фильмами Что же могла сделать бывшая жена Новосельцева? что суд не оставил ей детей - не четырнадцати-шестнадцатилетних, а именно детсадовца и младшего школьника, который на момент развода мог быть тоже дошкольником.

В те годы суд разбивался в лепёшку, но оставлял детей матери.


Доводилось читать социологическое исследование о тотально победившем феминизме в СССР, при котором женщина негласно ставилась выше мужчины и государство бывало на её стороне. Лишь крайние случаи могли привести суд к решению, которое было озвучено в комедии Эльдара Рязанова.


Но в том и дело, что по сценарию жена от Новосельцева "сбежала", а не "ушла". Сценарист явно вкладывал особый смысл в это слово.


Кем была жена Новосельцева? Во-первых, очень привлекательной женщиной. Если она после рождения двух детей была достаточно привлекательной для нового избранника. И как невзрачный Новосельцев смог жениться на красавице? Очень просто. В Москве было много девушек студенток из провинции, которые после учебы хотели остаться в столице. Плюс Новосельцев когда-то был студентом с большим будущем. Не зря ведь карьерист Самохвалов бывший друг Новосельцева, такие люди просто так дружбой не разбрасываются. У Новосельцева явно кто-то был, какой-то влиятельный родственник. Но потом карьера не получилась, может быть родственник умер. И Новосельцев из "перспективного" превратился в "неудачника". Однако и жена Новосельцева не пьяница или "Ночная бабочка". Работала в том же стат. учреждении, что и ее муж. Что же подвигло на эпическое бегство?


Разгадка в том, что жена Новосельцева сбежала в прямом смысле этого слова! Сбежала из "лагеря строителей социализма". Либо осталась за рубежом во время поездке, но это маловероятно, женщины на такое решались редко. Либо - более вероятно, вышло замуж за еврея, чтобы уехать в Израиль. И тут понятно, почему суд оставил детей Новосельцеву. Судья был просто обязан это сделать, иначе бы мог решиться своего места.


Вы тоже заметили, что в повседневности Анатолия Ефремовича вообще нет намёка на его бывшую - Лизу Леонтьеву, «смазливенькую такую, с косой»? Вообще-то закон не препятствует общению разведённого родителя с детьми, тем паче – столь юными, для которых мать – центр вселенной. Стало быть, её вообще нет поблизости. Но сегодня я поговорю о причине, которая (быть может) сподвигла ту Леонтьеву «крутить». Любовь-всей-жизни? Допускаю, но есть вещи и поинтереснее, способные подтолкнуть хорошенькую блондинку к перемене участи.


×

Вспомним, как живёт Новосельцев, чем дышит, так сказать. Старый дом «с традициями». Адрес опознан – переулок Чернышевского, недалеко от станции метро Новослободская (в те годы не было ныне соседствующих станций Достоевская и Менделеевская). Легко представляешь себе, что когда-то Новосельцевым (или – Новосильцовым, а это аристократический род) мог принадлежать целый этаж, а потом – революция, «уплотнения», подселения и прочий Швондер & Шариков. С 1950-х расселяли, как в «Покровских воротах».


Но даже, если не сочинять захватывающих историй и вообразить, что предок Новосельцева был не дворянин, а обыкновенный служащий в толстовке; из бывших крестьян такой-то губернии, то по любому - Новосельцев – типичный интеллигент с привычным для 1970-х набором вкусов. Он и старшего парня водит не куда-то, а во французскую школу, также опознанную москвоведами. То есть французский ему важен, а …на ботинки приходится «стрелять» у коллег. Анатолий Ефремович годами носит немодный костюм – достаточно взглянуть на лацканы пиджака.


В 1970-х они были широкими, а вот такая высокая застёжка плюс маленькие лацканы – это середина – конец 1960-х. Галстук узкий, а должен быть широким. А зачем ему новый галстук? С ленцой взирает Ефремыч и на шикарные вещи в доме Самохвалова. Да, ему всё нравится, но ничего этого не нужно. И Калугину он полюбил реально, за её саму, а не за материально-общественный статус. Я уверена, что, придя во двор элитного дома на Большой Никитской, он вообще не отметил для себя эту элитность.


Есть очень яркий эпизод – Новосельцев развешивает бельё во дворе соседнего деревянного дома, и сын зовёт к телефону. Обратите внимание на фасад – это же реальная разруха. Пусть исторически-атмосферная, однако, это натуральные трущобы. А Новосельцеву – вполне. Тот тип людей, которые всё видят иначе. Теперь вспомним о смазливенькой Лизе. Ей всё это интересно? Красивая женщина редко мирится тем, что её прелести увядают посреди «благородной бедности». Пусть даже эта нищета - исторически и романтически выглядит.


Наверняка, устраивала сцены и пилила мужа, что пора бы подсуетиться и «выбить» из учреждения нормальную квартиру, в новостройке а-ля Третья улица Строителей. А он не умеет ничего выбивать, к тому же, реально не понимал, что, собственно, не так. Читает Пастернака, ездит собирать грибы (быть может, есть и такая же полуразвалившаяся дача). И вот Лиза повстречала мужика-с-возможностями. И, конечно, сбежала, причём как-то безобразно это сделала, раз Новосельцев мог оставить мальчиков себе.


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Метки: Новосельцев   сбежала   служебный роман   супруга   
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Тут даже ОН охренел.
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2k
Конь Юлий 4 минуты назад
А может нет,а может да. <с>
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3k
a_komolow 19 минут назад
Зануда!
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1k
Дрочер Полоумный 20 минут назад
Фигня. Вот нормальный разбор фильма
https://udaff.com/view_listen/movie/48206/https://udaff.com/view_listen/movie/48206/
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28k
LEPA 22 минуты назад
Походу,в Обществе Зануд смена председателя.
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11k
Bill 49 минут назад
Статистика в СССР - вещь серьезная. Подозреваю, чтобы работать в Статистическом Управлении надо было иметь хотя бы вторую форму допуска. С такой формой человек не мог выехать за границу даже в течении 5 лет после увольнения.
1) Поэтому я сомневаюсь что бывшая жена Новосельцева сбежала в Израиль. Её бы не выпустили.
2) Если она всё-таки сбежала (перешла финскую границу на лыжах) - то разве оставили бы Новосельцева на этой работе? Там, при заполнении формы нужно было указывать всех "родственникой за границей, интернированных, и пр."
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65k
Варакин Алексей 51 минуту назад
Сбледнула и убежала с грузином в Сухуми....хотя в Израиль это более по Рязановски.
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217
Азмон 56 минут назад
Браво! Очень занимательно. Даже не задумывался об этом
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15k
Corvus Corax 59 минут назад
"Но потом карьера не получилась, может быть родственник умер. И Новосельцев из "перспективного" превратился в "неудачника"."
Аффтар идиот. Какой нах родственник. Сам же пишет:
"А он не умеет ничего выбивать, к тому же, реально не понимал, что, собственно, не так. Читает Пастернака, ездит собирать грибы (быть может, есть и такая же полуразвалившаяся дача)."
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3k
Дмитрий Час назад
Фантазёр однако. Она просто сбежала! Нашла себе другого и с ним сбежала. Без всяких теорий какого то заговора. Бросила и детей, и мужа. По этому дети живут с отцом. Всё!
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3k
Sunny11 Час назад
Что же на самом деле произошло в семье Новосельцевых? Да ничего особенного: сценаристы не стали заморачиваться и решили - пусть зрители додумывают сами. В стремительной круговерти сюжета такие подробности не настолько важны, чтобы тщательно разжёвывать все мелочи.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Интересно
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
История из СССР.
Знаю реальный случай.когда в семье мама бухала ,вплоть до больнички с белой горячкой, но по суду детей оставили с мамой,обязав положительного папу передать ребёнка маме. В последствии ребёнок,став совершеннолетним перебрался к папе.
Вот такой гуманный суд
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45k
zloykoyot Час назад
Можно узнать, кто этот Холмс с такими колоссальными дедуктивными способностями? И у какого барыги он закупается?
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11k
кира Час назад
Этот пост наглядно демонстрирует, насколько мало информации у современного поколения о жизни советских людей. Автор судит о поступках людей с точки зрения современных реалий.
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38k
Сергей 2 часа назад
Сбежала и ху с ней.
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