Почему сбежала супруга Новосельцева?

В те годы суд разбивался в лепёшку, но оставлял детей матери.





Доводилось читать социологическое исследование о тотально победившем феминизме в СССР, при котором женщина негласно ставилась выше мужчины и государство бывало на её стороне. Лишь крайние случаи могли привести суд к решению, которое было озвучено в комедии Эльдара Рязанова.





Но в том и дело, что по сценарию жена от Новосельцева "сбежала", а не "ушла". Сценарист явно вкладывал особый смысл в это слово.



Кем была жена Новосельцева? Во-первых, очень привлекательной женщиной. Если она после рождения двух детей была достаточно привлекательной для нового избранника. И как невзрачный Новосельцев смог жениться на красавице? Очень просто. В Москве было много девушек студенток из провинции, которые после учебы хотели остаться в столице. Плюс Новосельцев когда-то был студентом с большим будущем. Не зря ведь карьерист Самохвалов бывший друг Новосельцева, такие люди просто так дружбой не разбрасываются. У Новосельцева явно кто-то был, какой-то влиятельный родственник. Но потом карьера не получилась, может быть родственник умер. И Новосельцев из "перспективного" превратился в "неудачника". Однако и жена Новосельцева не пьяница или "Ночная бабочка". Работала в том же стат. учреждении, что и ее муж. Что же подвигло на эпическое бегство?



Разгадка в том, что жена Новосельцева сбежала в прямом смысле этого слова! Сбежала из "лагеря строителей социализма". Либо осталась за рубежом во время поездке, но это маловероятно, женщины на такое решались редко. Либо - более вероятно, вышло замуж за еврея, чтобы уехать в Израиль. И тут понятно, почему суд оставил детей Новосельцеву. Судья был просто обязан это сделать, иначе бы мог решиться своего места.





Вы тоже заметили, что в повседневности Анатолия Ефремовича вообще нет намёка на его бывшую - Лизу Леонтьеву, «смазливенькую такую, с косой»? Вообще-то закон не препятствует общению разведённого родителя с детьми, тем паче – столь юными, для которых мать – центр вселенной. Стало быть, её вообще нет поблизости. Но сегодня я поговорю о причине, которая (быть может) сподвигла ту Леонтьеву «крутить». Любовь-всей-жизни? Допускаю, но есть вещи и поинтереснее, способные подтолкнуть хорошенькую блондинку к перемене участи.



