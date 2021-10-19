1993
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Тест создан специально для тех, кто смотрел ленту "Один дома" как минимум трижды. Если это так и у вас есть пара свободных минут, то не проходите мимо...
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1. Нажимаем любой вариант ответа.
2. Запоминаем подсвеченный правильный вариант.
3. Нажимаем на клавиатуре F5 или кликаем на значке "Обновить станицу"
4. Проходим тест повторно с правильными ответами.
Не благодарите.