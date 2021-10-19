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"Я буду жить один!": тест по фильму "Один дома"

"Я буду жить один!": тест по фильму "Один дома"

Автор:
19 октября 2021 09:57
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   один дома   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Криса Коламбуса   тесты по фильмам девяностых   
1993
1
Тест создан специально для тех, кто смотрел ленту "Один дома" как минимум трижды. Если это так и у вас есть пара свободных минут, то не проходите мимо...
Сумку какого цвета швырнули под ноги "полицейскому"?
1/8Сумку какого цвета швырнули под ноги "полицейскому"?
Какую пиццу предпочитает Кевин?
2/8Какую пиццу предпочитает Кевин?
Кто выбросил билет Кевина в мусорное ведро?
3/8Кто выбросил билет Кевина в мусорное ведро?
В какую страну полетела семья Маккаллистеров?
4/8В какую страну полетела семья Маккаллистеров?
Что устроил в ограбленном доме Марвин?
5/8Что устроил в ограбленном доме Марвин?
В какое время Гарри и Марвин решили "вернуться" к дому Маккалистеров?
6/8В какое время Гарри и Марвин решили "вернуться" к дому Маккалистеров?
Какая нога Марвина пострадала от гвоздя?
7/8Какая нога Марвина пострадала от гвоздя?
Что отец нашёл на полу в гостиной?
8/8Что отец нашёл на полу в гостиной?

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Метки: Тесты   один дома   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Криса Коламбуса   тесты по фильмам девяностых   
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7  комментариев
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37k
Андрей 2 часа назад
7 из 8. А ведь знал только то, что семья летит во Францию, а остальное нажимал от балды.
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26k
Е-Лена 16 минут назад
Ничего не помню... ДАВНО смотрела.
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36k
Alex Час назад
6/8
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14k
Patmaz Час назад
как пройти такие тесты на 100%.
1. Нажимаем любой вариант ответа.
2. Запоминаем подсвеченный правильный вариант.
3. Нажимаем на клавиатуре F5 или кликаем на значке "Обновить станицу"
4. Проходим тест повторно с правильными ответами.

Не благодарите.
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