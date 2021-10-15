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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
15 октября 2021 08:58
Метки: Юмор   картинки   приколы   
4468
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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17  комментариев
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19k
Юрий 4 часа назад
Зоолог мамкин... Это когда же мурена превратилась в электрического угря?

Мурены конечно входят в отряд угреобразных, но вот с электричеством у неё беда. Если только батарейку на спину прицепить...

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10k
vvv Час назад
Ну и лажу ты гонишь в последнее время, Димон!
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6k
Евгений Час назад


0.25%
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14k
Alex 2 часа назад
Бухие в хлам)))
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4k
Ыукп 2 часа назад
мне в детстве о 50 рубасах можно было только мечтать... такие деньжищи!!!
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7k
Мистер Фикс 3 часа назад
Половина какие-то школьные приколы...
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8k
Izrin Maria 4 часа назад
Кошка любила в одиночестве полежать в раковине, там она пряталась от своих котят. Пока они её не нашли...
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1k
Макс Юпитер 4 часа назад
На три. Шнур можно сзади пропустить чтобы спереди не мешался.
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25k
Vazari 4 часа назад
2 кг стейков по цене двух билетов в кино?? Да, чтоб я так жил!
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309
Сергей Vazari 4 часа назад
Ну если взять билеты по мах, а стейки (смотрел мираторг) по мin, то примерно одинаково. А если самому сделать, а не из фирменного мяса в упаковке, то даже дешевле
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1k
Sergey Pankratov 5 часов назад
А хомячка превращает в шаровую молнию.

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29k
Snork Snorkoff 5 часов назад
В первой телеге нет слота для детишки
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