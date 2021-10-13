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Данный тест посвящён истории США и охватывает все этапы жизни США: от становления государства до периода новейшей истории.
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Миссисипи стал последним штатом США, который официально ратифицировал 13-ю поправку к Конституции США, отменяющую рабство. О том, что до сих пор в Миссисипи было узаконено рабство, удалось узнать по чистой случайности.
7 февраля 2013 года директор Федерального реестра Чарльз Барт объявил о том, что поправка официально зарегистрирована.
Таким образом с 7 февраля 2013 года на всей территории Соединённых Штатов Америки рабство официально отменено.
Америка я люблю тебя!