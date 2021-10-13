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Тест по истории США

Тест по истории США

Автор:
13 октября 2021 12:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Тесты   история США   сша   тест   тесты по истории   тесты по истории США   
1248
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Данный тест посвящён истории США и охватывает все этапы жизни США: от становления государства до периода новейшей истории.
Какое событие произошло раньше?
1/8Какое событие произошло раньше?

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Какая акция стала толчком к началу Американской революции?
2/8Какая акция стала толчком к началу Американской революции?

upload.wikimedia.org

В 1781 году британские войска проиграли американским сепаратистам. В том же году колонии де-факто получили эту форму государственного устройства. Какую?
3/8В 1781 году британские войска проиграли американским сепаратистам. В том же году колонии де-факто получили эту форму государственного устройства. Какую?

i1.wp.com

У какого государства США купили 530 миллионов акров земли вдоль Миссисипи?
4/8У какого государства США купили 530 миллионов акров земли вдоль Миссисипи?

upload.wikimedia.org

Форт-Росс - название русской крепости, существовавшей в Америке с 1812 по 1841 год. В каком нынче штате расположены Форт-Росс?
5/8Форт-Росс - название русской крепости, существовавшей в Америке с 1812 по 1841 год. В каком нынче штате расположены Форт-Росс?

upload.wikimedia.org

Какой период американской истории принято называть "Prosperity" ("Процветание")?
6/8Какой период американской истории принято называть "Prosperity" ("Процветание")?

upload.wikimedia.org

Какой из этих американских президентов не был убит?
7/8Какой из этих американских президентов не был убит?

upload.wikimedia.org

В каком году США вступили во Вторую мировую войну?
8/8В каком году США вступили во Вторую мировую войну?

upload.wikimedia.org

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Метки: Тесты   история США   сша   тест   тесты по истории   тесты по истории США   
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14k
Роберт Шекли Час назад
1. вопрос про рабство

Миссисипи стал последним штатом США, который официально ратифицировал 13-ю поправку к Конституции США, отменяющую рабство. О том, что до сих пор в Миссисипи было узаконено рабство, удалось узнать по чистой случайности.

7 февраля 2013 года директор Федерального реестра Чарльз Барт объявил о том, что поправка официально зарегистрирована.

Таким образом с 7 февраля 2013 года на всей территории Соединённых Штатов Америки рабство официально отменено.
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18k
Maxim Zorich 11 минут назад
Мда, ошибся с тем, кого из презиков грохнули, а кого нет.
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200
Вальдемар 20 минут назад
8 из 8
Америка я люблю тебя!
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34k
Гёз Уленшпигель 37 минут назад
7 из 8 (забыл , что ИМЕННО ЭТУ землю купили у храмцузов) и это ВСЕГО лишь ХОРОШО??? Автор, ты охренел? Современный молодняк (и не только) и на 1 вопрос не ответит.
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5k
Алексей 45 минут назад
Мужики, сидим, не палимся. Я на всякий случай ответил на 2.
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3k
Klon Час назад
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