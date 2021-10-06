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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
Авторский пост
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И ещё про голубой вагон и атомную войну, летчик Ли си цин, маленький мальчик залез в холодильник, умер от родов сантехник Синицын и многое другое, включая вольный пересказ "Пасынков Вселенной" Хайнлайна) Хорошее было время, когда по телевизору дорогой Леонид Ильич, вокруг самая мирная страна, дома молодые мама и папа.. В общем, спасибо.
Я не буду публиковать квартиру владельца кнопочного телефона. Ну, сами понимаете...