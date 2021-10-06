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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
06 октября 2021 08:45
Метки: Юмор   картинки   приколы   
5199
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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29k
ACU900 4 часа назад
Куда ты завел нас, Сусанин-герой?
- Идите вы накуй, я сам здесь впервой!
- Куда ж ты ведешь нас?! не видно ни зги!!
- Ступайте вперед, не епите мозги!
- Давайте сломаем Сусанину ногу!
- Не надо ребята! я вспомнил дорогу..
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12k
Михалыч 58 минут назад
Для нормальных людей, фильм Нового Года - "Какая гадость, эта ваша заливная рыба!", а не это не пойми что...
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828
Анна Анна 4 часа назад
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828
Анна Анна 5 часов назад
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46k
doker 6 часов назад
"Андроиды", "айфоны"...

Я не буду публиковать квартиру владельца кнопочного телефона. Ну, сами понимаете...
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